Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Ce a făcut el, nu are nicio explicație”. Omul care l-a înfuriat pe Meme Stoica după FCSB – FC Botoșani 1-0. Ce măsuri va lua. Exclusiv

FCSB a învins pe FC Botoșani și s-a apropiat de locurile de play-off. În ciuda succesului, Meme Stoica este extrem de supărat. Cine este omul aflat joi seara pe teren care l-a înfuriat pe conducătorul campioanei.
Adrian Baciu
06.02.2026 | 10:51
Ce a facut el nu are nicio explicatie Omul care la infuriat pe Meme Stoica dupa FCSB FC Botosani 10 Ce masuri va lua Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cine l-a supărat pe Meme Stoica după FCSB - FC Botoșani. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Joi, 5 februarie 2026, FCSB a obținut o victorie importantă pe Arena Națională. Campioana în exercițiu s-a impus cu 2-1 în fața celor de la FC Botoșani, într-un meci în care elevii lui Elias Charalambous au controlat jocul și au ratat foarte mult. În ciuda succesului, Mihai Stoica a fost extrem de supărat. Pe cine a luat în vizor oficialul roș-albaștrilor.

De ce a luat foc Meme Stoica după FCSB – FC Botoșani 1-0. Omul pe care a pus tunurile

Doar două puncte mai despart în acest moment pe FCSB de pozițiile de play-off. Victoria cu FC Botoșani a dat aripi campioanei, iar acum soarta ocupării unui loc în top 6 este în mâinile elevilor lui Charalambous.

ADVERTISEMENT

Nu toată lumea a fost entuziasmată după partida de pe Arena Națională. Meme Stoica a intrat în direct, vineri dimineață, la FANATIK SUPERLIGA, anunțând faptul că, în ciuda succeselor din ultimele două meciuri, ”e o problemă care a cam trecut neobservată: noi trebuie să înfruntăm niște arbitraje ostile”.

Omul care l-a înfuriat la culme pe MM este arbitrul duelului cu FC Botoșani. E vorba de Iulian Călin. Conducătorul celor de la FCSB îl acuză pe arbitrul din Argeș că nu a dat trei penalty-uri pentru formația sa: la Cisotti, la Tănase și la Olaru. Ținerea la Olaru a fost, în opinia lui Stoica, un „fault clar”.

ADVERTISEMENT
Românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume, intrat în Cartea...
Digi24.ro
Românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume, intrat în Cartea recordurilor: Succesul niciodată nu este al unui singur om

„E o problemă care cred că a cam trecut neobservată. Noi trebuie să înfruntăm niște arbitraje ostile. Ceea ce a făcut (Iulian) Călin nu mai are nicio explicație. Călin, când Miron îl ține pe Tănase în careu, merge și spune ‘nu mai ține că dau penalty’. Apoi, în fața lui, la 2 metri, Bordeianu îl ține pe Olaru. Este cel mai clar penalty. Nu există penalty mai clar decât ăsta. Iar el nu dă”, spune Meme.

ADVERTISEMENT
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
Digisport.ro
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp

Ce măsuri va lua FCSB după arbitrajul lui Călin: „Este subiect de memoriu. Așa ceva nu mai putem tolera!”

Mihai Stoica face o trimitere în trecut și compară faultul la Olarul cu cel comis de Radunovic la Armstrong, în meciul Dinamo – FCSB din turul sezonului regulat. Atunci, Feșnic a dat lovitură de la 11 metri pentru „câini”.

Date fiind toate aceste erori de arbitraj, Mihai Stoica spune că FCSB va depune memoriu. „Feșnic a dat penalty pentru Dinamo la o fază care nu are nici 25% din intensitatea celei de la Bordeianu de aseară. O să prezint toate astea. Acesta este deja subiect de memoriu. Nu mai putem tolera”, spune MM.

ADVERTISEMENT

MM Stoica nu vrea să se gândească la faptul că politicul ar fi putut influența un astfel de arbitraj. Cu toate acestea, oficialul campioanei acuză faptul că, dacă va vorbi mai mult, ar putea fi chemat la comisii.

„Atâta timp cât niște greșeli sunt inexplicabile. Eu, în continuare, aștept explicații. Nu vreau să mă gândesc la ce a scris presa înainte de meci. La politic și la chestii din-astea. (…) Eu știu când să spun, ce să spun, pentru că am fost de prea multe ori în fața comisiilor de disciplină.

Au murit oameni în 89 pentru ca noi să putem să ne exprimăm opiniile. Dar noi nu putem să ne exprimăm opiniile. Pentru că dacă spuneam, apărem în fața comisiilor”, spune MM.

„Ce a făcut el, nu are nicio explicație”. Omul care l-a înfuriat pe Meme Stoica după FCSB - FC Botoșani 1-0. Ce măsuri va lua. Exclusiv

Alarmă la FCSB cu Juri Cisotti: „Sperăm să poată interveni Marijana”. Nu va...
Fanatik
Alarmă la FCSB cu Juri Cisotti: „Sperăm să poată interveni Marijana”. Nu va juca la Galați! Exclusiv
Dani Coman, frustrat după cele două eșecuri la rând cu FC Argeș! Cum...
Fanatik
Dani Coman, frustrat după cele două eșecuri la rând cu FC Argeș! Cum vede lupta la play-off: “Echipa care câștigă derby-ul Clujului va intra, cealaltă nu”
Dănuț Lupu, acid după revenirea “câinilor” la Ovidiu: “Dinamo a câștigat cu două...
Fanatik
Dănuț Lupu, acid după revenirea “câinilor” la Ovidiu: “Dinamo a câștigat cu două goluri norocoase!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
A jucat pentru echipa lui Nicu Ceaușescu și recunoaște avantajele: ”Erau drepturi pe...
iamsport.ro
A jucat pentru echipa lui Nicu Ceaușescu și recunoaște avantajele: ”Erau drepturi pe care alții nu le aveau”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!