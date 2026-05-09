Sport

Ce a făcut Jaqueline Cristian după ce a intrat în Top 30 WTA. Era de așteptat

Decizia luată de Jaqueline Cristian imediat ce a fost inclusă pentru prima oară în carieră în Top 30 WTA. Românca a uimit pe toată lumea cu acest pas.
Alexa Serdan
09.05.2026 | 23:15
Ce a facut Jaqueline Cristian dupa ce a intrat in Top 30 WTA Era de asteptat
Jaqueline Cristian, inclusă în top 30 WTA. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

A urcat pe cea mai bună poziție în Top 30 WTA, Jaqueline Cristian fiind mândră de această performanță. Ce a făcut, de fapt, jucătoarea de tenis la scurtă vreme după ce s-a prezentat în 16-imile de finală de la turneul WTA 1000 Madrid Open.

Jaqueline Cristian, inclusă în Top 30 WTA

Începutul lunii mai a jucat un moment important pentru Jaqueline Cristian (27 ani). Aceasta a bifat o reușită uriașă, după ce anterior a strâns 11 milioane de vizualizări în doar 24 de ore. A devenit virală din cauza unei greșeli care a avut în centrul atenției echipamentul sportivei. Acum, are un motiv de mare bucurie.

ADVERTISEMENT

Jucătoarea de tenis a urcat cinci poziții, ajungând pe locul 28, cu 1.437 de puncte. Astfel, a intrat în top 30 WTA, românca având în prezent cea mai bună poziție din întreaga carieră. A atins treapta 28 a ierarhiei mondiale, oamenii întrebându-se cum a sărbătorit această performanță notabilă. Răspunsul nu a ezitat să apară.

Cunoscuta tenismenă a declarat că a decis să nu facă nimic în acest sens. În schimb, a preferat să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat. Alături de echipa sa a hotărât să-și îndrepte atenția spre antrenamente și evoluția personală. Prin urmare, reușita a făcut-o să fie mai ambițioasă și mai matură ca oricând.

ADVERTISEMENT
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv...
Digi24.ro
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027

„E vorba pur și simplu de dinamica muncii de zi cu zi. Simt că sunt puțin mai matură și puțin mai conștientă de ceea ce fac, de ce funcționează pentru mine și de ce nu”, a explicat Jaqueline Cristian, într-un interviu acordat WTA, care se găsește pe pagina de Instagram.

ADVERTISEMENT
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana...
Digisport.ro
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma

Jaqueline Cristian: ”Găsesc cu adevărat concentrare”

„Ce pot să spun? De obicei sunt o luptătoare pe teren și am fost așa încă de când eram mică. E pur și simplu această atitudine de a nu renunța niciodată. Cumva, în acest moment, găsesc cu adevărat concentrare, putere și am mai multă încredere în mine că pot rămâne acolo și să întorc soarta meciului”, a completat sportiva.

ADVERTISEMENT

Între timp Jaqueline Cristian se pregătește pentru turneul de la Roma. Jucătoarea de tenis nu se antrenează doar pe teren, ci și în afara acestuia. Una dintre activitățile pe care le desfășoară pentru o condiție fizică optimă este reprezentată de restricția fluxului sanguin (BFR).

Procesul acesta este o strategie puternică pentru a stimula performanța și a accelera recuperarea. Exercițiile efectuate în timpul încălzirii au rolul de a spori activarea neuromusculară. Un alt punct forte are legătură cu crearea unui stimul metabolic puternic la încărcări foarte mici.

ADVERTISEMENT

Din punct de vedere fiziologic, BFR crește acumularea de metaboliți (lactat, ioni de hidrogen). În concluzie, Jaqueline Cristian se focusează pe îmbunătățirea și potențarea mușchilor înainte de începerea efortului principal.

A bătut numărul 1 mondial pentru prima dată în carieră și a ajuns...
Fanatik
A bătut numărul 1 mondial pentru prima dată în carieră și a ajuns la o sumă fabuloasă! Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea din tenis în întreaga carieră
Atmosferă sud-americană la U Cluj – Rapid! Imagini superbe de pe Cluj Arena
Fanatik
Atmosferă sud-americană la U Cluj – Rapid! Imagini superbe de pe Cluj Arena
Ionuț Radu, prestație de zile mari în Atletico Madrid – Celta Vigo 0-1!...
Fanatik
Ionuț Radu, prestație de zile mari în Atletico Madrid – Celta Vigo 0-1! Intervenția cu care i-a uimit pe spanioli. Video
Tags:
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Tudorel Stoica: 'Pensia mea? Mi-e rușine să spun'. Câți bani încasează lunar legenda...
iamsport.ro
Tudorel Stoica: 'Pensia mea? Mi-e rușine să spun'. Câți bani încasează lunar legenda Stelei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!