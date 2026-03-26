Ce a făcut Ionuț Radu la inspecția gazonului de pe stadionul lui Beșiktaș, înainte de Turcia – România. Video

Doar câteva zeci de minute ne despart de un meci ce poate reprezenta pentru România un pas uriaș spre turneul final al Campionatului Mondial, după o pauză de aproape trei decenii. „Tricolorii” vor întâlni Turcia în semifinalele barajului, iar Ionuț Radu (28 de ani) va fi portarul titular al lui Mircea Lucescu. Cu aproximativ două ore înainte de startul partidei, jucătorii au ieșit la inspecția gazonului, iar Ionuț Radu s-a îndreptat direct spre poartă, pentru a examina zona.

Ce a făcut Ionuț Radu la inspecția gazonului dinaintea partidei

Așa cum se obișnuiește, cu două ore înainte de partidă jucătorii ies pentru a arunca o privire la terenul pe care urmează să joace. Ionuț Radu și-a câștigat postul de titular la echipa națională prin prestațiile sale de la Celta Vigo, însă i-a dat mari emoții lui Mircea Lucescu după ce a ieșit pe brațe din meciul cu Alaves.

În urma testelor medicale s-a constatat că portarul este apt de joc la Istanbul, așa că „Il Luce” va începe meciul cu el. În momentul în care a ieșit de la vestiare pentru a inspecta gazonul, Ionuț Radu s-a îndreptat glonț spre poartă, de unul singur, unde a testat atât suprafața din interiorul careului mic, cât și pe cea din marginea careului de 16 metri. După ce și-a verificat telefonul, portarul naționalei le-a comunicat ceea ce a constatat și colegilor săi, Radu Drăgușin și Ștefan Baiaram.

Tricolorii au ieșit la inspecția gazonului

Ce s-a întâmplat cu Ionuț Radu înaintea meciului Turcia – România

Cu câteva zile înainte de duelul crucial pentru calificarea la Campionatul Mondial, Ionuț Radu a speriat întreaga suflare „tricoloră”. La finalul partidei Celta Vigo – Alaves românul nu era capabil să pună piciorul în pământ din cauza unor dureri foarte mari, despre care s-a presupus că sunt generate de o ruptură musculară.

Mircea Lucescu a luat imediat măsuri și l-a chemat la lot pe Laurențiu Popescu, portarul Universității Craiova, însă și nu este vorba de vreo leziune fibrilară. Federația Română de Fotbal i-a achiziționat imediat un bilet spre București, iar Radu a ajuns cu o zi înainte de zborul către Istanbul. .