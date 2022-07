Ce a făcut Loredana Groza cu banii câștigați din muzică: “E o vanitate să cumperi pantofi, în loc de hectare sau vile”. Exclusiv

Loredana Groza s-a lansat de mică în muzică și are o carieră spectaculoasă în urmă. De-a lungul timpul a trecut prin toate genurile muzicale, iar prestațiile ei artistice sunt printre cel mai bine plătite. În ce a investit artista câștigurile? În propria imagine și nu se sfiește să recunoască faptul că cei mai mulți bani i-a cheltuit pe… pantofi.

Loredana Groza, dezvăluire despre câștigurile din muzică. În ce a investit aproape toți banii

Loredana Groza, în vârstă de 52 de ani, a fost dintotdeauna o femeie cochetă. Și-a investit banii câștigați în propria ei imagine. Spune că are o mulțime de pantofi, haine și bijuterii, dar nu le-a numărat niciodată, așa cum nu și-a numărat premiile sau cântecele interpretate în carieră. Într-un interviu pentru FANATIK, celebra artistă a dezvăluit în ce și-a investit banii câștigați și a vorbit deschis și despre stilurile muzicale abordate în repertoriul ei, printre care și manelele.

ADVERTISEMENT

Loredana a fost mereu în centrul atenției, pentru oufit-urile sale excentrice, dar și comentată pentru aparițiile sale îndrăznețe, care au dat naștere la speculații de genul

Și, cum imaginea unei dive cu cheltuială se întreține, vedeta mărturisește că garderoba ei costă o avere.

ADVERTISEMENT

“Nu le-am numărat, cum nu îmi număr nici albumele, nici cântecele, nici rochițele nu le număr sau pantofii. Am investit aproape toți banii în pantofi, chiar dacă e o vanitate să îți cumperi pantofi, în loc să îți cumperi hectare de teren sau, eu știu, vile la mare.

Dar asta am făcut-o pentru că am investit în imaginea mea și în meseria mea, am investit în felul în care mă prezint în fața fanilor mei. Respect foarte mult asta. Și nu pot să-i tratez, știu eu… să merg pe scenă, cum mă duc la sală”, a declarat Loredana Groza, în exclusivitate, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

“Toate au amintiri, sunt legate sentimental de anumite lucruri, anumiți oameni”

Întrebată care dintre bijuterii îi sunt cele mai dragi, Loredana Groza spune că poartă mai multe dintre acestea, în funcție de starea de spirit, dar, cel mai des, le preferă pe cele care au pentru ea și o valoare sentimentală și se potrivesc cu mai multe ținute.

Îndrăgita interpretă spune că nu investește în lucruri pe care le îmbracă o singură dată și face în așa fel ca piesele vestimentare să poată fi combinate în diverse outfit-uri.

ADVERTISEMENT

“Cele pe care le port se potrivesc la orice. Am mai multe, și lănțișorul de la gât… Toate au amintiri, sunt legate sentimental de anumite lucruri, anumiți oameni. Da, au mai mult decât o valoare materială.

ADVERTISEMENT

Este o valoare estetică și îmi place să am lucruri care să meargă la orice. Sunt un om foarte practic. Nu investesc în lucruri în care să le port o dată, și gata.

Trebuie să le fac să meargă și în alte combinații, să pară că sunt tot timpul noi. Asta e ideea și nu e ușor”, a mai declarat Loredana Groza, pentru FANATIK.

“Oamenii cu idei fixe nu o să reușească în viață să descopere decât propria lor mediocritate”

Celebra artistă a trecut prin toate stilurile muzicale, a știut să se transforme și, mai ales, să se adapteze vremurilor. A cântat tot ce se putea, de la muzică pop, muzică lăutărească, muzică populară și chiar și manele.

Întrebată în care gen muzical s-a regăsit cel mai bine și ce spune despre cei care o comentează pentru alegerea de a cânta manele, Loredana Groza a făcut o comparație cu un al stil muzical, jazz-ul, la fel de criticat, cu ani în urmă.

“Orice muzică este frumoasă. Și oamenii care comentează un gen sau altul sunt niște oameni limitați, oameni cu prejudecăți, oameni cu idei fixe. Oamenii cu idei fixe nu o să reușească în viață să descopere nimic, din păcate, decât propria lor mediocritate.

De aceea, muzica, așa cum jazz-ul a fost un copil vitreg al muzicii clasice în anii 1920, când a apărut, și toată lumea comenta, mai rău de cum comentează acum manelele…mai târziu au ajuns să îl ridice la rang de gen muzical, absolut select în ziua de astăzi.

