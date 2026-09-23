Sport

Imagini spectaculoase cu Gică Hagi la antrenamentul României! Fanii au reacționat imediat. „Ar putea intra 10 minute cu Suedia!”. Video

Gică Hagi a făcut spectacol la antrenamentul naționalei înaintea meciurilor din Nations League. „Regele” a făcut duble cu mingea. Imaginile au devenit virale
Alex Bodnariu
23.09.2026 | 20:15
Imagini spectaculoase cu Gica Hagi la antrenamentul Romaniei Fanii au reactionat imediat Ar putea intra 10 minute cu Suedia Video
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Ce a făcut Gică Hagi la antrenamentul României! Imaginile au făcut senzație pe internet
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Gică Hagi a făcut spectacol la antrenamentul naționalei României înaintea meciurilor din Nations League. „Regele” a luat mingea și a început să facă duble. Imaginile s-au viralizat pe rețelele de socializare.

Ce a făcut Gică Hagi la antrenamentul României! Imaginile au făcut senzație pe internet

Gică Hagi a demonstrat că talentul nu dispare odată cu trecerea anilor. „Regele” a făcut show la antrenamentul naționalei României, înaintea meciurilor din Nations League. Pe pagina oficială de Facebook a Federației Române de Fotbal a apărut un videoclip cu Hagi în prim-plan. Fostul mare internațional a luat mingea și a început să facă duble.

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Imaginile au fost publicate pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Unii suporteri au scris că „Regele” este încă în formă și că ar fi extrem de util în această perioadă la națională. „Ar putea intra 10 minute cu Suedia!”, a scris un internaut.

Program de foc pentru naționala lui Gică Hagi

Naționala României intră într-o perioadă extrem de încărcată în Nations League. „Tricolorii” vor disputa patru meciuri în numai 11 zile. Primul test este pe 25 septembrie, în deplasare, contra Suediei, la Solna. Trei zile mai târziu, România revine la București pentru duelul cu Bosnia și Herțegovina, programat pe 28 septembrie. Partida se va disputa fără spectatori.

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Programul continuă în luna octombrie. România merge la Varșovia pentru confruntarea cu Polonia, programată pe 2 octombrie. Seria se încheie pe 5 octombrie, când „tricolorii” primesc vizita Suediei, la București. Gheorghe Hagi va trebui să gestioneze cu maximă atenție această perioadă extrem de aglomerată.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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