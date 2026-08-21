Ce a făcut Mihai Rotaru imediat după Universitatea Craiova – Ararat Armenia 1-1

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Favorită în duelul cu Ararat-Armenia de pe „Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova a obținut doar o remiză, iar cele două echipe vor lupta în manșa secundă din Armenia pentru a obține calificarea în faza ligii din Europa League. Cum a fost surprins patronul campioanei României, Mihai Rotaru, la finalul partidei de la Craiova.

Cum a fost surprins Mihai Rotaru după Universitatea Craiova – Ararat-Armenia 1-1

După ultimul fluier al meciului dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia, Mihai Rotaru a interacționat cu un tânăr aflat la tribuna oficială. Patronul grupării din Bănie s-a salutat prietenește cu acesta, cei doi discutând în trecut și la alte jocuri disputate de actuala campioană a României pe „Ion Oblemenco”.

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Pe parcursul jocului, alături de Mihai Rotaru la tribuna oficială s-a aflat și noul acționar al Universității Craiova, . Manșa secundă din această „dublă” se va disputa joi, 27 august, de la ora 19:00, la Erevan.

Mihai Rotaru, plan ambițios pentru Universitatea Craiova

Într-o intervenție la ediția de pe 14 august a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru a vorbit despre planul său extrem de ambițios pentru viitorul Universității Craiova. „Cred că au mai rămas 10% sau 15% din acțiuni la vânzare. Cred că eu mai am undeva la 25%, iar restul colegilor au 75%. Eu pot să rămân cu 10, 20 sau 25 cât am acum, nu am o problemă.

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După aceea vin cu următoarea mișcare, de a mări bugetul Universității Craiova. Planul meu personal e ca în 5 ani de zile să avem un buget de 30 de milioane de euro, iar în 10 ani de zile să ajungem la 50 de milioane de euro. Acestea sunt planurile mele personale”, declara omul de afaceri. .