Ce a făcut fiul cel mare al lui Donald Trump în România în urmă cu 8 ani: „Trag mai multe gloanțe decât vă puteți imagina”

Fiul lui Donald Trump, Donald Trump Jr., ar trebui să ajungă în România pe 28 aprilie, cu o săptămână înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale.

Fiul lui Donald Trump a mai fost în România, acum opt ani. Ce a făcut în mare secret

Feciorul este anunțat cu surle și trâmbițe ca participant la un eveniment organizat de postul de televiziune România TV. Fiul lui Donald Trump nu ar fi, însă, la prima sa vizită în România. Trump Jr. a mai fost în țara noastră în anul 2017, la vânătoare, în județul Giurgiu.

Vizita efectuată în urmă cu opt ani a fost una privată, așa că nu au ieșit la iveală foarte multe lucruri despre activitățile sale în România, dincolo de faptul că ar fi participat la partide de vânătoare la câțiva kilometri distanță de București.

Fiul lui Donald Trump este pasionat de pescuit și vânat, însă plăcerile sale au fost puse la zid de apărătorii drepturilor animalelor. La un moment dat, băiatul președintelui american a făcut și niște declarații de-a dreptul șocante despre pasiunea sa.

Escapada secretă din România a fiului lui Trump a avut loc pe 15 mai 2017, potrivit și . Afaceristul ar fi vânat în localitatea Singureni, iar sătenii au declarat, pentru televiziunile menționate, că erau mândri că persoane atât de importante au ajuns în comunitatea lor.

„Trag mii de cartușe, mii de rafale pe an”

În alte țări în care l-a purtat pasiunea pentru vânat, oamenii nu au fost la fel de încântați de activitatea băiatului lui Donald Trump, din contră. La asta adăugăm și declarațiile pe care fiul președintelui american le-a făcut despre plăcerea pe care o are, lăudându-se că trage mii de cartușuri în goana după cerbi, mistreți sau tigri.

„Trag mii de cartuşe pe an, trag mii de rafale pe an. Trag mai multe gloanţe decât vă puteţi imagina şi acestea nu includ sesiunile de vânătoare şi pescuit. E important pentru noi. Nu stau aşa, doar să pozez cu arma sau puşca o dată pe an. Stau cu degetul pe trăgaci şi pe siguranţă, spre deosebire de alţii. Trăiesc acest stil de viaţă. Pentru mine este o tradiţie americană minunată. Nimic nu este mai important decât acest lucru”, spunea fiul lui Donald Trump.

„Am făcut asta (n.red: vânătoarea ) de la vârste foarte fragede. Bunicul nostru era un muncitor simplu, un electrician din Cehoslovacia comunistă. Puritatea, natura fac parte din ce ne-a insuflat el, bunicul. E ceva ce noi iubim cu adevărat”, a adăugat, în 2016, Donald Trump Jr.

Bărbatul le-a răspuns și celor care l-au criticat pentru activitatea sa, spunând că un elefant ar putea hrăni un sat întreg din Africa. Tot el a mai precizat că țările în care merge să vâneze beneficiază din punct de vedere economic de banii pe care îi investește.

Fiul lui Trump, așteptat în România după ce a criticat anularea alegerilor

„Cât de bine este pentru economie, pentru conservare. Un elefant poate hrăni un întreg sat pentru săptămâni şi totul este folosit, nimic nu este pierdut, în Africa. Iar dacă vorbim de banii pe care vânătorii îi cheltuiesc acolo, ei se duc în acele economii. Şi, în plus, banii merg la finanţarea organizaţiilor antibraconaj”, mai explica Donald Trump Jr.

Vizita anunțată pentru 28 aprilie a lui Trump Jr. vine într-un context politic fierbinte pe plan mioritic, după ce afaceristul a criticat pe 7 decembrie 2024 . Donald Trump Jr. este om de afaceri și vedetă TV și, totodată, cel mai mare dintre copiii președintelui SUA. Don Trump Jr. este partenerul fratelui său, Eric, la „The Trump Organization”.