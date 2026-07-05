Sport

Ce a făcut Assad Al-Hamlawi în vacanță. A riscat o accidentare gravă! Imaginile care i-au speriat pe fanii Universității Craiova. Video

Assad Al-Hamwali a mers acasă, în Suedia, în vacanța de vară. Atacantul Universității Craiova a riscat însă enorm. Se putea accidenta în timp ce filma un vlog
Cristian Măciucă
05.07.2026 | 17:15
Ce a facut Assad AlHamlawi in vacanta A riscat o accidentare grava Imaginile care iau speriat pe fanii Universitatii Craiova Video
SPECIAL FANATIK
Ce a făcut Assad Al-Hamlawi în vacanță. A riscat o accidentare gravă! Imaginile care i-au speriat pe fanii Universității Craiova. Colaj: Fanatik
ADVERTISEMENT

Născut în Suedia, la Helsingborg, palestinianul Assad Al-Hamlawi (25 de ani) a mers acasă pentru a își petrece vacanța de vară. Atacantul Universității Craiova a avut timă să filmeze și un vlog, alături de YouTuber-ul Ken Kafuka. Deși a părut că se distrează pe cinste, Al-Hamlawi a riscat o accidentare care i-ar fi îngrozit pe toți fanii campioanei României.

Assad Al-Hamlawi le-a dat fiori fanilor Universității Craiova. Cum era să se accidenteze în vacanță

YouTuber-ul suedez Ken Kafuka a profitat de faptul că Assad Al-Hamlawi și-a petrecut vacanța de vară în Suedia și a filmat un vlog cu atacantul Universității Craiova. Alături de fotbalistul campioanei României a fost și fratele său mai mic, Ännäss Al-Hamlawi (20 de ani), care evoluează în Liga 3, la Hässleholms și care ar putea ajunge curând în Bănie. În prima parte a vlogului, cei trei au mers la un parc de trambuline.

ADVERTISEMENT

Aceștia au făcut sărituri care mai de care mai acrobatice. Mișcările lui Assad au fost unele extrem de riscante, chiar dacă fotbalistul alb-albaștrilor ateriza pe niște saltele. Totuși, chiar dacă era departe de România, Assad Al-Hamlawi a ținut morțiș să își arate dragostea pentru Universitatea Craiova. Vârful palestinian a purtat în prima parte a vlogului tricoul de joc său de joc de la campioanei României cu numărul 9.

Cei trei s-au mutat apoi la aparatul de dat cu pumnul pentru a își măsura forța. Assad Al-Hamlawi a fost cel mai puternic la dat cu pumnul. După lovitura sa, aparatul a înregistrat scorul de 850 de puncte. Pe locul doi a fost Ännäss Al-Hamlawi, cu un punctaj de 824, în timp ce Ken Kaufa a avut cel mai mic scor, 815.

ADVERTISEMENT
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi...
Digi24.ro
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate

Assad Al-Hamlawi visează să marcheze în Champions League

După ce distracția din parc s-a terminat, frații Al-Hamlawi au mers să ia masa alături de vloggerul Ken Kafuka, care i-a pus lui Assad câteva întrebari legate de fotbal. Kafuka a ținut să le transmită urmăritorilor săi că atacantul a făcut eventul în sezonul trecut cu Universitatea Craiova.„Două trofee. Mă simt extraordinar. E un sentiment grozav. Știu că sunt în vacanță de ceva timp, dar tot nu am realizat încă ce am câștigat. Dacă mă întrebai acum doi ani și jumătate unde mă voi afla, nu îmi imaginam niciodată că voi fi în acest punct. E o nebunie”, a transmis Assad Al-Hamlawi.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Șoc în lumea fotbalului": l-au băgat în comă, de față cu familia! Detalii cu puternic impact emoțional

Atacantul Universității Craiova e nerăbdător să debuteze în preliminariile Ligii Campionilor. Campioana României va juca în primul tur preliminar împotriva lui ML Vitebsk, campioana Belarusului. Primul meci se va juca în Ungaria, miercuri, 8 iulie, de la ora 20:00. „Nu mă gândesc la ceva anume, dar, evident, vreau să marchez în fiecare meci. Nu contează în ce competiție. Vreau doar să mă bucur de moment. Vreau să mă bucur de faptul că joc pentru prima dată în preliminariile Champions League. Așa cum am făcut-o și în sezonul trecut, pentru că nu mai jucasem preliminarii de Conference League. Vreau să mă bucur de moment, indiferent că e vorba de Champions League, Europa League sau Conference League”, a adăugat palestinianul.

ADVERTISEMENT
  • 1 milion de euro a plătit U Craiova pentru transferul lui Assad Al-Hamlawi de la Slask Wroclaw
  • 48 de meciuri, 16 goluri și 4 assist-uri a bifat atacantul palestinian la primul său an în Bănie
Pe urmele lui Chipciu și Stanciu! Anderlecht se pregătește să transfere, din nou,...
Fanatik
Pe urmele lui Chipciu și Stanciu! Anderlecht se pregătește să transfere, din nou, de la FCSB: „E cel mai bun din campionat”
Rapid Viena – Rapid, un nou amical tare pentru echipa lui Daniel Pancu....
Fanatik
Rapid Viena – Rapid, un nou amical tare pentru echipa lui Daniel Pancu. Vezi primul „11” al giuleștenilor, dar și cum poate fi urmărită partida
Darius Olaru, prestație excelentă sub privirile celor 2.000 de români care au venit...
Fanatik
Darius Olaru, prestație excelentă sub privirile celor 2.000 de români care au venit sa o vadă pe FCSB. Faza care demonstrează că e deja un lider la Saint-Gilloise. Video
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Ion Alexandru Țiriac, postare cu tentă sexuală: 'Meciul durează 90 de minute'
iamsport.ro
Ion Alexandru Țiriac, postare cu tentă sexuală: 'Meciul durează 90 de minute'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!