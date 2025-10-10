Ce a făcut Daniel Bîrligea după România – Moldova 2-1. Ipostază rară pentru vedeta de la FCSB. Video

Daniel Bîrligea nu a jucat niciun minut Atacantul de la FCSB are șanse să înceapă titular duminică, în meciul decisiv cu Austria. Până atunci, vârful brăilean s-a „încălzit” pe Arena Națională cu cel mai bun prieten al său.

Ipostază rară pentru Daniel Bîrligea după România – Moldova 2-1. S-a jucat cu cățelul pe gazon

Daniel Bîrligea nu a părut deloc afectat că Mircea Lucescu nu l-a jucat niciun minut în amicalul cu Moldova. Pentru testul cu vecinii de peste Prut, selecționerul i-a preferat pentru postul de atacant pe Louis Munteanu și pe David Miculescu.

Bîrligea își așteaptă rândul și ar putea începe din primul minut contra Austriei. Partida decisivă din grupa de calificare la Campionatul Mondiale e duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. Până atunci, atacantul de la FCSB a făcut spectacol pe gazon, la final de meci, când s-a jucat împreună cu cățelușul său.

Cei doi au alergat minute bune pe suprafața de joc de pe Arena Națională, spre amuzamentul și deliciul celor care încă se mai aflau în stadion.

De când n-a mai evoluat atacantul de la FCSB la prima reprezentativă

Daniel Bîrligea își așteaptă așadar rândul să revină printre titularii echipei naționale. Mircea Lucescu a vrut să îl folosească de mai multe ori în campania de calificare la World Cup 2026, dar

Paradoxal, atacantul de la FCSB n-am mai îmbrăcat tricoul galben de la meciul tur cu Austria din Grupa H a calificărilor pentru Mondialul din SUA, Mexic și Canada. Atunci, „tricolorii” au pierdut cu 1-2, iar Daniel Bîrligea a fost titular. El a jucat până în minutul 78, când a fost înlocuit cu Denis Alibec.

4 selecții și 1 gol are Daniel Bîrligea la echipa națională a României