Ce a făcut Budescu după a încheiat conturile cu Tunari. Decizia fostului internațional pune capăt speculațiilor

Constantin Budescu și-a reziliat contractul cu divizionara secundă, unde a evoluat foarte puțin în acest sezon, deși fusese anunțat ca o achiziție de marcă
Catalin Oprea
30.11.2025 | 08:45
Constantin Budescu se apropie de finalul carierei FOTO facebook
Constantin Budescu (36 ani) se îndreaptă vertiginos către finalul carierei fotbalistice. Fostul internațional, renumit pentru execuțiile lui fabuloase, a terminat socotelile cu FC Tunari, echipă pentru care semnase în luna septembrie.

Budescu și-a luat familia și a plecat la Disneyland

Deși după despărțirea de Tunari, au existat zvonuri cum că Budescu ar vrea să-și continue activitatea la altă echipă, decizia lui pare a nu alimenta această variantă. Costică și-a luat familia și a plecat la Paris.

Alături de soția sa și de cei doi copii, Budescu a mers în capitala Franței. S-a distrat la Disneyland și a asistat din tribune la partida PSG – Tottenham, scor 5-3, din Liga Campionilor. Copiii lui Budescu sunt îndrăgostiți de fotbal, fiind prezenți constant pe stadioane.

Alături de Budescu a fost și un alt fost fotbalist de națională. Bunul său prieten Valerică Găman a mers și el cu familia la Paris. Gămas (36 ani) s-a lăsat de fotbal în vară, după un ultim sezon petrecut la Hermannstadt.

A marcat un singur gol în 2025

Budescu și Găman au fost campioni în 2015-2016 la Astra, într-o echipă din care mai făceau parte Silviu Lung jr., Geraldo, Junior Morais, Texeira, Lovin, Alibec sau Daniel Niculae. Echipa era antrenată de Marius Șumudică.

Budescu nu pare a mai avea nici cea mai mică intenție de a mai juca fotbal. În 2025, el a jucat doar 13 meciuri (șapte la Buzău și șase la Tunari) și a marcat un gol. Din penalty, pentru ultima sa echipă.

Înainte de a juca la Tunari, Constantin Budescu a mai fost legitimat în carieră la Rapid Sălciile, Petrolul, Astra, Dalian Yifang, FCSB, Al-Shabab, Damac, FC Voluntari, Farul și Gloria Buzău. El a jucat de 14 ori pentru naționala României, marcând 5 goluri.

Budescu și-a luat familia și a plecat la Paris FOTO instagram

Fostul internațional obișnuiește să cânte la petreceri

Budi este recunoscut nu doar pentru talentul său fotbalistic, ci pentru că este sufletul petrecerilor la care participă. El pune mâna pe microfon și face spectacol la nunțile colegilor sau la diverse evenimente la care este invitat.

A făcut show la aniversarea a 30 de ani de când Petrolul a câștigat Cupa României, în fața celor de la Rapid. La fel și la nunta lui Darius Olaru, unde Florinel Coman a dansat pe melodiile cântate de cel poreclit Magicianul.  

