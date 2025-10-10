Ce a făcut Kira Hagi în tribuna de la Național Arena imediat după golul lui Ianis Hagi. Gest fabulos

A fost o noapte intensă pe Național Arena. România a reușit să se impună cu un scor de 2-1 în fața Moldovei în meciul amical disputat. Iar surpriza serii a fost chiar Ianis Hagi.

Cum s-a desfășurat meciul amical de pe Național Arena

Louis Munteanu a fost cel care a marcat primul său gol și a deschis scorul. Ulterior, oaspeții au restabilit egalitatea, chiar în minutul 39. S-a întâmplat în urma unei ”gafe” făcute de portarul Ionuț Radu. Acesta scăpat mingea în poartă după intrarea lui Dumbrăvanu.

Nu a durat mult, iar . Chiar înainte de pauză, acesta a marcat un șut din interiorul careului. A primit o pasă perfectă de la Olimpiu Moruțan, care i-a fost de mare ajutor.

Iar camerele au surprins nu doar golul dat de Ianis Hagi, ci și reacția surorii sale, Kira Hagi. Aceasta se afla în lojă alături de soțul ei, Thomas Ferfelis, , dar și Gică Hagi.

Cum a reacționat Kira Hagi după golul marcat de Ianis

Kira Hagi a fost în culmea fericirii și s-a bucurat la maxim de moment. Bucuria putea fi citită pe chipul ei și fix asta au surprins și camerele. Astfel, e cât se poate de clar că Ianis Hagi are într-adevăr toată susținerea necesară.

Și nu doar reacția Kirei a fost una ieșită din comun. La rândul ei, Elena Hagi, soția fotbalistului s-a arătat extrem de încântată de performanța partenerul ei de viață pe teren. Iar totul a fost surprins în imagini.

Lidia Buble a cântat imnul României

Pe lângă victoria României și reacția Kirei Hagi, pe Național Arena a mai existat încă un moment emoționant. Mai exact, Lidia Buble a interpretat imnul de stat al României.

De cealaltă parte, Tania Turtureanu a intonat imnul Moldovei. Iar Lidia Buble a recunoscut încă dinainte de meci că are mari emoții pentru acest moment, având în vedere numărul mare de oameni care o să o privească.

Într-o postare pe contul personal de socializare, artista spunea că simte deja un val de emoții. Totodată, ea le-a transmis urmăritorilor ei că abia așteaptă să trăiască întreaga experiență.

„Am pășit pe teren și am simțit un val de emoții care m-a lăsat fără glas. Doar gândul că mâine (n.r. 9 octombrie) voi cânta imnul României, cu tribunele pline și mii de oameni alături de mine, îmi dă fiori. Abia aștept să trăim împreună acest moment”, a scris Lidia Buble pe rețelele sociale, cu o zi înainte de meci.