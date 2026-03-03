Ce a făcut Kader Keita la doar câteva ore după ce a produs un accident grav și a fugit de la fața locului. Foto

ADVERTISEMENT

Kader Keita (25 de ani) a ajuns pe mâna Poliției, după ce a provocat un accident rutier, în urma căruia o femeie a ajuns la ATI. Mijlocașul de la Rapid riscă o pedeapsă aspră pentru că a și fugit de la locul faptei.

Kader Keita s-a dus la antrenamentul Rapidului după accident

Rapid București a jucat la Slobozia în etapa a 29-a din SuperLiga, acolo unde a câștigat cu 2-1. Echipa lui Costel Gâlcă s-a întors în Capitală aproape de miezul nopții, iar, O femeie în vârstă de 68 de ani a ajuns la Spitalul Floreasca la secția de terapie intensivă.

Pe lângă faptul că a fugit de la locul accidentului, potrivit , Kader Keita a mai luat o decizie halucinantă. Ivorianul s-a dus bine mersi la , care s-a desfășurat marți, 3 martie, de la ora 17:00. Conform aceleiași surse, Keita nu a informat pe nimeni de la Rapid despre accident.

După ce s-a terminat ședința de pregătire, Kader Keita s-a dus direct acasă. De acolo, ivorianul a fost ridicat de polițiști, care i-au verificat mașina. Agenții l-au dus apoi pe mijlocașul Rapidului la INML, unde i s-au făcut analize la sânge.

Ce a postat ivorianul pe Instagram la scurt timp după accident

Tot marți, 3 martie, în jurul orei 10:00 dimineața, Kader Keita nu părea deloc afectat de accidentul pe care l-a provocat pe strada Gherghiței, la intersecția cu strada Nicolae Zamfir, în zona cartierului Colentina.

Fotbalistul de la Rapid părea destul de binedispus având în vedere că posta pe Instagram la InstaStory. Mijlocașul a redistribuit o poză cu Leo Bolgado de la finalul meciului cu Unirea Slobozia, câștigat cu 2-1 de giuleșteni.

Kader Keita a evoluat 45 de minute în meciul dintre Unirea Slobozia și Rapid. Mijlocașul în vârstă de 25 de ani a fost introdus la pauză, când l-a înlocuit pe Jakub Hromada. În acel moment, tabela de marcaj arăta 1-0 pentru alb-vișinii. S-a terminat însă 2-1 pentru Rapid, goluri Paraschiv (24) și Dobre (67). Golul de onoare al ialomițenilor a fost înscris de Albu (57).