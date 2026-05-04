Ce a făcut Cristi Chivu după ce a luat titlul cu Inter: “Am rămas uimit!” Povestea din spatele pozei cu Cristi Coste: “L-am ţinut în braţe la botez!”

Duminică, 3 mai 2026, va rămâne o zi istorică pentru fotbalul românesc. Tehnicianul din țara noastră, Cristi Chivu, 45 de ani, a devenit campion în Italia cu Inter Milano, după un 2-0 fără emoții cu Parma, în etapa a 35-a din Serie A. De la fața locului, a transmis cele mai importante informații și o echipă de la FANATIK, condusă de Cristi Coste, redactorul șef al site-ului. Doi reșițeni au fost unul lângă altul într-o seară magică.

Gestul prin care a impresionat Cristi Chivu după ce a luat titlul cu Inter: “Am rămas uimit!”

La niciun an de când se află pe banca lui Inter, antrenorul român Cristi Chivu a reușit o performanță fantastică. După o carieră de excepție ca jucător, acesta a ajuns pe banca lui Inter Milano și i-a condus pe nerazzurri către titlul cu numărul 21. Chivu este primul tehnician din țara noastră care reușește să câștige un trofeu de campion în primele cinci ligi ale Europei.

Luni, 4 mai, la FANATIK SUPERLIGA, de la locul marii performanțe, Milano, a transmis cele mai calde informații Cristi Coste. Bănățean și el, redactorul șef al site-ului Fanatik.ro a făcut o poză cu Cristi Chivu. pe jurnalist cu modul în care s-a comportat după victoria de titlu cu Parma.

Deși obosit, răvășit și emoționat de ceea ce realizase, românul s-a dus în zona mixtă a stadionului San Siro din Milano și a dat interviuri tuturor televiziunilor și posturilor de radio prezente acolo. A făcut-o pentru fiecare în parte. Cristi Coste mărturisește că acest gest l-a impresionat enorm. ”Eu am rămas surprins! Cristi Chivu a mers și a dat interviuri la zona mixtă la 7 sau 8 televiziuni și posturi de radio, unul după altul. A dat 2-3 minute, 2-3 minute, 2-3 minute. A dat la zona mixtă, dar nu a mai intrat la conferința de presă”, spune jurnalistul FANATIK.

Ce surpriză a mai pregătit Chivu la conferința de presă de după meciul de titlu cu Parma

Tot după partida cu Parma, Cristi Chivu a mai făcut un gest inedit. La conferința de presă, românul a venit doar 20 de secunde. Nu s-a așezat pe scaunul din sală și a anunțat, la microfon, că nu va răspunde el la întrebările adresate de jurnaliști, ci acest lucru îl va face staff-ul său. ”A spus: ‘astăzi este despre ei’, și a prezentat tot staff-ul în frunte cu secundul Kolarov, care a vorbit cel mai mult.

Și i-a lăsat pe cei 6-7 băieți din staff în fața presei. Ei au vorbit mai mult decât au vorbit Lautaro sau alți jucători care au mai trecut pe acolo. Chivu nu a vorbit la conferința de presă, a vorbit doar pe zona mixtă și la posturile care dețineau drepturile”, mai spune redactorul șef al site-ului FANATIK, de la Milano.

Cristi Chivu și Cristi Coste, ”cei doi băieți din Reșița care au plecat împreună să cucerească lumea”

Cristi Coste a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, și o serie de povești emoționante care îl leagă de Cristi Chivu. După cum se știe, atât tehnicianul lui Inter, cât și jurnalistul, sunt originari din Banat. Ambii s-au născut la Reșița, la diferență de 6 ani: 1980, respectiv 1974. Și tot amândoi au plecat spre marea performanță, unul în sport, altul în presă, în același an: 1998.

”Pentru mine e și o componentă emoțională și afectivă ceea ce s-a întâmplat cu Chivu pentru că eu îl cunosc pe Chivu, am scris și pe FANATIK, de când nu vorbea. Am fost la botezul lui. Părinții mei și părinții lui au fost și prieteni. Tații noștri au plecat. Îl știu de când făcuse ochi, de când spunea mama și tata. Am plecat amândoi împreună din Reșița în 1998. El a plecat la Craiova, eu am plecat la București. Peste 28 de ani ne întâlnim la Milano. El e campion cu Inter, la primul sezon pe banca echipei italiene. Am avut o satisfacție personală”, a spus Cristi Coste.

, redactorul șef al site-ului FANATIK . ”Apropo de cei doi băieți din Reșița care au plecat împreună să cucerească lumea, vezi, destinele au o similitudine. El, campion cu Italia, o performanță absolut unică, fantastică, dar și tu, ziaristul anului sportiv în România”, a remarcat momentul emoționant, Horia Ivanovici.

Povestea din spatele pozei pe care Cristi Chivu a făcut-o cu Cristi Coste: “L-am ținut în brațe la botez!”

Cristi Coste a dezvăluit apoi povestea din spatele pozei pe care a făcut-o cu Cristi Chivu, imediat după meciul cu Parma. Cei doi s-au reîntâlnit în sala de conferințe de la Milano. ”Povestea este în felul următor. Cristi a terminat cu zona mixtă, a venit la mine și ne-am îmbrățișat. I-am spus ‘bravo, vezi că nu știam niciunul ce se va întâmpla peste 18 ani, când vorbeam undeva într-o parcare de stadion la Reșița’ și a început să râdă. Mi-a spus: ‘sunt terminat, sunt fericit, sunt obosit de nici nu cred că mă mai țin în picioare’. Și i-am spus, ‘lasă că vedem mâine cum te pui pe picioare’..”.

Jurnalistul FANATIK a dezvăluit faptul că ”Partea I” a acestei poze datează din 1980. Pe atunci, la botezul lui Chivu, gazetarul îl ținea în brațe pe actualul campion al Italiei cu Inter. ”Poza reșițenilor 2026 vs 1980. Avem poza în 1980 când îl țin în brațe, dar nu am găsit poza acasă. Am fi refăcut poza peste ani, dar cred că îmi era greu să-l țin în brațe. (n.r. Ai poză când îl ții brațe pe bebelușul Cristi Chivu?) Da, eu având șase ani și jumătate și el având câteva luni, la botezul lui”.