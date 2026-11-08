Sport

Ce-a făcut Florin Maxim la primă oră a dimineții, după ce a învins-o pe FCSB. Exclusiv

Cristi Coste, Mihai Cheleș
08.11.2026 | 10:44
Cea facut Florin Maxim la prima ora a diminetii dupa ce a invinso pe FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Florin Maxim, la FCSB - Corvinul / Foto: Sport Pictures
Florin Maxim (45 de ani) a reușit să producă surpriza etapei a 15-a a SuperLigii, după ce echipa sa, Corvinul Hunedoara, a învins-o pe FCSB, scor 1-0, sâmbătă seara, pe Arena Națională. Tehnicianul nu a sărbătorit prea mult, iar a doua zi de dimineață era deja pe drumuri.
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Corvinul Hunedoara a reușit să dea marea lovitură și să se impună pe Arena Națională, scor 1-0, după un gol marcat de slovacul Andrej Fabry, în minutul 41, printr-un șut de la aproximativ 25 de metri. În urma acestui rezultat, formația hunedoareană a reușit să urce pe locul 7 în ierarhia SuperLigii, cu 22 de puncte, în timp ce FCSB a coborât pe locul 8, cu 21 de puncte.

Florin Maxim, la biserică după ce a învins-o pe FCSB

Florin Maxim are toate motivele să fie fericit. A obținut prima victorie împotriva granzilor din București, echipa este departe de zona retrogradării, iar jocul prestat este unul din ce în ce mai bun. Totuși, tehnicianul nu a sărbătorit până târziu în noapte, deoarece la primele ore ale dimineții a fost în picioare.

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Din informațiile FANATIK, Florin Maxim a ales să meargă la biserică duminică dimineață, la doar câteva ore după ce a obținut atât de importanta victorie împotriva celor de la FCSB. Astfel, antrenorul a preferat să-și înceapă ziua departe de agitația cotidiană, în liniștea unui lăcaș de cult.

Florin Maxim a explicat cum a învins-o pe FCSB

La finalul partidei, Florin Maxim a dezvăluit că secretul victoriei a fost organizarea defensivă impecabilă a echipei sale, pentru care s-a cerut un efort fizic uriaș. Strategia a dat roade, iar echipa sa a plecat cu toate cele trei puncte de pe Arena Națională.

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E bine că am absorbit presiunea FCSB-ului. Nu e ușor să câștigi și fără gol primit. Mă bucură că am obținut această victorie și e binevenită acum, în pauza asta.

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Ne așteptam să joace Drăguș, s-a și văzut astăzi, jucători care pot schimba soarta unei partide în orice moment. S-a legat tot timpul de Boutoutaou, de Korenica, acele un-doi-uri. Am fost inspirați, am stat foarte bine grupați, distanța între linii foarte mică, mijlocașii laterali au făcut un efort extraordinar, toți care au intrat pe parcurs. Cam așa se obțin victoriile în Liga 1 și cu un adversar de talia FCSB-ului”, a declarat Florin Maxim după meci.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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