Ce a făcut Diana Șoșoacă după ce a aflat că i se verifică adeverința la Senat. A vrut să se afle de la ea

FANATIK îți spune ce a făcut Diana Șoșoacă după ce a aflat că i se verifică adeverința la Senat. Concret, avocata nu a stat o clipă pe gânduri și a transmis că-i va da în judecată pe cei care au făcut publice datele sale medicale.

Vă reamintim că senatoarea AUR a venit în Parlament fără să poarte mască de protecție. Aceasta susținea că are o scutire medicală.

„Cred că ăștia nu știu cu cine se pun. Am fost anunțată că adeverința mea medicală și adresa de la comisia de validare către DSP au fost făcute publice, cu toate datele mele confidențiale și cu codurile bolilor mele expuse presei.

Ce a făcut Diana Șoșoacă după ce a aflat că i se verifică scutirea la Senat

În acest moment mi s-au încălcat toate drepturile cu privire la confidențialitatea datelor de identitate și cu privire la confidențialitatea stării mele de sănătate.

Și vă spun, din acest moment voi face plângeri penale, atât împotriva membrilor Senatului, cât și de la Ministerul Sănătății, DSP-uri, cât și împotriva celor din presă care și-au permis să publice, fără acordul meu, datele mele personale. Dacă așa vreți să începem mandatul, așa vom începe.

Dacă nu înțelegeți că nu aveți dreptul să vă bateți joc de nimeni, atunci o să învățăm. V-am spus că se pregătește ceva, nu e nicio problemă.

Eu, ca urmare a celor menționate astăzi la Senat, solicit verificarea tuturor măștilor colegilor mei de la Parlament dacă sunt conforme.

Am acest drept, în condițiile în care mie mi se contestă o adeverință medicală. Vreau să văd care e gradul de protecție al măștilor din Parlament.

Fac și plângere penală împotriva tuturor celor care au făcut publice datele mele personale. Ați vrut război, aveți război. Eu am vrut să fiu o doamnă cu voi. Nu ați vrut, nicio problemă, ne întâlnim pe tărâmul penalului”, a ținut să transmită Șoșoacă în timpul unei transmisiuni live pe o rețea de socializare.

Mai mult de atât, avocata a ținut să spună că au existat și alți doi parlamentari care nu au purtat mască de protecție. Kelemen Hunor şi Coarnă au venit și ei la fel, susține senatoarea

„În Senat mi s-a cerut adeverinţa, am adus-o ca şi la Adminisraţia Prezidenţială. În schimb, în Senat, doamna Scântei, care prezida şedinţa. Cred că aveam trei metri între noi, mi s-a cerut adeverinţa, a făcut copie. Eu nu am medic de medicina muncii. Am profesat o profesie independentă.

În baza actelor medicale s-a făcut un dosar şi s-a tremis către medicul meu de familie. Nici Kelemen Hunor nu a făcut. Mi-e teamă să nu mă infecteze! Uite ce i-au facut lui Bogdan Stanoevici, e în comă.

Vreau să ştiu dacă domnului Hunor şi domnului Coarnă li s-au cerut adeverinţele, dacă s-a investigat la DSP, la Senat. Medicul meu a respectat toate dispoziţiile medicale. Adeverinţa aceea nu era scrisă de mână, era băgată în sistem.

Eu nu am văzut campanie de vaccinare conform legii. Nu spune al cui este vaccinul, ce fel de vaccin e, efectele adverse,care pot duce la deces, cine îşi asumă răspunderea, pentru ce fel de tulpini este acest vaccin”, a mai explicat Șoșoacă

Interesat este că unul dintre liderii partidului AUR, George Simion a spus că Diana Șoșoacă nu riscă absolut nimic din punctul de vedere al formațiunii sale.

„Nu cred că este cazul, dar o trimitem pe doamna avocat la un alt medic, dacă este cazul. Nu mă pricep la medicină, să vorbească experţii. Dacă un doctor a semnat acolo şi consideră de cuviinţă că nu trebuie să poarte doamna avocat mască, înseamnă că el este medic.

Sunt multe păreri în rândul avocaţilor, jurnaliştilor şi în rândul medicilor, să se exprime cei abilitaţi, eu doar ştiu că 85% – 93% dintre măştile de pe piaţă au fost declarate neconforme de Autoritatea pentru Protecţia Consumatorului.

Ce pot sa fac eu este să mă asigur că această mască pe care o am eu este conformă şi nu îmi îngreunează respiraţia. Acest virus care chinuie nu doar în România, ci şi întreaga planetă se răspândeşte peste tot şi trebuie oprit, nu trebuie ajutat să se răspândească”, a mai spus Simion