Ce a făcut Giani Kiriță la golul lui Dinamo cu Botoșani. „Eram singur în casă”

. De cinci etape a avut nevoie trupa din Ștefan cel mare pentru a sparge gheața în acest sezon. Giani Kiriță a trăit cu sufletul la gura duelul câinilor și a povestit ce s-a întâmplat când echipa sa a marcat. Kiriță preferă să vadă meciurile de la televizor.

Dinamo a spart gheața în SuperLiga

“În minutul 90+3 eram supărat și ziceam că trebuie să-i batem. Nu există așa ceva. Pentru că eu am văzut bucuria la gol și am văzut cum jucătorii efectiv au explodat de bucurie. Aveau nevoie de asta. Practic gata ăsta e, am câștigat. De acum încolo altfel merge. în sfârșit am câștigat un meci”, a declarat Giani Kiriță.

Giani Kiriță a jucat la Dinamo în perioada 1997 – 2003. Fostul mijlocaș a adunat 147 de meciuri pentru trupa din Ștefan cel Mare, după care s-a transferat în Turcia, la Samsunspor. Acolo a veoluat între 2003 și 2005, apoi a plecat la Gaziantepspor, unde a jucat încă două sezoane. Peste 100 de partide a strâns Kiriță la cele două cluburi.

Pentru Giani Kiriță, a urmat un sezon la Ankaragucu și alte două Bursaspor, pentru ca mai apoi să revină în Liga I Târgu Mureș. Un sezon a jucat Kiriță pentru mureșeni. ACS Buftea este ultimul club din cariera fostului mijlocaș, care a pus ghetele în cui în anul 2012. Kiriță este și fost internațional, cu 4 selecții pentru România.

Dinamo prinde moral după victoria cu Botoșani, scor 1-0

Trupa lui Burcă a revenit în Liga I după o pauză lungă, însă au întâmpinat probleme în startul sezonului. Au pierdut primul meci contra celor de la Universitatea Craiova, scor 0-2. Pentru câini a urmat înfrângerea din deplasare cu FCSB, 2-1, partidă în care au avut momente bune de joc.

După un meci bun cu FCSB, a urmat partida de la Sepsi. Dinamo a pierdut fără drept de apel, 0-3, cu echipa din Sfântul Gheorge, iar echipa era în criză cu 0 puncte în primele 3 partide. Prima rază de speranță a venit în deplasarea de la U Cluj, acolo unde echipa lui Burcă a scos primul punct al sezonului, scor 1-1.

Descătușarea a venit abia în etapa a 5-a. Dinamo s-a bătut cot la cot cu FC Botoșani, iar finalul partidei a aparținut gazdelor. , care a dus echipa la 4 puncte în Liga I și a urcat-o până pe locul 14 în actualul sezon.

De acum încolo hai să ne liniștim să vedem ce facem meciul următor. Eu nu merg la meci, stau acasă și nu mă deranjează nimeni. Deci nu există, ma pun pe jos pe canapea, mă ridic. Mă duc fumez, iar vin. Mă bucur și la autogol că e vorba de echipă”, a declarat Giani Kiriță pentru FANATIK SUPERLIGA.

