Sport

Ce a făcut Daniel Bîrligea după România – Moldova 2-1. Ipostază rară pentru vedeta de la FCSB. Video

Daniel Bîrligea a fost rezervă neutilizată în amicalul România - Moldova 2-1. Starul de la FCSB a furat însă show-ul pe Arena Națională. Ce a făcut la finalul partidei
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
10.10.2025 | 07:00
Ce a facut Daniel Birligea dupa Romania Moldova 21 Ipostaza rara pentru vedeta de la FCSB Video
ULTIMA ORĂ
Ce a făcut Daniel Bîrligea după România - Moldova 2-1. Ipostază rară pentru vedeta de la FCSB. FOTO: Fanatik

Daniel Bîrligea nu a jucat niciun minut în România – Moldova 2-1. Atacantul de la FCSB are șanse să înceapă titular duminică, în meciul decisiv cu Austria. Până atunci, vârful brăilean s-a „încălzit” pe Arena Națională cu cel mai bun prieten al său.

ADVERTISEMENT

Ipostază rară pentru Daniel Bîrligea după România – Moldova 2-1. S-a jucat cu cățelul pe gazon

Daniel Bîrligea nu a părut deloc afectat că Mircea Lucescu nu l-a jucat niciun minut în amicalul cu Moldova. Pentru testul cu vecinii de peste Prut, selecționerul i-a preferat pentru postul de atacant pe Louis Munteanu și pe David Miculescu.

Bîrligea își așteaptă rândul și ar putea începe din primul minut contra Austriei. Partida decisivă din grupa de calificare la Campionatul Mondiale e duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. Până atunci, atacantul de la FCSB a făcut spectacol pe gazon, la final de meci, când s-a jucat împreună cu cățelușul său.

ADVERTISEMENT

Cei doi au alergat minute bune pe suprafața de joc de pe Arena Națională, spre amuzamentul și deliciul celor care încă se mai aflau în stadion.

De când n-a mai evoluat atacantul de la FCSB la prima reprezentativă

Daniel Bîrligea își așteaptă așadar rândul să revină printre titularii echipei naționale. Mircea Lucescu a vrut să îl folosească de mai multe ori în campania de calificare la World Cup 2026, dar atacantul s-a accidentat. 

ADVERTISEMENT
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță...
Digi24.ro
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad

Paradoxal, atacantul de la FCSB n-am mai îmbrăcat tricoul galben de la meciul tur cu Austria din Grupa H a calificărilor pentru Mondialul din SUA, Mexic și Canada. Atunci, „tricolorii” au pierdut cu 1-2, iar Daniel Bîrligea a fost titular. El a jucat până în minutul 78, când a fost înlocuit cu Denis Alibec.

ADVERTISEMENT
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și...
Digisport.ro
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
  • 4 selecții și 1 gol are Daniel Bîrligea la echipa națională a României

Birligea aleargă cu cățelul la finalul meciului

Cum putea să evite România golul încasat în amicalul cu Moldova. Momentul epic...
Fanatik
Cum putea să evite România golul încasat în amicalul cu Moldova. Momentul epic din perioada ”Generației de Aur” care ar fi putut să-l inspire pe Ionuț Radu. Video
Cum mai poate ajunge România la Campionatul Mondial. Toate calculele calificării după Austria...
Fanatik
Cum mai poate ajunge România la Campionatul Mondial. Toate calculele calificării după Austria – San Marino 10-0 și Cipru – Bosnia 2-2
Ianis Hagi, promisiune după România – Moldova 2-1: „Nu știu cum, dar vom...
Fanatik
Ianis Hagi, promisiune după România – Moldova 2-1: „Nu știu cum, dar vom ajunge la Mondiale!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Nu s-a mai ascuns! Gigi Becali n-a respectat o lege de 25 de...
iamsport.ro
Nu s-a mai ascuns! Gigi Becali n-a respectat o lege de 25 de ani: 'Nimeni nu ține cont de ea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!