Ce a făcut Claudia Pătrășcanu pentru sora lui Gabi Bădălău: ”Rămâne în sufletul meu orice s-ar întâmpla”

Cântăreața a spus ce a făcut pentru fosta sa cumnată, despre care are numai cuvinte de laudă. a declarat că și-ar fi dorit să meargă la cununia religioasă a surorii lui Gabi Bădălău, care va avea loc în luna mai.

Claudia Pătrășcanu, gest pentru sora lui Gabi Bădălău. Ce a transmis artista

Claudia Pătrășcanu are o legătură strânsă cu sora lui Gabi Bădălău, pe care o păstrează în sufletul ei în continuare. susține că are foarte multe lucruri în comun cu Sabina, căreia îi transmite toate gândurile bune.

„Eu am un eveniment de onorat. Parte din mine va fi acolo, copiii mei. Întotdeauna am fost în relații bune cu sora lui Gabi, rămâne în sufletul meu orice s-ar întâmpla, și am considerat-o că pe o soră, nu că pe o cumnata în perioada căsniciei mele cu Gabi.

Întotdeauna am avut multe în comun, acum se pare că și luna în care se căsătorește. Eu și fratele ei ne-am căsătorit tot în luna Mai. Sunt lângă ea cu sufletul și gândurile bune în cea mai frumoasa zi din viața ei.

Acești viitori miri sunt suflete pereche. Le voi dedica piesa Povestea Noastră și lor în momentul în care eu o voi cânta pe scena în acea seară”, a declarat Claudia Pătrășcanu pentru .

Claudia Pătrășcanu, în proces de divorț de trei ani

Frumoasa brunetă și fostul partener de viață, Gabi Bădălău, sunt în proces de divorț de foarte multă vreme, dar nu au reușit să ajungă la un consens nici în ziua de azi. Cei doi au împreună doi băieți, care au rămas cu artista.

De trei ani de zile îndrăgita cântăreață și omul de afaceri doresc să se separe, după ce actele de divorț au fost depuse de fosta componentă a trupei Exotic. Vedeta spune că nu reușește să comunice deloc cu fostul partener de viață.