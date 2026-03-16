Ce a făcut diferența în derby-ul dintre U Cluj și CFR Cluj: „A fost foarte important”

Prima etapă din play-off s-a , un meci care a oferit suspans și dramatism până la final, iar trupa condusă de Cristiano Bergodi a reușit să obțină toate cele 3 puncte.

Mendy, marcatorul decisiv al celor de la U Cluj în derby-ul cu CFR Cluj, felicitări pentru fanii echipei

Oucasse Mendy a decis duelul dintre U Cluj și CFR Cluj, după un gol marcat în urma unui corner, iar fotbalistul francez a remarcat aportul pe care l-a avut publicul și a ținut să transmită un mesaj de mulțumire acestora, cât și o cerință.

„A fost un meci foarte important, ne-a ajutat foarte mult și publicul nostru deosebit. Nu am făcut o partidă rea nici ofensiv, nici defensiv. Am reușit acest gol pe final și cam asta e povestea. Cred că întotdeauna e un meci complicat cu rivala din oraș, vreau să le mulțumesc suporterilor că ne-au încurajat de la început și până la final, sper să fie așa tot timpul”, a spus Mendy.

20.155 de spectatori au fost la derby-ul din prima etapă de play-off, dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj.

Chinteș a jucat primul derby și recunoaște că a avut emoții. Ce spune după U Cluj – CFR Cluj

Cristiano Bergodi a decis să mizeze în banda stângă a apărării pe tânărul Alin Chinteș, cel care se află la primul sezon alături de echipa de seniori . Acesta a recunoscut că a fost emoționat la startul partidei, în momentul în care a văzut atmosfera din tribune.

„Da, e primul derby în care intru, mă bucur că am putut să-mi ajut echipa. M-am bucurat când am auzit că joc, am avut puține emoții când am văzut tribunele. Sunt aici de la U16. Eu am fost convins că o să ajung la prima echipă, sunt un băiat muncitor și sper să bifez cât mai multe apariții.

Mereu se poate mai bine, o să fim în continuare pozitivi. Eu cred că am evoluat bine, dar mai am mult de muncă, sunt un junior, sper să am cât mai multe prezențe în viitor”, a declarat și Alin Chinteș.