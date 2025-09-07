Sport

Ce a făcut Laurențiu Reghecampf în al doilea său meci pe banca echipei din Sudan

Reghecampf încearcă în continuare să-și impună filozofia la „Real Madrid” din Sudan. Cum s-a descurcat noua sa echipă în al doilea meci pe banca lui Al-Hilal Omdurman
Ciprian Păvăleanu
07.09.2025 | 15:15
Ce a facut Laurentiu Reghecampf in al doilea sau meci pe banca echipei din Sudan
Laurențiu Reghecampf a disputat al doilea său meci pe banca lui Al-Hilal Omdurman

Laurențiu Reghecampf se află într-o nouă aventură în Africa după cea de la Esperance Tunis, care s-a terminat extrem de brusc. După ce la debutul său a obținut un rezultat de egalitate, „Reghe” a disputat și al doilea joc pe banca lui Al-Hilal Omdurman.

Laurențiu Reghecampf rămâne fără victorie în Sudan

Laurențiu Reghecampf a fost numit pe banca lui Al-Hilal Omdurman, echipă ce este supranumită „Real Madrid al Sudanului”. Fostul antrenor de la FCSB și Universitatea Craiova și-a făcut deja debutul, obținând o remiză, iar duminică, 7 septembrie, a disputat și al doilea meci pe banca africanilor.

Aflat într-un turneu amical și cu foarte mulți jucători plecați la echipele naționale, „Reghe” încearcă să cunoască jucătorii pe care îi are la dispoziție și să-și facă clară filozofia.

Prima repriză împotriva celor de la Madani, echipă ce evoluează tot în Sudan, s-a terminat la egalitate 0-0. Imediat după reluarea meciului, Al-Hilal Omdurman a deschis scorul, iar Laurențiu Reghecampf se îndrepta către prima victorie pe banca sudanezilor.

Cu 25 de minute înainte de final, echipa sa a fost egalată, iar scorul final a fost 1-1, identic cu cel din primul meci al său pe banca lui „Real Madrid al Sudanului”. Astfel, Laurențiu Reghecampf rămâne fără victorie până în acest moment, însă nu a disputat niciun meci oficial.

Ce a spus Laurențiu Reghecampf după debutul la Al-Hilal Omdurman

„Primul meci a început foarte dificil pentru noi, pentru că am venit după o perioadă foarte încărcată cu antrenamente. Ne-am antrenat constant de două ori pe zi și pentru jucători a fost o perioadă foarte dificilă. Dar am optat pentru acest cantonament astfel încât să fim pregătiți și vom face tot posibilul pentru a câștiga campionatul.

Trebuie să o luăm pas cu pas, avem mulți jucători noi, avem și fotbaliști care nu s-au antrenat și nu au mai jucat de o lungă perioadă de timp și încercăm să îi integrăm în sistemul nostru de la zi la zi. Sunt foarte încrezător că vom face un campionat bun, am încredere că jucătorii mei vor evolua mai bine la următorul meci și îl vor câștiga”, a transmis Laurențiu Reghecampf la conferința de presă după debutul său pe banca lui Al-Hilal Omdurman.

