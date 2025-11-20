Ce a făcut Gigi Becali când un livrator Glovo s-a apropiat de el pe o stradă din București. Gestul cu care a uimit mai multă lume

ADVERTISEMENT

Gigi Becali este cunoscut pentru generozitatea sa. Nimeni nu se gândea însă că patronul FCSB va face un astfel de gest chiar în plină zi, în București. Ce s-a întâmplat, de fapt și cum a fost surprins acesta?

Cum a fost surprins Gigi Becali

În urmă cu o săptămână, FCSB a pierdut în Europa League. Momentul a fost dureros pentru Gigi Becali, însă iată că acesta și-a revenit și își vede mai departe de treburile sale.

El a fost surprins recent de cei de la cancan.ro la volanul Rolls-Royce-ul său. Acesta a parcat lângă trecerea de pietoni, iar mai apoi s-a întâlnit cu un preot. În tot acest timp, patronul FCSB l-a avut alături și pe Luțu.

Cei trei au mers la un magazin cu produse bio, au ieșit cu un coș plin, iar mai apoi s-au dus către mașină. Iată însă că drumul spre vehiculul de lux al lui Gigi Becali nu a fost unul chiar atât de scurt.

Gestul făcut de patronul FCSB în fața unui livrator Glovo

Mai exact, patronul FCSB a fost oprit de mai mulți admiratori. Acesta a făcut selfie-uri, glume și evident, a transmis și câteva vorbe bune tuturor celor care i-au stat în drum.

Ulterior, el a băgat toate pungile cu produse în portbagaj, fiind ajutat de preot și de Luțu. Având în vedere că Gigi Becali face des gesturi de caritate, cel mai probabil și de această dată e vorba despre ceva similar.

Mai departe, cei de la l-au surprins pe Becali îndreptându-se către un magazin de fine drinks, de unde ulterior a ieșit cu o cutie. Iar la mașină îl așteptau omul său de bază și un livrator.

Și iată că norocosul zilei a fost chiar livratorul Glovo. Acesta a primit un bacșiș generos de la Conform celor de la cancan.ro, bărbatul s-a uitat lung către patronul FCSB după acest gest, însă nu a refuzat deloc suma oferită.

Ce planuri are Gigi Becali cu FCSB

Amintim faptul că recent, . Menționăm faptul că actul normativ impune ca toate cluburile sportive din România să aibă cel puțin 40% jucători români în teren în același timp.

Astfel, Becali vrea să respecte legea, iar acest lucru se va vedea pe teren. El a subliniat faptul că își dorește să aducă cei mai buni jucători, care în opinia sa aduc un plus de valoare echipei.

„O să aduc exact jucători, ca să fie cinci fotbaliști români în teren. Așa e legea acum! Ea intră în vigoare din sezonul 2026/2027 și trebuie respectată. Eu trebuie să țin cont de asta! Eu am spus asta de mult vreme, că visez faptul să joc 100% cu jucători români.

Vă aduceți aminte că am spus asta? Aici e vorba de un jucător (n.r. – pentru regula U21) și nu afectează. Un jucător dacă e valoros și are 19 ani, joc oricum cu el. Dacă nu are valoare, cum să joc cu el?

Aici este vorba de întreg fotbalul românesc, e un interes național. E o lege de interes național, ci nu e vorba de un singur jucător U21. Noi putem să alegem din miile de fotbaliști români, dar nu e normal să jucăm cu fotbaliști sub vârstă care nu au valoare”, a declarat Gigi Becali, conform Digi Sport.