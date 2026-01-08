Ce a făcut Florin Prunea la emisiunea Desafio de la Pro TV. Concurenții, uluiți de ce s-a întâmplat: ”Zici că era drujbă”

ADVERTISEMENT

Fostul portar al Generației de Aur, Florin Prunea, a luat pe toată lumea prin surprindere când a anunțat că va lua parte la emisiunea Desafio de la Pro TV. Ce a făcut, de fapt, și de ce concurenții au rămas uluiți de ce s-a întâmplat.

Cum i-a șocat Florin Prunea pe participanții de la Desafio

Florin Prunea are 57 de ani, dar nu a stat pe gânduri și a acceptat provocarea producătorilor de la Pro TV. A decis să plece în Thailanda pentru a lua parte la filmările pentru showul moderat de celebrul Daniel Pavel.

ADVERTISEMENT

La numai câteva zile de la premiera pe micile ecrane ies la iveală tot mai multe informații din spatele camerele de înregistrat. Se pare că fostul jucător de fotbal i-a șocat pe ceilalți participanți cu comportamentul său.

Mai exact, fostul portar al naționalei nu i-a lăsat să doarmă din cauza sforăitului excesiv. Concurentul din echipa Norocoșilor nu le-a dat pace coechipierilor, care s-au plâns de zgomotele infernale pe care acesta le-a scos noaptea.

ADVERTISEMENT

„Sforăitul domnului Prunea, nu știu ce să spun, zici că era drujbă. Credeam că mută locul”, a declarat unul dintre participanții de la Desafio, despre , într-o filmare de pe Instagram.

ADVERTISEMENT

„Băi, m-ai rupt, nu-mi vine să cred”, a completat altul. „Auzeam… și mai era timpul ăla mort în care nu auzeai nimic 5-10 minute și după aia, iar”, a ținut să precizeze încă un concurent al emisiunii de la Pro TV.

Vezi această postare pe Instagram

ADVERTISEMENT

Cum a simțit Florin Prunea experiența Desafio

Florin Prunea a dezvăluit cum a fost provocarea Desafio de la Pro TV, dar și faptul că . Fostul sportiv a vrut să le transmită celor care îl urmăresc că totul este real, fiind filmat non-stop.

A simțit pe propria piele o experiență inedită. Fostul portar al naționalei nu credea că va trece prin astfel de momente, dar recunoaște că s-a autodepășit. De asemenea, este recunoscător pentru tot ce s-a întâmplat.

„Pentru mine, e o performanță că am ajuns sănătos acasă. Recunosc că nu am crezut că voi rezista mai mult de 10 zile, dar despre asta este vorba. M-am autodepășit. Recunosc că nu am mai rezistat.

În ultimele 2-3 zile mi-a fost tot mai greu. Am ieșit la duel și parcă m-am bucurat, m-am ușurat că am pierdut! Este ceva real, sunt chestiuni de viață. Merită văzut și consider că a fost o lecție de viață pentru mine.

Mi-a fost frică, am fost evacuați, s-au întâmplat niște lucruri despre care nu pot povesti! Cel mai mult mi-a lipsit confortul minim. Nu aveam timp să mă uit la telefon, nu aveam reflexul să mă uit la el.

Știam orele după soare și după program. Mese nu aveam, nu aveam ce să mâncăm. Dormeam jos, pe scândură. Am slăbit 8 kilograme într-o lună!”, a dezvăluit Florin Prunea, la .