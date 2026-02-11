Sport
Ce a făcut Cristiano Bergodi la primul meci de suspendare după scandalul din CFR Cluj – U Cluj 3-2. Detalii oferite de secundul italianului

Universitatea Cluj a învins Oțelul Galați cu 2-0 și s-a calificat în sferturile Cupei României Betano. Reacțiile lui Lukic, Cebotaru și Coubiș după succesul de pe Cluj Arena.
Alex Bodnariu
11.02.2026 | 23:07
Ce a facut Cristiano Bergodi la primul meci de suspendare dupa scandalul din CFR Cluj U Cluj 32 Detalii oferite de secundul italianului
U Cluj și-a îndeplinit obiectivul! Ce au declarat „studenții” după calificarea în sferturile de finală ale Cupei României. Foto: SportPictures
Universitatea Cluj și-a îndeplinit obiectivul. „Studenții” au câștigat cu 2-0 meciul din ultima rundă a Cupei României Betano, 2-0 în fața celor de la Oțelul Galați, și s-au calificat în sferturile de finală. La final, ardelenii au tras concluziile.

U Cluj e în sferturile Cupei României!

Partida de pe Cluj Arena a fost săracă în ocazii în prima repriză, însă ardelenii au turat motoarele în partea a doua. Lukic și Coubiș au punctat pentru formația pregătită de Cristiano Bergodi. Cei de la Oțelul Galați au pus mult prea puțină presiune la poarta adversă și sunt out din Cupa României Betano.

Universitatea Cluj a încheiat grupa pe primul loc și se va duela în sferturile de finală cu o echipă din Grupa B. „Șepcile roșii” ar putea avea parte de un duel de foc cu Dinamo. Totul se va decide joi seara.

U Cluj și-a îndeplinit obiectivul! Ce au declarat „studenții” după calificarea în sferturile de finală ale Cupei României

Secundul lui Cristiano Bergodi, Eugeniu Cebotaru, cel care a stat pe banca ardelenilor la meciul cu Oțelul, dar și Jovo Lukic, unul dintre marcatori, au analizat partida. Aceștia au spus și câteva cuvinte despre evenimentele din finalul derby-ului cu CFR Cluj.

 „Mă simt foarte bine. Era foarte important să ne calificăm. Asta e cel mai important, că ne-am atins obiectivul. Am avut rezultate bune. Da, au fost și rezultate mai puțin bune. Nu a fost o perioadă ușoară pentru mine. Nu e ușor să revii după o accidentare.

Cred că trebuie să fim modești. Nu e cazul să credem că suntem cei mai buni. Așa ne putem califica în play-off. Am primit instrucțiuni de la mister, chiar dacă nu a stat pe bancă. De fiecare dată când am deschis meciul, am văzut secvențe din acel episod. Au fost cinci goluri în acel meci. Nu înțeleg. Fiecare își face treaba cum crede”, a spus Lukic la flash interviu.

Secundul lui Bergodi se gândește doar la meciul din Superliga

„A văzut de acasă meciul domnul Bergodi. Nu e important. Planul de joc a fost stabilit din timp. Am pregătit diferite situații de meci. A ieșit bine. Băieții trebuie acum să se refacă. Avem peste trei zile o altă finală, un alt meci extrem de important. E o victorie foarte mare pentru noi, pentru moralul nostru. A fost o perioadă foarte încărcată și fizic, și mental.

Cred că vestiarul e important. Jucătorii noi veniți aduc aport la echipă. E îmbucurător pentru noi. Lukic ne ajută mult. E un băiat foarte bun. Nu m-am uitat cu cine am putea juca în sferturi. Trebuie să ne gândim la campionat. Urmează un meci cu miză mare. Trebuie să ne recuperăm. S-a pierdut multă energie. Jucăm acasă. Trebuie să câștigăm”, a precizat la flash-interviu Eugeniu Cebotaru.

„A fost cum a fost. Mă bucur pentru primul gol și pentru calificare. Vedem cu cine vom juca. M-am gândit doar la meciul de azi. (n.r. legat de meciul cu CFR) Sincer, mi-a plăcut atmosfera și faptul că am avut mai mulți suporteri pe stadionul lor. A fost atmosferă de derby. Pentru asta am venit. Sper să câștigăm următorul meci. Și pe FCSB vrem să o batem”, au fost cuvintele lui Coubiș, conform Digi Sport.

