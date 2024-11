Ce a făcut Kelemen Hunor după ce a rămas rămas fără permis 90 de zile, pentru viteză. “De ce trebuie să cer eu să se aplice legea?”

Kelemen Hunor, invitatul lui Mihai Tatulici la emisiunea TATULICI LA FANAT1K, a dat propriul exemplu referitor la birocrația din România, după ce a rămas fără permisul auto.

„Am rămas fără permis 90 de zile”

Kelemen Hunor, liderul și candidatul la , a fost invitatul lui Mihai Tatulici, la emisiunea TATULICI LA FANAT1K, unde a vorbit despre birocrația excesivă din România. Kelemen s-a dat pe sine exemplu, spunând prin ce proceduri greoaie a trecut după ce a fost prins la volan conducând cu exces de viteză.

ADVERTISEMENT

„O chestiune măruntă s-a întâmplat cu mine, acum doi ani de zile am fost oprit de poliție și am rămas fără permis. Viteză. Nu explic detaliile, a fost în județul Bihor, dar am rămas fără permis 90 de zile. Trebuia să dau un examen simplificat ca să mi se reducă perioada la 60 de zile”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a continuat spunând că a urmat toți pașii pentru această procedură, a făcut o cerere, a dat iar examen iar toate datele au intrat în sistemul informatic. „Ok, am făcut cerere, am dat examen, a funcționat perfect, sistem infomatic, calculatoare, am stat în București, am completat, pe loc își dă rezultatul, nu poți să faci nici o intervenție, cel care stătea lângă mine a picat, mă rog, nu contează”, a spus Kelemen.

ADVERTISEMENT

„Trebuia să trimit prin poștă, cu toate că în sistem se vede”

Candidatul UDMR a continuat, spunând că, după ce a dat examen și a reușit, a primit o hârtie care confirma acest lucru, deși în sistemul informatic exista informația, spunând că a trebuit și să trimită hârtii doveditoare la Inspectoratul de Poliție Bihor cum că a reușit examenul.

„Dar ei văd în sistemul informatic ce se întâmplă. După aceea, am primit o hârtie cum că am reușit, parcă nu s-a văzut pe calculator, am scris o hârtie către șeful Inspectoratului Județului Bihor în care solicit să fie de acord să aplice legea, parcă legea nu se aplică, și trebuia să trimit prin poștă sau prim email și hârtia că am reușit la examen, cu toate că în sistem se vede”, a relatat Kelemen.

ADVERTISEMENT

„De ce trebuie să cere eu să se aplice legea”

Hârtiile cerute au fost trimise prin poștă, prim e-mail dar și prin fax, spune Kelemen, care a adăugat și că l-a rugat pe subprefectul județului să i le inaînteze șefului inspectoratului, pentru mai multă siguranță, spune el.

„Am trimis prin poștă, am trimis și prin email și prin fax și l-am rugat pe subprefect să le înainteze șefului inspectoratului, ca să nu cumva să se rătăcească. Ok, am primit la un moment dat un răspuns prin e-mail că mi s-a aprobat solicitarea să mi se reducă pedeapsa cu o treime și eu am trecut acolo unde vreau să-mi ridic permisul când vine termenul.

ADVERTISEMENT

A fost la Cluj, am mers, am ridicat permisul și la o săptămână am primit răspunsul prin Poșta Română. Deci 60 de zile până când a venit răspunsul prin poștă. Dacă eu stăteam după poștă, nici nu știam dacă mi s-a aprobat sau nu cererea”, a spus liderul UDMR.

Liderul UDMR a subliniat că această birocrație administrativă trebuie să înceteze. „De ce trebuie să cere eu să se aplice legea”, s-a întrebat Kelemen, pledând pentru simplificarea procedurilor în sistemul birocratic. Kelemen a mai spus că nu este normal ca statul, în mâna căruia se află toate informațiile, tot el să le ceară cetățenilor tot felul de hârtii că respectă legea.

Ce a făcut Kelemen Hunor după ce a rămas rămas fără permis 90 de zile, pentru viteză. “De ce trebuie să cer eu să se aplice legea?”