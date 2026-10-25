Ce a făcut Laurențiu Reghecampf la 6 dimineața în ziua derby-ului FCSB – Rapid 4-1: „Parcă era finala Champions League”

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Laurențiu Reghecampf a pregătit până la cel mai mic detaliu derby-ul câștigat de FCSB în fața Rapidului, scor 4-1. Horia Ivanovici a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, informații spectaculoase din culisele confruntării de pe Arena Națională.

Reghecampf nu a lăsat nimic la voia întâmplării! Cum a pregătit derby-ul cu Rapid

FCSB a fost echipa care a controlat autoritar derby-ul cu Rapid, câștigat cu 4-1 pe Arena Națională. Deși giuleștenii au intrat în avantaj la pauză, formația roș-albastră a arătat mult mai bine din punct de vedere colectiv. A avut mai multă inițiativă, a pus presiune constantă și a găsit soluții pentru a destabiliza defensiva adversă. Diferența s-a văzut mai ales în repriza secundă, când FCSB a preluat complet controlul jocului.

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Tehnicianul FCSB a gestionat mult mai bine repriza secundă, iar schimbările sale au contribuit decisiv la obținerea victoriei. Roș-albaștrii au devenit mai agresivi, au circulat mai repede mingea și au reușit să exploateze slăbiciunile defensive ale Rapidului. De cealaltă parte, Daniel Pancu nu a găsit soluțiile necesare pentru a opri căderea echipei sale.

Cum a pregătit Laurențiu Reghecampf umilința Rapidului! Dezvăluiri incredibile: „La 6 dimineața! De parcă era finala Champions League”

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA și directorul FANATIK, a dezvăluit în direct un detaliu spectaculos despre modul în care Laurențiu Reghecampf a pregătit derby-ul cu Rapid. Potrivit acestuia, antrenorul FCSB a analizat de două ori, chiar în dimineața meciului, , pentru a înțelege cât mai bine starea de spirit din tabăra giuleșteană. Mai mult, Reghecampf a revăzut de nu mai puțin de patru ori înfrângerea suferită de Rapid în fața lui Dinamo.

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„Vă spun cum a pregătit Reghe această partidă. La 6 dimineața a analizat de două ori conferința de presă a lui Daniel Pancu. În ziua meciului, la 6 dimineața! Pancu a fost la conferință cu Lars Kramer, căpitanul echipei. S-a uitat de două ori la conferința de presă, ca să vadă orice virgulă.

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Mai mult, meciul pe care Rapid l-a pierdut cu Dinamo l-a văzut de patru ori! Așa a pregătit Reghe meciul. De parcă era finala Champions League! Așa a pregătit Reghecampf derby-ul cu Rapid”, a dezvăluit Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.