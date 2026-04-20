Ce a făcut Gică Hagi înainte de conferința de presă în care va fi prezentat oficial ca noul selecționer al României. Foto

Sport

Gică Hagi a fost prezentat oficial ca noul selecționer al României! Unde a fost surprins noul antrenor al României cu câteva ore înainte de conferința de presă
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
20.04.2026 | 13:10
ULTIMA ORĂ
Gică Hagi a fost prezent la Summitul FRF pentru antrenori. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Așa cum FANATIK a anunțat cu mult timp înainte, Gică Hagi este noul selecționer al echipei naționale de fotbal a României. „Regele” va fi prezentat de oficialii Federației Române de Fotbal într-o conferință de presă vineri, începând cu ora 13:30. Cu doar câteva ore înainte de acest eveniment, Hagi a vorbit la Summitul FRF pentru Antrenorii de Tineret.

Gică Hagi a vorbit la Summitul FRF pentru Antrenorii de Tineret înaintea conferinței de presă

Înainte de conferința de presă de luni, Gică Hagi și-a făcut puțin timp pentru a vorbi în cadrul Summitul FRF pentru Antrenorii de Tineret, care este organizat în zilele de 20 și 21 aprilie, pe Arena Națională. „Regele” are o experiență vastă, ducând Viitorul Constanța, actuala Farul Constanța, pe culmile gloriei, fără a avea un buget comparabil cu cel de la FCSB, U Craiova sau CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

El a împărtășit celor prezenți tainele antrenării tinerelor talente și le-a dat sfaturi importante pentru cariera lor. Antrenorul Gică Hagi este celebru în România pentru formarea jucătorilor tineri, dar și pentru resetarea carierelor unor fotbaliști ce păreau pierduți. Acum, ajuns la naționala României, un întreg popor speră ca „Regele” să califice echipa mai întâi la Campionatul European, după care să încheie seria de eșecuri privind calificările la turneele finale de Campionat Mondial.

Gică Hagi, la Summitul FRF
Gică Hagi, la Summitul FRF. Foto: Lavinia Georgiana Stama

Ce a declarat Gică Hagi în cadrul acestui eveniment

În discursul său de la acest eveniment, Gheorghe Hagi a dezvăluit ce împiedică România să se califice la Campionatul Mondial, după care a explicat cum trebuie lucrat cu copiii pentru a-i face să iubească fotbalul, nu să-l privească doar ca pe o sursă de venit: „Ne lipseşte mentalitatea de campion pentru a ajunge acolo. Şi ambiţia de a veni cel mai bun. Eu aşa cred. Iar apoi, echipa să facă foarte bine ambele faze, atât ofensiv, cât şi defensiv. Cred eu că doar atunci poţi să devii învingător. Noi suntem un popor de creativi. Ne lipseşte însă disciplina, tactica… Trebuie să fim mult mai ambiţioşi şi mai disciplinaţi.

ADVERTISEMENT
Antrenorii de copii şi juniori trebuie să aibă o viziune de la început, să îşi vadă succesul şi să aibă pasiune, aşa cum a avut Mircea Lucescu. Pentru că Mircea Lucescu a avut acea mentalitate de campion, şi-a dorit mereu să câştige. Sigur, această mentalitate vine mai târziu, dar ea e foarte importantă. Pentru mine e foarte important să te antrenezi, pentru că repetiţia creează automatism şi aşa devii mai bun. Pentru că scopul numărul unu este ca tu să controlezi mingea, nu mingea să te controleze pe tine. Ăsta este lucrul cel mai important.

ADVERTISEMENT
Copilul trebuie să domine mingea. Mingea e parte din creierul lui. Dacă nu domini mingea, nu ai cum să joci fotbal la nivel foarte înalt. Copilul trebuie să înveţe tehnica individuală, să înveţe cum atacă şi cum se apără. Aceste lucruri trebuie să le ştie foarte bine, pentru că de acolo pleacă lucrurile importante. Apoi, ca sfat, toţi antrenorii trebuie să ştie că înfrângerea sau victoria durează doar o zi. Important e ca a doua zi să o iei de la capăt. Nu poţi să fii prea supărat sau prea bucuros. Fotbalul este o necunoscută. La fotbal e ca la bursă, totul se poate schimba oricând”, a explicat Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

Ce este Summitul FRF pentru Antrenorii de Tineret

FRF Youth Coaching Summit (n.r. – Summitul FRF pentru Antrenorii de Tineret) este un eveniment organizat în parteneriat cu Aspire Academy, dedicat dezvoltării antrenorilor ce se ocupă de copii și juniori, care activează în academiile de fotbal din România.

Peste 500 de antrenori și specialiști au fost prezenți în cadrul acestui eveniment, în care unul dintre invitații zilei de luni a fost Gică Hagi, care a vorbit în fața lor cu doar câteva ore înainte de conferința de presă în care va fi prezentat oficial în calitate de selecționer al României. Tot astăzi, pe scena amplasată pe Arena Națională vor urca pentru a susține sesiuni teoretice Valter di Salvo (Aspire Academy), Venere Quintiero (Internazionale Milano) și Vlad Lakatoș (FRF). Vor urma sesiuni practice alături de Corné Groenendijk (AFC Ajax) și João Santos (Sporting CP), anunță frf.ro.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
