Ce a făcut Gigi Becali la 0-1 pentru Rapid! MM Stoica l-a dat de gol pe patronul FCSB: „Imediat a marcat Karlo Muhar”

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În urmă cu două etape, Gigi Becali a surprins pe toată lumea când a fost prezent pe Arena Națională la FCSB – Oțelul, meci din etapa 11 a SuperLigii, care a coincis cu debutul lui Reghecampf în noul mandat. Cu Rapid, patronul roș-albaștrilor a preferat să vadă meciul din fața televizorului. MM Stoica l-a dat de gol pe Becali și a dezvăluit ce a făcut acesta la scorul de 1-0 pentru rivalii din Giulești.

MM Stoica dezvăluie ce a făcut Gigi Becali când Rapid conducea cu 1-0 pe FCSB

FCSB a trecut de Rapid cu scorul de 4-1, în derby-ul etapei a 13-a din SuperLiga. Condusă timp de aproape o oră de joc, după golul lui Filip Stojilkovic (26 de ani), echipa lui Laurențiu Reghecampf și-a revenit după pauză și a trecut la pas de rivala din Capitală. Rapidul nu a mai existat și a primit gol după gol. Muhar a egalat în minutul 58, apoi Boutoutaou, intrat după pauză, a făcut spectacol. A dus scorul la 2-1 în minutul 69, apoi a închis tabela cu 9 minute înainte de final. Joao Paulo, o altă rezervă, a apărut și el pe tabela de marcaj, între reușitele algerianului (minutul 79).

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În emisiunea „MM la FANATIK”, a explicat de ce nu a mai ajuns Gigi Becali (68 de ani) la stadion. „(n.r. Probabil i-a părut rău că n-a fost la meciul. Era o partidă de văzut pe stadion) Probabil, dar e sâmbătă seara, meciul se termină târziu noaptea, Gigi dimineață la prima oră e la slujbă”, a spus Stoica.

Managerul roș-albaștrilor a dezvăluit apoi o discuție pe care a avut cu Becali după partidă. S-a întâmplat în momentul în care Rapid avea 1-0 pe tabelă. Gigi Becali a început să se roage pentru ca echipa sa să revină. Asta pentru a merge bucuros la slujba de duminică. Și așa s-a întâmplat. Căpitanul formației lui Reghecampf a egalat imediat. „(n.r. Gigi Becali) Mi-a zis o vorbă mare aseară. La un moment dat, în timpul meciului, era 1-0 pentru Rapid, începuse a doua repriză și s-a rugat să iasă bine, ca să meargă cu o bucurie mai mare la Liturghie decât merge de obicei. Și atunci a marcat Karlo Muhar”, dezvăluie Meme.

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MM Stoica, felicitat la biserică după victoria FCSB-ului cu Rapid

La rândul său, și Mihai Stoica a mers și el duminică la slujbă. Acesta dezvăluie că cei care cântau în strană l-au felicitat . „Și eu am mers la Sfânta Liturghie la Darvari. A venit și Teodora și eram împreună și mă uitam așa, mă uitam la părintele Arsenie, care e omul care mi-a schimbat viața, prin care Dumnezeu mi-a schimbat viața. Mă uitam cu coada ochiului la ea. Aveam în cap încă meciul de aseară și ziceam: ‘ce poate să fie mai frumos?’.

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Pentru că și acolo toată obștea e conectată și la fenomenul fotbalistic. Și când mergi în strană, când începe Liturghia și psalții din strană îți spun: ‘felicitări, am văzut!’ (n.r. Ați auzit din strană?) Da, eu în strană stau acolo. Am ascultare de la părintele stareț să stau acolo. Mi-au spus: ‘felicitări!’. Acestea sunt bucuriile adevărate, pe care fiecare le trăiește în felul lui. Asta e bucuria pentru mine”, a spus Stoica.