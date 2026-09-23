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Gică Hagi a făcut spectacol la antrenamentul . „Regele” a luat mingea și a început să facă duble. Imaginile s-au viralizat pe rețelele de socializare.

Ce a făcut Gică Hagi la antrenamentul României! Imaginile au făcut senzație pe internet

Gică Hagi a demonstrat că talentul nu dispare odată cu trecerea anilor. „ . Pe pagina oficială de Facebook a Federației Române de Fotbal a apărut un videoclip cu Hagi în prim-plan. Fostul mare internațional a luat mingea și a început să facă duble.

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Imaginile au fost publicate pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Unii suporteri au scris că „Regele” este încă în formă și că ar fi extrem de util în această perioadă la națională. „Ar putea intra 10 minute cu Suedia!”, a scris un internaut.

Program de foc pentru naționala lui Gică Hagi

Naționala României intră într-o perioadă extrem de încărcată în Nations League. „Tricolorii” vor disputa patru meciuri în numai 11 zile. Primul test este pe 25 septembrie, în deplasare, contra Suediei, la Solna. Trei zile mai târziu, România revine la București pentru duelul cu Bosnia și Herțegovina, programat pe 28 septembrie. Partida se va disputa fără spectatori.

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Programul continuă în luna octombrie. România merge la Varșovia pentru confruntarea cu Polonia, programată pe 2 octombrie. Seria se încheie pe 5 octombrie, când „tricolorii” primesc vizita Suediei, la București. Gheorghe Hagi va trebui să gestioneze cu maximă atenție această perioadă extrem de aglomerată.