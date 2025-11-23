Ce a făcut Ion Țiriac cu colecția impresionantă de mașini: ”Am primit o ofertă ieșită din comun”

ADVERTISEMENT

Are cea mai impresionantă colecție de mașini din România, dispunând de modele inedite din ani diferiți. Ion Țiriac a dezvăluit ce a făcut cu vehiculele care valorează milioane de euro. Acestea pot fi văzute de toți pasionații de cai putere.

Ion Țiriac, despre colecția sa de aproximativ 300 de autoturisme

Ion Țiriac este cel mai bogat român, având o avere uriașă. Stă excelent la capitolul financiar și nu este de mirare că are o pasiune costisitoare. De-a lungul timpului, celebrul om de afaceri și-a achiziționat foarte multe vehicule.

Deține o adevărată colecție care se ridică la aproape 300 de autoturisme. Fostul mare jucător de tenis este iar acum face o declarație surpriză. Recunoște că în urmă cu puțin timp a primit o ofertă inedită. I-a făcut cu ochiul, dar a refuzat-o.

Așadar, nu a stat deloc pe gânduri și nu a înstrăinat mașinile de lux. În schimb, miliardarul a anunțat care este decizia surprinzătoare pe care a luat-o. A decis că este momentul să doneze colecția auto spre fundația care îi poartă numele.

Prin urmare, toate mașinile vor fi gestionate de acum înainte de Fundația Țiriac. Organizația este condusă în momentul de față de fiul lui Ion Țiriac. Alexandru este principalul moștenitor al imperiului construit de figura paternă care deține 2,1 miliarde de euro.

„E cea mai mare colecție de automobile și câteva motociclete din Europa. Toate valorile dinăuntru au fost plătite, am un singur cadou, o mașină de Formula 1. Dar veți vedea modele de la final de 1800, până la cele care au ajuns săptămâna trecută.

Vreau să mulțumesc în acest fel lui Bentley, care a făcut niște unicate pentru România. Și firma Porsche a făcut 10 mașini numite Transfăgărșan, ne-au onorat pe noi, românii, și ne-au dat 001, care e din nou în această colecție.

O să vină în viitor anul acesta o surpriză. De la 180 de mașini pe care le aveam înăuntru, sunt acum circa 300 de exponate”, a declarat Ion Țiriac, cu ocazia redeschiderii celei mai mari colecții de mașini din Europa, conform .

”Familia a decis în unanimitate”

„Le mulțumesc celor care au muncit să ajungem aici. E o treabă care nu ne mai aparține nouă, familiei. Familia a decis în unanimitate să o doneze fundației, în felul acesta să țină fundația și colecția.

Cu toate că am primit o ofertă ieșită din comun săptămâna trecută nu este de vânzare și rămâne aici”, a completat Ion Țiriac, mai arată sursa menționată anterior. Fostul jucător de tenis, care are , este mândru de colecția sa de mașini.

În altă ordine de idei, Fundația Țiriac donează în fiecare an cel puţin 25% din profit. Acest lucru se întâmplă încă de la înființarea din anul 1990 și va fi la fel și de acum înainte chiar dacă afaceristul preferă să nu vorbească despre ajutorul pe care îl acordă.

Momentan, nu se știe care este suma pe care o donează anual. În schimb, se știe faptul că Ion Țiriac dă bani foarte mulți către căminele de copii și azilele de bătrâni. De asemenea, fundația donează ajutoare pentru sportivi, şcoli, grădiniţe și spitale.

Totodată, organizația non-guvernamentală plantează milioane de copaci, sume colosale ducându-se către biserici, campusuri sportive şi evenimente neaşteptat de dure, printre care se numără inundaţiile, focarele sau cutremurele.

Cadoul din colecția lui Ion Țiriac

Ion Țiriac a fost prezent la relansarea galeriei de mașini, unde a avut parte de un cadou neașteptat. Omul de afaceri a primit o Dacia 1300, fabricată în anul 1973. E prima mașină de felul acesta care intră în colecția sa impresionantă.

Autoturismul are o semnificație aparte pentru istoria auto din țara noastră. Vehiculul vopsit în alb marchează un capitol important în traseul cronologic al expoziției Tiriac Collection. „Gata, am băgat-o în muzeu”, spune Ion Țiriac, conform .

„Cadoul e cadou. Uite că am primit un cadou de ziua mea, ai văzut? Domnul Merică, ai o veste bună și una proastă. Vestea bună e… mulțumesc. Proastă că înapoi nu o mai iei, asta e a mea”, a mai spus afaceristul.