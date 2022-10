Ce a făcut Gigi Becali după umilinţa FCSB – Silkeborg 0-5: “Dacă Dumnezeu mi-a dat ceva rău, înseamnă că aşa trebuie să fie”

FCSB a scris una dintre paginile negre ale participărilor echipelor româneşti în cupele europene după ce a încasat într-un interval de o săptămână 10 goluri de la Silkeborg. , cu 0-5.

Ce a făcut Gigi Becali după umilinţa FCSB – Silkeborg 0-5: “Dacă mi-a dat ceva rău, aşa trebuie să fie”

La câteva ore de la umilinţa de pe Arena Naţională, patronul FCSB, Gigi Becali, a fost surprins în curta Mitropoliei din Iaşi, acolo unde a mers să se închine la moaştele Sfintei Parascheva.

Patronul celor de la FCSB a împărţit bani celor prezenţi la pelerinaj şi a spus că în aceste zile sfinte este mult mai puternic harul la slujire, acesta fiind şi motivul pentru care a mers la Iaşi: “Şi, atunci, am venit să simt puterea harului la sfânta liturghie. M-am închinat.

Totul este numai Dumnezeu pentru mine. Şi la mine, chiar şi dacă ar fi ceva rău, zic, dacă o da Dumnezeu, să fie. Că El ştie. Înseamnă că dacă mi-a dat ceva rău, aşa trebuie să fie”, a spus Gigi Becali, vineri, la Iaşi.

Peste 50.000 de oameni sunt aşteptaţi la Iaşi pentru sărbătoarea Sfintei Parascheva. După ceremonie, credincioşilor le vor fi împărţite porţii de mâncare.

Nicolae Dică sub presiune! Trebuie să câştige următoarele meciuri din SuperLiga

La FCSB, antrenorul Nicolae Dică este sub presiune. . Patronul i-a trasat ca obiectiv victorii pe linie în SuperLiga, dacă nu, urmând să fie înlocuit.

Roş-albaştrii vor evolua duminică, pe teren propriu cu UTA Arad, urmând ca apoi să se deplaseze la Sf. Gheorghe pentru meciul cu Sepsi, care va închide turul sezonului regulat. Antrenorul FCSB-ului susţine că nu s-a gândit în niciun moment la demisie:

“Nu m-am gândit să plec. Și ca jucător am fost puternic, și ca antrenor am trecut prin momente dificile, sunt alături de jucători, am încredere în ei. Acum, obiectivul principal e campionatul, unde avem două victorii la rând și suntem pe drumul cel bun. Nu mă gândesc la demisie”, a spus Dică.

Echipa lui Nicolae Dică are un program aglomerat în continuare. Urmează o “dublă” cu UTA Arad, duminică, de la ora 20:30 în campionat, şi miercuri de la 21:00, în Cupa României. Apoi, FCSB se va deplasa pe terenul lui Sepsi Sf. Gheorghe.

