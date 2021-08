Trecerea la cele veșnice a celebrului folkist a întristat showbizul românesc. Totodată, vestea tristă i-a luat pe mulți prin surprindere.

ADVERTISEMENT

Doru Stănculescu a fost găsit decedat în propria locuință. Cel care a făcut descoperirea este chiar fiul acestuia, Matei Stănculescu.

Ce a făcut Doru Stănculescu cu puțin timp înainte să moară. Fiul artistului, dezvăluire cutremurătoare

Familia artistului a intrat în alertă când acesta nu a mai răspuns la telefon. Cu o seară înainte, cântărețul participase la o petrecere a nepotului său.

Doru Stănculescu a plecat mai devreme, spunând că este obosit. A ajuns cu bine acasă, dar în această dimineață nu i-a mai răspuns la telefon fiului său.

ADVERTISEMENT

„Chiar ieri a fost la petrecerea fiului meu, însă a plecat mai devreme, spunea că vrea să se odihnească. Am chemat o maşină şi, după ce m-am asigurat că a ajuns acasă, m-am liniştit,” a povestit Matei Stăculescu pentru Libertatea.

„Astăzi, însă, am văzut că nu mai răspunde la telefon, aşa că am rugat un prieten care locuieşte în apropiere să verifice ce se întâmplă. Nici la uşă nu a răspuns. Am ajuns de urgenţă la el şi, după ce am spart uşa, l-am găsit fără suflare,“ a adăugat acesta.

avea 71 de ani și o carieră impresioanantă în spate. Piesele sale, ca „Ecou de romanță”, „Ion Vodă Cumplitul”, “Șambala” sau “Fără petale”, au fost fredonate de mii de oameni.

ADVERTISEMENT

Reacțiile celor ce l-au cunoscut la aflarea tristei veștii

și unul dintre fondatorii Cenaclului Flacăra. Andrei Păunescu, fiului poetului Adrian Păunescu și fondator și el al respectivului cenaclu, a fost luat prin surprindere de această veste.

„Am fost împreună recent la Calafat, dar pentru că nu se simțea bine, nu a ieșit din cameră. Dar am înțeles că nu din cauza asta s-a dus. Am vorbit zilele trecute cu el la telefon, era în regulă,” a spus el, potrivit sursei citate mai sus.

Mesaje de regret și condoleanțe au fost transmise și de alți artiști: „A plecat dintre noi Doru Stănculescu (Prezidente), (71 ani). Dumnezeu să-l odihnească și să-i lumineze calea. Condoleanțe familiei!” a scris pe Facebook Nicu Alifantis.

ADVERTISEMENT

„E o zi fără petale. Porţile albastre ale oraşului s-au închis. S-au deschis cele ale cerului. Pentru Doru Stănculescu,” a transmis și scriitorul Radu Paraschivescu.