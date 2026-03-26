Sport

Ce a făcut Ionuț Radu la inspecția gazonului de pe stadionul lui Beșiktaș, înainte de Turcia – România. Video

Ionuț Radu va fi în cele din urmă titular în poarta României la meciul cu Turcia, de la Istanbul. Care a fost primul lucru pe care l-a făcut când a ieșit la inspecția gazonului
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
26.03.2026 | 18:00
CORESPONDENŢĂ DIN ISTANBUL
Care a fost primul lucru făcut de Ionuț Radu după ce a ieșit pe gazon. Foto: Colaj FANATIK
Doar câteva zeci de minute ne despart de un meci ce poate reprezenta pentru România un pas uriaș spre turneul final al Campionatului Mondial, după o pauză de aproape trei decenii. „Tricolorii” vor întâlni Turcia în semifinalele barajului, iar Ionuț Radu (28 de ani) va fi portarul titular al lui Mircea Lucescu. Cu aproximativ două ore înainte de startul partidei, jucătorii au ieșit la inspecția gazonului, iar Ionuț Radu s-a îndreptat direct spre poartă, pentru a examina zona.

Ce a făcut Ionuț Radu la inspecția gazonului dinaintea partidei

Așa cum se obișnuiește, cu două ore înainte de partidă jucătorii ies pentru a arunca o privire la terenul pe care urmează să joace. Ionuț Radu și-a câștigat postul de titular la echipa națională prin prestațiile sale de la Celta Vigo, însă i-a dat mari emoții lui Mircea Lucescu după ce a ieșit pe brațe din meciul cu Alaves.

În urma testelor medicale s-a constatat că portarul este apt de joc la Istanbul, așa că „Il Luce” va începe meciul cu el. În momentul în care a ieșit de la vestiare pentru a inspecta gazonul, Ionuț Radu s-a îndreptat glonț spre poartă, de unul singur, unde a testat atât suprafața din interiorul careului mic, cât și pe cea din marginea careului de 16 metri. După ce și-a verificat telefonul, portarul naționalei le-a comunicat ceea ce a constatat și colegilor săi, Radu Drăgușin și Ștefan Baiaram.

Tricolorii au ieșit la inspecția gazonului

Ce s-a întâmplat cu Ionuț Radu înaintea meciului Turcia – România

Cu câteva zile înainte de duelul crucial pentru calificarea la Campionatul Mondial, Ionuț Radu a speriat întreaga suflare „tricoloră”. La finalul partidei Celta Vigo – Alaves românul nu era capabil să pună piciorul în pământ din cauza unor dureri foarte mari, despre care s-a presupus că sunt generate de o ruptură musculară.

Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem...
Digi24.ro
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei

Mircea Lucescu a luat imediat măsuri și l-a chemat la lot pe Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova, însă testele medicale pe care Radu le-a efectuat în Spania au arătat că românul a suferit doar o contuzie și nu este vorba de vreo leziune fibrilară. Federația Română de Fotbal i-a achiziționat imediat un bilet spre București, iar Radu a ajuns cu o zi înainte de zborul către Istanbul. El nu a mai prins antrenamentul „tricolorilor”, așa că s-a pregătit singur alături de antrenorul de portari.

Marele Batistuta:
Digisport.ro
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
LIVE VIDEO Turcia – România, baraj pentru CM 2026. Echipele de start: Mircea...
Fanatik
LIVE VIDEO Turcia – România, baraj pentru CM 2026. Echipele de start: Mircea Lucescu, fără „închizător” la Istanbul, așa cum a dezvăluit Fanatik
Haos la Istanbul! Comentatorul Emil Grădinescu și Basarab Panduru, blocați să intre pe...
Fanatik
Haos la Istanbul! Comentatorul Emil Grădinescu și Basarab Panduru, blocați să intre pe stadion înainte de Turcia – România
El este românul care a antrenat naționala Turciei înaintea lui Mircea Lucescu. Ce...
Fanatik
El este românul care a antrenat naționala Turciei înaintea lui Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat, de fapt
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
