Ce a făcut Lionel Messi la o zi după Argentina – Arabia Saudită 1-2! Vizită surpriză în cantonamentul sud-americanilor

Argentinienii încearcă să-şi revină după , mai ales că orice pas greşit poate să fie echivalent cu eliminarea de la Campionatul Mondial 2022. La o zi după eşecul din Grupa C, Lionel Messi şi colegii lui au avut parte de o surpriză.

Lionel Messi şi jucătorii Argentinei, vizita surpriză după înfrângerea cu Arabia Saudită

Miercuri, rezervele Argentinei în meciul cu Arabia Saudită s-au antrenat, în timp ce titularii au avut program de refacere. După-amiază, jucătorii au reuşit să petreacă timp cu familiile în cantonamentul naţionalei, lucru care nu este neobişnuit la selecţionata “pumelor”.

Lionel Messi a stât câteva zeci de minute cu Antonella Roccuzzo, care a fost acompaniată de cei trei copii ai cuplului, fraţii fotbalistului şi părinţii. La fel s-a întâmplat şi în cazul celorlalţi jucători, care au fost vizitaţi de cei dragi.

Conform Ole, familiile jucătorilor au fost rugate să nu publice imagini din cantonament, de la această vizită, pe reţelele de socializare. Decizia ca cei dragi să vină în locul unde este cazată naţionala Argentinei a fost luată de staff-ul tehnic, care speră ca fotbaliştii să se simtă încurajaţi.

Vizita din cantonamentul Argentinei a produs şi o schimbare a programului naţionalei. Mai exact, antrenamentul de după-amiază a fost mutat dimineaţă, o premieră de când Lionel Messi şi colegii lui au sosit în Qatar.

Ce a spus Lionel Messi după Argentina – Arabia Saudită 1-2

La finalul meciului cu Arabia Saudită, , iar fotbalistul de 35 de ani nu a căutat scuze pentru înfrângerea surprinzătoare.

“În doar cinci minute, în care am greşit, am ajuns la 1-2. Am comis-o, am încercat să ne folosim de centrări şi totul s-a complicat. Nu am văzut dacă a fost ofsaid la cele două goluri anulate. Nu am văzut imaginile, dar dacă au fost luate deciziile, aşa trebuie să fie.

Nu există nicio scuză. Ştiam că este o echipă pe care dacă o lăsăm să joace, o va face bine şi au împins jocul către poarta noastră. Nu am mai primit o asemenea lovitură cu acest grup. Lucrurile se întâmplă din anumite motive. Acum trebuie să câştigăm următoarele meciuri”, a spus Lionel Messi.

Meciul cu Mexic este decisiv pentru Argentina

Sâmbătă, de la ora 21:00, Argentina se va duela cu Mexic, iar sud-americanii nu-şi mai permit paşi greşiţi. O înfrângere, coroborată cu o victorie a Poloniei în faţa Arabiei Saudite, ar însemna eliminarea matematică a sud-americanilor de la Campionatul Mondial 2022.

Avantajul Argentinei a fost că al doilea meci al grupei, Mexic – Polonia, s-a terminat la egalitate, scor 0-0, după ce Robert Lewandowski a ratat o lovitură de la 11 metri.