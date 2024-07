Ce a făcut CRBL pentru a slăbi 13 kilograme, într-un timp scurt: ”A fost un pariu de-al meu”

Ce a făcut CRBL pentru a slăbi 13 , într-un timp scurt. Dansatorul, pe numele adevărat Eduard Mihail Andreianu, susține că a fost un pariu de-al său, pe care se pare că l-a câștigat. Vedeta spune că nu este vorba de o dietă.

Ce rutină a avut CRBL pentru a elimina 13 kilograme, într-o perioadă foarte mică. Artistul a dezvăluit obiceiurile pe care le are de câteva luni bune. Fostul concurent de la Survivor România susține că nu a făcut nimic special.

Încă de la începutul anului 2024 a dorit să facă mai multe schimbări în viața personală, dovadă că în prezent este complet transformat. a dormit mai puțin decât de obicei și zilnic a făcut mișcare și sport.

„Nu fac nimic special, nu am intrat la vreo dietă sau să fac ceva special. Pur și simplu sunt destul de implicat în partea asta muzicală pe care abia aștept să o și lansez și pe care am pregătit-o foarte mult timp și trebuie să o și livrez.

De aici a plecat totul, nu am făcut nimic special. Da, face parte din dieta zilnică. Somn mai puțin, mâncare mai puțină, multe cocktail-uri”, a mărturisit CRBL la Antena Stars, scrie .

CRBL, despre greutatea pe care o are acum

„Ținând cont că la începutul lunii ianuarie aveam 101,7 kg, iar acum am 88 de kg. Am stat în ianuarie și februarie și am făcut sport în fiecare zi, a fost un pariu de-al meu, iar apoi m-am liniștit.

Se pare că odată ce a venit vara s-au dus și kilogramele, adică oglinda îmi zâmbește”, a completat CRBL, în aceeași emisiune. Dansatorul a dezvăluit și care sunt planurile pe care le are pentru perioada asta.

Are în minte câteva idei, majoritatea fiind legate de cariera muzicală și de fiica sa, Alessia. Își dorește să petreacă mai mult timp tată – fată, însă în România nu își permite acest ”lux”, de aceea va pleca în vacanță în străinătate.

Cel mai probabil cei doi vor merge undeva pe Malul Mediteranei, prin Europa. CRBL nu a decis încă unde va călători cu fetița sa, mai ales că aceasta are propriul program perioada aceasta. În rest, artistul nu are timp pentru alte planuri.