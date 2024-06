Ce a făcut diferența între România și Ucraina! „Niciodată n-am văzut așa ceva”. Discurs uluitor după victoria cu 3-0 de la EURO

Naționala de fotbal a României a început mai bine decât se așteptau mulți. Tricolorii au învins cu 3-0 Ucraina, după un meci în care determinarea elevilor lui Edi Iordănescu a fost una cu adevărat copleșitoare.

Unitatea tricolorilor, factorul care a condus la un rezultat istoric

Jocul în defensivă a fost unul impecabil, iar în atac, tricolorii au profitat de orice ocazie. Ucrainenii au părut copleșiți de importanța meciului, dar și de evoluția încântătoare a României. Jucători precum Mudryk, Tsygankov sau Zinchenko nu au reușit mai nimic.

ADVERTISEMENT

Poate unul dintre cele mai importante lucruri care au putut fi văzute în această partidă este unitatea dintre fotbaliștii din naționala României și determinarea de care au dat dovadă de la începutul jocului până la fluierul final.

Dănuț Lupu: “Fotbalul românesc avea nevoie de această victorie“

Au fost mai multe momente în care elevii lui Edi Iordănescu s-au luat în brațe și s-au felicitat după respingerile din defensivă. Fostul internațional, Dănuț Lupu, a remarcat și el această ambiție a tricolorilor. El a vorbit la FANATIK EURO despre prestația României:

ADVERTISEMENT

„În primul rând, fotbalul românesc avea nevoie de această victorie. E o seară magnifică. Sunt niște jucători care au reușit să se autodepășească. Fără mari valori.

Eu am spus-o de un an de zile. Edi și-a făcut un lot foarte unit. E un grup foarte unit. Nu am văzut niciodată la o echipă fundașii să se îmbrățișeze între ei în momentul în care fac vreo deposedare. Să se ia în brațe.

ADVERTISEMENT

E meritul lui Edi că a reușit să facă din acești copii niște fotbaliști. Sperăm că va fi la fel și în următoarele meciuri. Trebuie să recunoaștem că fotbalul nu mai e ce era odată. Ucraina a făcut egal cu Ucraina. Nu au reușit să-i bată pe nemți“, a precizat Dănuț Lupu la FANATIK EURO.

România a câștigat meciul și în tribune

. Deși România era văzută ca outsiderul grupei, tricolorii s-au mobilizat excepțional și au învins Ucraina. Această victorie nu poate decât să ridice și mai mult moralul fotbaliștilor, care speră acum să repete această performanță în meciul cu Belgia.

ADVERTISEMENT

Suporterii care au susținut România merită de asemenea toate felicitările. Fondul sonor a fost dominat clar de tricolori. Aproximativ 45.000 de fani îmbrăcați în roșu, galben și albastru au creat o atmosferă care a împins din spate naționala lui Edi Iordănescu.

“NICIODATA N-AM VAZUT ASA CEVA!” Danut Lupu, DISCURS NEASTEPTAT dupa Romania - Ucraina 3-0