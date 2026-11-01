Ce a făcut Egnatia înaintea meciului cu Universitatea Craiova! Jucătorul Rapidului a marcat

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După ce a remizat cu Getafe și a învins Inter Escaldes, Universitatea Craiova va da piept cu Egnatia, liderul la zi din campionatul Albaniei. Următorul adversar al oltenilor a disputat duminică un meci ce a contat în etapa a 10-a din campionatul Albaniei și a câștigat cu scorul de 2-1 în fața formației Tirana, echipă la care este împrumutat Drilon Hazrollaj, fotbalistul Rapidului.

Egnatia, victorie la limită în campionat înaintea meciului cu Universitatea Craiova

După ce a adunat patru puncte în primele două partide, o nouă victorie aproape că i-ar aduce Universității Craiova un loc în primele 24 de echipe din UEFA Conference League, poziție ce i-ar aduce o calificare cel puțin în play-off. Nici Egnatia, viitorul adversar, nu stă foarte rău, cu

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Înaintea meciului cu oltenii, Egnatia a întâlnit-o în campionat pe Tirana. Meciul a avut loc în aceeași zi în care a fost programat și U Craiova – FC Botoșani, doar că partida din Albania s-a disputat de la ora 14:30. Viitoarea adversară a Craiovei a jucat în deplasare și a început destul de slab partida. Egnatia s-a văzut condusă încă din minutul 4, când

Avantajul gazdelor a durat doar 16 minute, întrucât Egnatia a restabilit egalitatea în minutul 20, prin marocanul Karim Loukili. Tabela a rămas neschimbată până în minutul 77, când ivorianul de 22 de ani, Ibrahim Diabate, a înscris în poarta celor de la Tirana și a adus victoria echipei sale.

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Ce adversari urmează pentru Universitatea Craiova în UEFA Conference League

Pe lângă meciul cu Egnatia de joi, 5 noiembrie, Universitatea Craiova va mai avea de disputat alte trei meciuri în UEFA Conference League, însă în două dintre ele va fi destul de dificil să acumuleze puncte, tocmai de aceea oltenii se văd aproape obligați să ia trei puncte împotriva albanezilor. În etapa a 4-a, trupa lui Coelho va da piept cu Brighton, echipă ce se clasează în acest moment pe podium în Premier League. Apoi, pentru olteni urmează un nou duel accesibil, contra lui Kairat Almaty, însă deplasarea nu va fi una dintre cele mai ușoare. În ultima etapă, campioana României dă piept cu FC Copenhaga. Danezii sunt un adversar foarte incomod, însă de preferat ar fi ca până la ora acelui meci Universitatea Craiova să aibă asigurată prezența în primele 24 de echipe din clasamentul Conference League.