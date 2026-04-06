Ce a făcut, de fapt, Dan Șucu după meciul pierdut de Rapid. Dezvăluiri de la tribuna VIP

Dan Șucu a fost extrem de supărat la finalul meciului Rapid – U Cluj 1-2. Acționarul majoritar al clubului din Giulești a fost surprins de camerele de filmat în timp ce a rămas practic „împietrit” la minute bune după fluierul de final în zona VIP a arenei, extrem de îngândurat. Acum, Robert Niță, consilierul său, a oferit detalii despre starea de spirit a omului de afaceri în acest context.

Cum a trăit Dan Șucu înfrângerea Rapidului cu U Cluj

Fostul atacant al Rapidului, care a urmărit partida de pe stadion, din proximitatea lui Șucu, a apreciat că este normal ca principalul finanțator al clubului să aibă astfel de trăiri, în condițiile în care, în primul rând, este clar că el face constant eforturi semnificative din punct de vedere material pentru a se asigura că activitatea de la echipă funcționează la cele mai bune standarde, iar această chestiune denotă în mod evident că acționarul majoritar este automat și extrem de implicat la nivel afectiv de tot ce se întâmplă la Rapid.

De asemenea, Robert Niță a vorbit despre faptul că dezamăgirea în rândul rapidiștilor este cu atât mai mare cu cât pare că s-a creat o obișnuință ca formația antrenată de Costel Gâlcă să rateze astfel de momente cruciale din timpul campionatului, când are mare nevoie de puncte pentru a ajunge sau pentru a se stabiliza în fruntea clasamentului. Astfel, el a dezvăluit cu această ocazie că supărarea generată de această înfrângere cu U Cluj l-a făcut pe Dan Șucu să nu își dorească să spună prea multe lucruri după fluierul de final.

„A fost supărare. E normal. Nu numai faptul că investește, că aici lumea nu înțelege. Oamenii ăștia care investesc investesc că au o pasiune pentru fotbal, trăiesc pentru fotbal. Nu investesc așa că nu au ce sa facă cu banii. Ai văzut datele financiare, au fost publicate, s-a terminat procesul de licențiere. Sunt multe milioane de euro. Dacă nu ești pasionat, dacă nu simți ceva, nu le bagi. Mai ales în situația asta care e acum la nivel mondial. Normal că sunt meciuri din astea, și nu e primul meci la Rapid, când vrei să faci pasul. A stat vreo 10 minute cred în tribună.

Până a mers echipa la galerie, până s-a intrat la vestiare, a mai stat. Fără discuție că e dureros. Vin astfel de momente și nu poți să faci pasul ăla, sunt meciuri când, și în sezonul regulat, când trebuia să câștigi, să treci pe primul loc, să mărești un pic diferența. Cum a fost cazul aseară. Câștigai, treceai pe primul loc. Nu poți să faci pasul ăsta, să treci la nivelul următor, să ai continuitate în rezultate, în joc, să păstrezi atmosfera bună. În afară de partea financiară, care este asigurată în mare măsură de dânsul, normal că sunt pretenții, sunt trăiri. Îți dai seama că nu îi mai ardea practic să zică nimic”, a spus Robert Niță

Cât de important era ca Rapid să facă măcar un egal cu U Cluj

Fostul fotbalist de la Rapid crede că jucătorii lui Costel Gâlcă ar fi trebuit să gestioneze mai bine jocul după ce „elevii” lui Cristiano Bergodi au reușit să egaleze, întrucât, în viziunea sa, chiar și un punct ar fi fost bun pentru Rapid în contextul dat: „Știi ce se întâmplă? Dacă te bate Clujul, că s-a mai întâmplat, anul trecut a venit Clujul și te-a bătut 4-1 pe Giulești, nu ai contat. Te-au bătut, au pasat, zici asta e. Dar dai gol în prima repriză, ai posibilitatea să faci 2-0, intri la pauză cu 1-0. A doua repriză, secunda 10, debutează cu o mare ocazie de gol pentru U Cluj, semnal de alarmă. Se face 1-1, ok, primești gol, 1-1. Dar e un punct, te ține acolo, aproape.

Nu se mărește diferența, nu dai un avantaj moral adversarului. Un adversar care în ultimii 7-8 ani te bate pe unde te prinde. Ok, e Giulești, te împinge publicul, e entuziasmul ăla, dar joacă mai înțelept, ține de punctul ăla. Punctul ăla la final contează foarte mult, îți îndeplinești obiectivul. Precipitarea asta care a apărut după ce egalează U Cluj se simte, îți dă o notă de nesiguranță”.