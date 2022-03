Ce a făcut Jada Pinkett Smith în momentul în care soțul său l-a lovit pe Chris Rock la Premiile Oscar. Video viral pe internet

Un videoclip recent apărut în mediul online surprinde reacția actriței Jada Pinkett Smith din momentul în care soțul său îl lovește pe Chris Rock pe scena Premiilor Oscar 2022. Will Smith a fost deranjat de o glumă pe care comediantul a făcut-o la adresa partenerei sale.

Imaginile au fost înregistrate de un membru al publicului Oscar 2022, așezat la doar două rânduri de scenă. Videoclipul a devenit rapid viral în mediul online, fiind vizualizat de mii de persoane în doar câteva ore de la publicare.

În filmare, a fost surprins momentul în care iese de pe scenă după ce l-a lovit pe Chris Rock și se întoarce pe scaunul său.

Exact atunci când comediantul și-a dat seama ce s-a întâmplat, poate fi văzută în timp ce se amuză copios, iar râsul său răsună în sala Teatrului Dolby.

„Iată un unghi pe care majoritatea oamenilor nu l-au văzut. Uitați-vă la reacția lui Jada”, este descrierea videoclipului publicat pe Instagram.

Cei care au văzut videoclipul au sărit în apărarea actorului în secțiunea de comentarii. Publicul condamnă reacția Jadei Pinkett Smith și îl compătimește pe Will.

„Ea îl ține pe Will Smith în lesă”, a scris cineva.

„Ea îi ruinează cu adevărat viața lui Will Smith”, a remarcat o altă persoană.

De asemenea, un alt videoclip îl arată pe Chris Rock imediat după ce a fost lovit de Will Smith la gala Premiilor Oscar. Comediantul a fost surprins destul de supărat și chiar jenat de ceea ce s-a întâmplat.

He’s in a deep state of humiliation fr. You can read on his face. will is wrong for this. We love you Chris R ❤️

— Mr Stanlei (@mrstanlei)