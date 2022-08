Ce a făcut Julia Chelaru cu primii bani câștigați din muzică: ”A fost cea mai mare investiție a mea”

Julia Chelaru, fosta componentă a trupei Exoticm și-a câștigat primii bani după ce a terminat liceul, când a activat o perioadă ca educatoare. Mai târziu, s-a lansat în muzică în trupa Exotic și a început să câștige bani și din concerte. Cea mai mare investiție făcută cu banii obținuți din spectacole a fost apartamentul. În rest, solista nu se declară o persoană cheltuitoare și spune că este destul de cumpătată chiar și când vine vorba de haine sau pantofi. Își amintește că în copilărie a colecționat insecte, timbre și cărți poștale cu vedete.

Julia Chelaru și-a cumpărat casă cu banii câștigați din muzică: ”Am pus ban cu ban”

Julia Chelaru alături de Andreea Bănică și Claudia Pătrășcanu. În timp, trupa s-a destrămat, iar artistele au mers pe cont propriu. De câțiva ani și Julia are o carieră solo și ne-a dezvăluit ce a făcut cu banii câștigați din spectacole.

ADVERTISEMENT

”Primii bani câștigați au fost când am fost educator la o casă de copii în Iași și, bineînțeles, că atunci, fiind și la facultate, îi dădeam pe nimicuri, pe un parfum, pe lucruri de acest gen”, a declarat, pentru FANATIK, Julia Chelaru.

Totuși, cei mai mulți bani avea să îi câștige din muzică. Nu i-a “spart” pe haine sau vacanțe, i-a strâns și i-a investit în prima ei casă, un apartament cochet.

ADVERTISEMENT

”Primii bani câștigați, mă refer la bani mai mulți, i-am avut când am fost în trupa Exotic. Cu banii câștigați din concerte mi-am luat prima casă. Am pus ban cu ban și mi-am cumpărat apartamentul.

Poate alte persoane s-au gândit să își cumpere mai multe haine scumpe sau vacanțe. Eu am ales să îmi iau în primul rând casă și după aceea alte lucruri. Apartamentul a fost și cea mai mare investiție a mea, cumpărat cu banii din spectacole”, a declarat Julia Chelaru, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cântăreața susține că n-a obișnuit să dea bani pe lucruri scumpe, doar pentru că sunt de firmă.

”Dintotdeauna am fost așa. Nu am căutat să iau lucruri pe care le-am văzut la altcineva scumpe, doar în ideea să le am și eu. Mie, dacă nu îmi vin bine, nu cumpăr și punct”, susține Julia Chelaru.

ADVERTISEMENT

Cel mai scump obiect vestimentar: un costum de schi

Cel mai mult a dat pe un costum de schi, care a costat 1500 de euro și era de firmă.

”Îmi aduc aminte de un singur costum de schi, pe care l-am purtat doar două săptămâni la schi. A fost în jur de 1500 de euro de o anumită firmă. În rest, nu cheltui bani pe lucruri scumpe”, a subliniat Julia Chelaru.

ADVERTISEMENT

Julia Chelaru nu ar putea trăi fără telefonul mobil

Întrebată fără ce nu ar putea să trăiască, Julia Chelaru spune că, dacă ar fi pe o insulă pustie, nu ar putea trăi fără apă și mâncare. Dacă se raportează la viața de zi cu zi, cântăreața susține că nu ar putea trăi fără telefonul mobil, care a devenit o extensie a omului modern.

”Eu, de exemplu, aș putea trăi și pe o insulă pustie. Dar fără apă și fără strictul necesar, ceva să te hrănești, clar nu poți trăi. În general, ca metaforă așa, nu aș putea trăi fără un minim de confort, fără telefonul mobil. Este un bun dar al secolului nostru, de care foarte greu acum ne mai putem dispensa. Fără telefon lucrurile ar fi acum foarte, foarte complicate”, susține Julia Chelaru.

Ce îi aduce cea mai mare bucurie și împlinire? E simplu: muzica! Artista spune că muzica și spectacolele susținute îi oferă cea mai mare încărcătură sufletească.

”Cel mai mult pe lumea asta iubesc să fac ceea ce îmi place, să am spectacolele mele. Cred că îmi dă cel mai mare grad de bucurie și de încărcătură sufletească. Nu există ceva mai frumos pe lumea asta decât să faci ceea ce îți place. Îmi umple sufletul să mă duc la spectacole și clar nu aș putea trăi fără așa ceva”, spune Julia Chelaru.

Julia, colecționară de insecte și cărți poștale

Julia Chelaru a fost în copilărie o colecționară înflăcărată de insecte, având la școală cea mai mare notă pentru insectar. A urmat pasiunea pentru fluturi, pe care îi prindea cu o dexteritate ieșită din comun.

”Eu am fost o colecționară din fire. Am început din clasa a V-a, de când ni s-a dat să facem insectar. Am căpătat o pasiune nebună pentru a culege insecte, în perioada aceea. Am avut cel mai frumos insectar, pentru care am luat nota 10 la școală. Mi-am făcut unul pentru pasiunea mea. Și aveam cei mai mari gândaci, coropișnițe, tot felul de insecte, pe care acum nu i-am mai văzut decât în DEX la poze.

După care am căpătat o pasiune pentru fluturi. O vară întreagă am alergat de nebună peste tot, pe câmpuri… Intram în curțile oamenilor, care aveau flori, că vedeam eu nu știu ce fluture colorat. Acum foarte greu mai vezi o specie pe care o găseam eu când eram copil. În DEX, la denumirea de fluture, era o pagină întreagă cu speciile din România și țin minte că doar o specie nu o aveam. Atât de pasionată am fost, încât am prins toate speciile. Știam să îi prind cu mâna. Aveam o dexteritate ieșită din comun”, își mai amintește Julia Chelaru, despre pasiunile ei din copilărie.

“Luam din banii părinților ca să plătesc vederile”

O altă pasiune a vedetei a fost cea pentru timbre. Alerga toată comuna pe la colegi sau cunoștințe să își întregească colecția. Mai târziu au apărut cărțile poștale cu artiștii mari de la noi, precum Irina Loghin sau Ion Dolănescu, iar Julia ar fi făcut orice să le achiziționeze.

”O altă pasiunea a fost cu timbre. Făceam tot felul de schimburi să am toate colecțiile. Am avut vreo trei clasoare de timbre. După aceea a venit pasiunea pentru vederi cu pozele unor artiști din România, gen Irina Loghin, Ion Dolănescu. Și tot așa, căutam ca să fac schimb și mai luam din banii părinților ca să plătesc la cine auzeam că are vederi, pe care eu nu le am”, mai povestește cântăreața.

Solista a fost căsătorită cu actorul Bogdan Jianu, care a fost și impresarul ei. Bărbatul și-a refăcut viața cu gimnasta Cătălina Ponor, cu care chiar anul acesta. În schimb, un bărbat care o răsfață și cu care se înțelege foarte bine.