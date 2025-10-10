Sport

Ce a făcut Kira Hagi în tribuna de la Național Arena imediat după golul lui Ianis Hagi. Gest fabulos

La meciul de pe Național Arena a fost prezentă și Kira Hagi, sora lui Ianis Hagi, dar și soția acestuia, Elena. Au existat unele momente care nu au putut fi trecute cu vederea.
Valentina Vladoi
10.10.2025 | 10:52
Ce a facut Kira Hagi in tribuna de la National Arena imediat dupa golul lui Ianis Hagi Gest fabulos
3 poze
Vezi galeria
Cum a reacționat Kira Hagi după golul marcat de Ianis. Sursă foto: Instagram, captură Digi Sport / colaj Fanatik

A fost o noapte intensă pe Național Arena. România a reușit să se impună cu un scor de 2-1 în fața Moldovei în meciul amical disputat. Iar surpriza serii a fost chiar Ianis Hagi.

ADVERTISEMENT

Cum s-a desfășurat meciul amical de pe Național Arena

Louis Munteanu a fost cel care a marcat primul său gol și a deschis scorul. Ulterior, oaspeții au restabilit egalitatea, chiar în minutul 39. S-a întâmplat în urma unei ”gafe” făcute de portarul Ionuț Radu. Acesta scăpat mingea în poartă după intrarea lui Dumbrăvanu.

Nu a durat mult, iar Ianis Hagi a schimbat scorul. Chiar înainte de pauză, acesta a marcat un șut din interiorul careului. A primit o pasă perfectă de la Olimpiu Moruțan, care i-a fost de mare ajutor.

ADVERTISEMENT

Iar camerele au surprins nu doar golul dat de Ianis Hagi, ci și reacția surorii sale, Kira Hagi. Aceasta se afla în lojă alături de soțul ei, Thomas Ferfelis, Elena, soția lui Ianis, dar și Gică Hagi.

Cum a reacționat Kira Hagi după golul marcat de Ianis

Kira Hagi a fost în culmea fericirii și s-a bucurat la maxim de moment. Bucuria putea fi citită pe chipul ei și fix asta au surprins și camerele. Astfel, e cât se poate de clar că Ianis Hagi are într-adevăr toată susținerea necesară.

ADVERTISEMENT
VIDEO Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat...
Digi24.ro
VIDEO Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de orchestră

Și nu doar reacția Kirei a fost una ieșită din comun. La rândul ei, Elena Hagi, soția fotbalistului s-a arătat extrem de încântată de performanța partenerul ei de viață pe teren. Iar totul a fost surprins în imagini.

ADVERTISEMENT
Istvan Kovacs, trimis în
Digisport.ro
Istvan Kovacs, trimis în "infern". Albanezii au transmis un mesaj tranșant, după ce au aflat că îi va arbitra

Lidia Buble a cântat imnul României

Pe lângă victoria României și reacția Kirei Hagi, pe Național Arena a mai existat încă un moment emoționant. Mai exact, Lidia Buble a interpretat imnul de stat al României.

De cealaltă parte, Tania Turtureanu a intonat imnul Moldovei. Iar Lidia Buble a recunoscut încă dinainte de meci că are mari emoții pentru acest moment, având în vedere numărul mare de oameni care o să o privească.

ADVERTISEMENT

Într-o postare pe contul personal de socializare, artista spunea că simte deja un val de emoții. Totodată, ea le-a transmis urmăritorilor ei că abia așteaptă să trăiască întreaga experiență.

„Am pășit pe teren și am simțit un val de emoții care m-a lăsat fără glas. Doar gândul că mâine (n.r. 9 octombrie) voi cânta imnul României, cu tribunele pline și mii de oameni alături de mine, îmi dă fiori. Abia aștept să trăim împreună acest moment”, a scris Lidia Buble pe rețelele sociale, cu o zi înainte de meci.

Pleacă Mircea Lucescu după România – Austria? Anunț de nicăieri la conferință: „Am...
Fanatik
Pleacă Mircea Lucescu după România – Austria? Anunț de nicăieri la conferință: „Am făcut o promisiune”
Suma uriașă pe care Meme Stoica a pierdut-o după ce a luat titlul...
Fanatik
Suma uriașă pe care Meme Stoica a pierdut-o după ce a luat titlul cu Unirea Urziceni. „Noi am produs acele milioane”
Unde a cerut-o Radu Drăgușin pe iubita sa în căsătorie. E o clădire...
Fanatik
Unde a cerut-o Radu Drăgușin pe iubita sa în căsătorie. E o clădire cu istorie din Londra
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Cel mai mare antrenor român din istorie a fost distrus: 'Vremea pușlamalelor simpatice,...
iamsport.ro
Cel mai mare antrenor român din istorie a fost distrus: 'Vremea pușlamalelor simpatice, pe care le scoți din crâșmă, a trecut'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!