Ce a făcut iubita lui Horațiu Moldovan în timpul meciului Cipru – România. Mulți români sunt revoltați după gafa monumentală comisă de portar cu Canada

Toată lumea știe că artista Aza este . Iată ce a făcut frumoasa vedetă în timpul meciului Cipru – România, terminat cu scorul de 2-2. Mulți români sunt revoltați după gafa monumentală comisă de portar cu Canada.

Ce a făcut iubita lui Horațiu Moldovan în timpul meciului Cipru – România

Partenera lui Horațiu Moldovan nu a fost prezentă pe stadion pentru a-l susține pe fotbalist. Aza Gabriela se afla acasă când se disputa partida Cipru – România, dar asta nu înseamnă că nu a urmărit meciul.

A stat cu sufletul la gură și a urmărit fiecare moment care s-a petrecut în teren. Îndrăgita artistă a postat o scurtă filmare în care se observă că portarul a parat o un șut plasat, care s-ar fi transformat în gol, dacă n-ar fi fost deviat de Horațiu. Aceasta este însoțită de mai multe inimioare roșii.

Momentul din teren a emoționat-o teribil pe cântăreață care trăiește la intensitate maximă fiecare meci. Frumoasa blondină a ținut să-l felicite pe fotbalist, mai ales că în urmă cu câteva zile a comis o eroare colosală.

„Bravo iubirea mea”, a scris iubita lui Horațiu Moldovan, pe pagina de Instagram. De asemenea, s-a arătat extrem de emoționată la golul pe care România l-a dat în meciul cu Cipru, încheiat la egalitate, 2-2.

Gafa monumentală făcută de Horațiu Moldovan cu Canada

Horațiu Moldovan a fost aspru criticat pentru pe care a făcut-o în timpul meciului amical România – Canada. Iubitul artistei Aza Gabriela a încercat să dribleze un adversar chiar în fața propriului careu.

Portarul român a fost protagonistul unui moment neașteptat pentru că Ali Ahmed i-a furat mingea. Fotbalistul a înscris, dublând avantajul Canadei în doar 22 de minute de la începerea partidei dintre cele două echipe.

Mulți oameni care au văzut meciul România – Canada au criticat titularizarea lui Horațiu Moldovan, care nu joacă la Oviedo. Majoritatea au susținut că îl doreau în poartă pe Ștefan Târnoveanu, care este titular la FCSB.

„Un portar nu ar trebui să își permită asta în zona centrală. Ar fi putut degaja mingea lateral, dar nu în felul ăsta. A fost prea relaxat”, a declarat, imediat după meci, selecționerul României, Mircea Lucescu, pentru Antena 1.

Pe plan internațional greșeala fotbalistului a fost catalogată drept o „eroare colosală”. De asemenea, pe rețelele de socializare internauții au susținut faptul că încercarea de dribling a fost, de fapt, o „calamitate”.

În schimb, Federația Română de Fotbal l-a susținut pe Horațiu Moldovan pentru gafa respectivă. Reprezentanții federației au subliniat faptul că fiecare persoană în parte este sortită greșelilor, însă este important cum și cât de repede se ridică fiecare.

Cine este iubita lui Horațiu Moldovan

Iubita lui Horațiu Moldovan nu este străină de lumea sportivă. Pe numele său din buletin Gabriela Amzaru, tânăra este originară din orașul Călărași. Timp de 5 ani a făcut atletism de performanță, dar a renunțat în favoarea muzicii.

A devenit cunoscută datorită participării în emisiunea Vocea României, în anul 2015. A ajuns până în semifinale. Ulterior, a intrat în atenția publicului datorită relației cu Dragoș Nedelcu, care a evoluat o perioadă bună la FCSB.

În momentul de față, se concentrează pe cariera muzicală, având numeroase concerte în România. De asemenea, are o comunitate mare pe social media, unde este activă și povestește despre stilul său de viață.

Aza Gabriela este urmărită de peste 185.000 de persoane, fiind una dintre vedetele îndrăgite de fanii din România și nu numai. Partenera portarului Horațiu Moldovan adoră să meargă în vacanțe și să stea în studioul de înregistrare.

Ce semn are Aza Gabriela pe piele

Se pare că drumul său în muzică a fost marcat de Univers. Iubita lui Horațiu Moldovan are pe gât o grupare de alunițe care ia formă cheii Sol. Acest semn poate fi văzut în multe dintre imaginile pe care le postează în mediul virtual.

„Multă lume crede că este vorba de un tatuaj cu cheia Sol, însă nu este deloc așa. Încă de la naștere am avut această grupare de alunițe în forma cheii Sol, care se pare că m-a îndrumat pe această cale.

Oricum, nu mă văd făcând altceva în afară de muzică, deci semnul de pe gât este bine pus”, a spus Aza Gabriela, relatează . Partenera lui Horațiu Moldovan a reușit să fie în top cu piesele pe care le-a lansat până acum.

Cum s-au cunoscut Aza Gabriela și Horațiu Moldovan

Horațiu Moldovan și Aza Gabriela nu se mai ascund. Formează un cuplu de mai bine de un an, prima întâlnire având loc înainte de transferul la Atletico Madrid. Fotbalistul o știa de ceva vreme pe artistă și timp de 6 luni a încercat să-i intre în grații.

„Nouă nu ne place să se știe, să postăm etc. Nu vreau să știe lumea tot ce fac eu. Nu stau eu să răspund oamenilor. O știam de ceva timp pe Aza. Am tot umblat vreo 6 luni să o cunosc, dar tot primeam bariere (nr. râde).

A fost destul de greu să vorbim. A cedat, într-un final. I-am dat la un moment follow, prin decembrie, mi-a dat înapoi.

Prima noastră întâlnire a fost așa: plecam la antrenament dimineață, am avut un accident în trafic și am umblat pe la asigurări, la poliție. Vorbiserăm să ne vedem la un suc seara, dar tot așa, ascunși”, a povestit sportivul, scrie .

”E greu să găsești o față care nu umblă după banii tăi”

„Dacă ieșeam în Herăstrău, deja apăreau pozele pe net. Pe la 9 seara, îmi ceream scuze că nu am mai putut să ajung din cauza actelor, că trebuie să mă duc la asigurări etc. Și ea a spus instant: «Hai că vin cu tine la asigurări!».

Am mers amândoi cu mașina. De acolo s-a înfiripat. Dacă nu era ea, îmi era foarte grea acomodarea la Atletico. Dacă nu ai o persoană potrivită lângă tine, ea poate să te ridice sau să te bage în pământ.

E greu să găsești o fată, ca sportiv, despre care să simți că vrea să te ajute, că nu umblă după banii tăi”, a completat Horațiu Moldovan, despre relația cu Aza Gabriela, în podcastul lui Viorel Grigoroiu, mai arată sursa citată mai sus.