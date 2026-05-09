Ce a făcut Jaqueline Cristian după ce a intrat în Top 30 WTA. Era de așteptat

A urcat pe cea mai bună poziție în Top 30 WTA, Jaqueline Cristian fiind mândră de această performanță. Ce a făcut, de fapt, jucătoarea de tenis la scurtă vreme după ce s-a prezentat în 16-imile de finală de la turneul WTA 1000 Madrid Open.

Începutul lunii mai a jucat un moment important pentru Jaqueline Cristian (27 ani). Aceasta a bifat o reușită uriașă, după ce anterior . A devenit virală din cauza unei greșeli care a avut în centrul atenției echipamentul sportivei. Acum, are un motiv de mare bucurie.

Jucătoarea de tenis a urcat cinci poziții, ajungând pe locul 28, cu 1.437 de puncte. Astfel, a intrat în top 30 WTA, românca având în prezent cea mai bună poziție din întreaga carieră. A atins treapta 28 a ierarhiei mondiale, oamenii întrebându-se cum a sărbătorit această performanță notabilă. Răspunsul nu a ezitat să apară.

Cunoscuta tenismenă a declarat că a decis să nu facă nimic în acest sens. În schimb, a preferat să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat. Alături de echipa sa a hotărât să-și îndrepte atenția spre antrenamente și evoluția personală. Prin urmare, reușita a făcut-o să fie mai ambițioasă și mai matură ca oricând.

„E vorba pur și simplu de dinamica muncii de zi cu zi. Simt că sunt puțin mai matură și puțin mai conștientă de ceea ce fac, de ce funcționează pentru mine și de ce nu”, a explicat Jaqueline Cristian, într-un interviu acordat WTA, care se găsește pe pagina de

Jaqueline Cristian: ”Găsesc cu adevărat concentrare”

„Ce pot să spun? De obicei sunt o luptătoare pe teren și am fost așa încă de când eram mică. E pur și simplu această atitudine de a nu renunța niciodată. Cumva, în acest moment, găsesc cu adevărat concentrare, putere și am mai multă încredere în mine că pot rămâne acolo și să întorc soarta meciului”, a completat sportiva.

Între timp Jaqueline Cristian se pregătește pentru turneul de la Roma. nu se antrenează doar pe teren, ci și în afara acestuia. Una dintre activitățile pe care le desfășoară pentru o condiție fizică optimă este reprezentată de restricția fluxului sanguin (BFR).

Procesul acesta este o strategie puternică pentru a stimula performanța și a accelera recuperarea. Exercițiile efectuate în timpul încălzirii au rolul de a spori activarea neuromusculară. Un alt punct forte are legătură cu crearea unui stimul metabolic puternic la încărcări foarte mici.

Din punct de vedere fiziologic, BFR crește acumularea de metaboliți (lactat, ioni de hidrogen). În concluzie, Jaqueline Cristian se focusează pe îmbunătățirea și potențarea mușchilor înainte de începerea efortului principal.