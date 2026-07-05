Ce a făcut Assad Al-Hamlawi în vacanță. A riscat o accidentare gravă! Imaginile care i-au speriat pe fanii Universității Craiova. Video

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Născut în Suedia, la Helsingborg, palestinianul Assad Al-Hamlawi (25 de ani) a mers acasă pentru a își petrece vacanța de vară. Atacantul Universității Craiova a avut timă să filmeze și un vlog, alături de YouTuber-ul Ken Kafuka. Deși a părut că se distrează pe cinste, Al-Hamlawi a riscat o accidentare care i-ar fi îngrozit pe toți fanii campioanei României.

Assad Al-Hamlawi le-a dat fiori fanilor Universității Craiova. Cum era să se accidenteze în vacanță

YouTuber-ul suedez Ken Kafuka a profitat de faptul că Assad Al-Hamlawi și-a petrecut vacanța de vară în Suedia și a filmat un vlog cu atacantul Universității Craiova. Alături de fotbalistul campioanei României a fost și . În prima parte a vlogului, cei trei au mers la un parc de trambuline.

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Aceștia au făcut sărituri care mai de care mai acrobatice. Mișcările lui Assad au fost unele extrem de riscante, chiar dacă fotbalistul alb-albaștrilor ateriza pe niște saltele. Totuși, chiar dacă era departe de România, Assad Al-Hamlawi a ținut morțiș să își arate dragostea pentru Universitatea Craiova. Vârful palestinian a purtat în prima parte a vlogului tricoul de joc său de joc de la campioanei României cu numărul 9.

Cei trei s-au mutat apoi la aparatul de dat cu pumnul pentru a își măsura forța. Assad Al-Hamlawi a fost cel mai puternic la dat cu pumnul. După lovitura sa, aparatul a înregistrat scorul de 850 de puncte. Pe locul doi a fost Ännäss Al-Hamlawi, cu un punctaj de 824, în timp ce Ken Kaufa a avut cel mai mic scor, 815.

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Assad Al-Hamlawi visează să marcheze în Champions League

După ce distracția din parc s-a terminat, frații Al-Hamlawi au mers să ia masa alături de vloggerul Ken Kafuka, care i-a pus lui Assad câteva întrebari legate de fotbal. Kafuka a ținut să le transmită urmăritorilor săi că atacantul a făcut eventul în sezonul trecut cu Universitatea Craiova.„Două trofee. Mă simt extraordinar. E un sentiment grozav. Știu că sunt în vacanță de ceva timp, dar tot nu am realizat încă ce am câștigat. Dacă mă întrebai acum doi ani și jumătate unde mă voi afla, nu îmi imaginam niciodată că voi fi în acest punct. E o nebunie”, a transmis Assad Al-Hamlawi.

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Atacantul Universității Craiova e nerăbdător să debuteze în preliminariile Ligii Campionilor. Campioana României va juca în primul tur preliminar împotriva lui ML Vitebsk, campioana Belarusului. . „Nu mă gândesc la ceva anume, dar, evident, vreau să marchez în fiecare meci. Nu contează în ce competiție. Vreau doar să mă bucur de moment. Vreau să mă bucur de faptul că joc pentru prima dată în preliminariile Champions League. Așa cum am făcut-o și în sezonul trecut, pentru că nu mai jucasem preliminarii de Conference League. Vreau să mă bucur de moment, indiferent că e vorba de Champions League, Europa League sau Conference League”, a adăugat palestinianul.

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