Așa că, tot ce astăzi noi credem că este cumva… altfel și ne dăm cu părerea, mâine poate fi cu totul altceva. De asta nu mai emiteți păreri definitive. Lumea este în schimbare, noi suntem în schimbare. Și tocmai schimbarea este puntea spre evoluție, spre a devenit mai buni, mai adevărați și mai oameni”, a declarat Loredana Groza, pentru FANATIK.

Loredana Groza a primit Premiul de Popularitate la Gala organizată de Revista Actualitatea Muzicală

La Gala Premiilor oferite de Revista Actualitatea Muzicală la Opera Națională din București, joi, 21 iulie, Loredana a venit plină de exuberanță și voioșie. Prezentatorul evenimentului, Octavian Ursulescu, a spus despre ea că are un talent al reinventării, mereu cântă altceva, mereu face altceva.

“Reușește după atâția ani să ne aducă aminte, la toate spectacolele ei, că a bătut toate recordurile, peste un million de viniluri cu discul Bună Seara iubite, pe versurile lui Lucian Avrămescu. Iată ce înseamnă o vedetă. Și după atâția ani să fie astăzi pe primul plan. Marele premiu de Popularitate, Loredana Groza”, așa a anunțat-o Octavian Ursulescu pe Loredana Groza, care a făcut furori și i-a molipsit pe cei din jur cu energia ei pozitivă.

“Aproape cu fiecare din cei prezenți în sală am foarte multe povești, amintiri, muzică, chiar și săruturi, legale… filmate”

În momentul primirii distincției, Loredana a spus că aproape cu toți cei din sală are amintiri frumoase, chiar “săruturi legale”, facand referire la rolul din filmul A doua cădere a Constantinopolului, în care a jucat și s-a sărutat cu Aurelian Temișan.

“Eu sunt puțin răcită, dar nu am Covid. O să incerc să vorbesc cu tonul cel mai frumos pe care pot să îl am la această oră și să vă spun că vă apreciez, vă iubesc, vă stimez și că, aproape cu fiecare din cei prezenți aici în sală, am foarte multe povești, amintiri, muzică, chiar și săruturi, legale… filmate”, a spus Loredana Groza la festivitate.

Se consideră o norocoasă că “am putut să vin din orășelul meu de la Onești, tot cu o fustă înflorată. Așa s-a nimerit, o rochiță, de fapt, și acum 36 de ani, Tavi îmi înmâna marele premiu la Festivalul de la Mamaia, ai avut gura aurită.

Se pare că nu te-ai înșelat. Nu a fost o întâmplare. Iată-mă, după 36 de ani, câștigând acest premiu de popularitate care pentru mine este un lucru extraordinar”.

Este fericită că în toți acești ani a reușit să comunice cu mai multe generații, cu tineri pe care îi consideră foarte diferiți, “pentru că noi am trăit într-o epocă analoagă și acum este epoca asta digitală, care a schimbat absolut tot”.

Loredana a mai spus la festivitate că marii maeștri au învățat-o multe lucruri. Și a înțeles că fără consecvență, fără a rămâne puțin clasic, chiar dacă ești nonconformist, nu poți să reziști timpului.

Artista a declarat că timpul e cel mai mare dușman al nostru. “Și cred că a înfrunta acest timp hain este, de fapt, cea mai mare realizare a tuturor celor care suntem astăzi, aici”, a mai spus aceasta.

Loredana Groza, dată afară de la cor!

Loredana a mai mulțumit tuturor, pentru dragostea cu care este înconjurată și a mărturisit că nu are cuvinte să spună cât de recunoscătoare este.

Și, pentru că Aurelian Temișan, colegul ei, s-a plâns că a fost dat afară de la cor la școală, artista a dezvăluit că și ea a avut parte de un incident asemănător.

“Și eu am fost dată afară de la cor. Nu trebuie să fie o traumă, dragul meu. Pe mine m-au dat afară pentru că profesorul din generală, Codreanu, mi-a spus când repetam: ‘Draga mea, nu ești solistă. Aici vei fi într-un cor, ieși afară’.

Mi-am luat căciula de blană, am plecat umilită, rușinată…și m-am întors la 14 ani cu premiul de la Steaua fără nume și am zis ‘da, ați avut dreptate, sunt solistă’”, a mărturisit Loredana Groza, la Gala Premiilor Actualitatea Muzicală.

“Orice șut în fund este un pas mai departe”

Loredana Groza a vrut să sublinieze că “orice șut în fund este un pas înainte”, iar criticile constructive sunt bine venite.

“Orice un șut în fund este un pas mai departe, orice critică pentru mine poate fi constructivă, dacă nu e făcută cu rea voință și cu invidie și cred că toți avem nevoie să fim iubiți, susținuți”, a mai declarat Loredana Groza, la Gala Premiilor Actualitatea Muzicală.