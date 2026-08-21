Sport

Ce a făcut Mihai Rotaru imediat după Universitatea Craiova – Ararat Armenia 1-1

Universitatea Craiova nu a reușit să se impună pe „Ion Oblemenco” împotriva celor de la Ararat-Armenia. Cum a fost surprins patronul campioanei României, Mihai Rotaru, la finalul meciului.
Bogdan Mariș
21.08.2026 | 05:55
Ce a facut Mihai Rotaru imediat dupa Universitatea Craiova Ararat Armenia 11
ULTIMA ORĂ
Cum a fost surprins Mihai Rotaru la finalul partidei Universitatea Craiova - Ararat-Armenia. FOTO: Renato Anghelescu / FANATIK
ADVERTISEMENT

Favorită în duelul cu Ararat-Armenia de pe „Ion Oblemenco”, Universitatea Craiova a obținut doar o remiză, iar cele două echipe vor lupta în manșa secundă din Armenia pentru a obține calificarea în faza ligii din Europa League. Cum a fost surprins patronul campioanei României, Mihai Rotaru, la finalul partidei de la Craiova.

Cum a fost surprins Mihai Rotaru după Universitatea Craiova – Ararat-Armenia 1-1

După ultimul fluier al meciului dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia, Mihai Rotaru a interacționat cu un tânăr aflat la tribuna oficială. Patronul grupării din Bănie s-a salutat prietenește cu acesta, cei doi discutând în trecut și la alte jocuri disputate de actuala campioană a României pe „Ion Oblemenco”.

ADVERTISEMENT
Mihai Rotaru la finalul partidei Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Cum a fost surprins Mihai Rotaru la finalul partidei Universitatea Craiova – Ararat-Armenia. FOTO: Renato Anghelescu / FANATIK

Pe parcursul jocului, alături de Mihai Rotaru la tribuna oficială s-a aflat și noul acționar al Universității Craiova, actorul Mihai Bobonete, care a tras concluziile după ce formația „alb-albastră” a remizat contra celor de la Ararat-Armenia. Manșa secundă din această „dublă” se va disputa joi, 27 august, de la ora 19:00, la Erevan.

Mihai Rotaru, plan ambițios pentru Universitatea Craiova

Într-o intervenție la ediția de pe 14 august a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru a vorbit despre planul său extrem de ambițios pentru viitorul Universității Craiova. „Cred că au mai rămas 10% sau 15% din acțiuni la vânzare. Cred că eu mai am undeva la 25%, iar restul colegilor au 75%. Eu pot să rămân cu 10, 20 sau 25 cât am acum, nu am o problemă.

ADVERTISEMENT
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp...
Digi24.ro
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea

După aceea vin cu următoarea mișcare, de a mări bugetul Universității Craiova. Planul meu personal e ca în 5 ani de zile să avem un buget de 30 de milioane de euro, iar în 10 ani de zile să ajungem la 50 de milioane de euro. Acestea sunt planurile mele personale”, declara omul de afaceri. Patronul campioanei României a vorbit la acel moment și despre jucătorii transferați în această vară de Universitatea.

ADVERTISEMENT
A fost ”împărat”, dar a murit falit, la doar 49 de ani: ”Am...
Digisport.ro
A fost ”împărat”, dar a murit falit, la doar 49 de ani: ”Am cheltuit 14 milioane de dolari. Cine e de vină?”
Primele tensiuni la Universitatea Craiova! Conducerea îl acuză pe Coelho: „Să răspundă el!...
Fanatik
Primele tensiuni la Universitatea Craiova! Conducerea îl acuză pe Coelho: „Să răspundă el! Avem bulevarde în apărare”
Andrei Rațiu a îngropat-o pe Rayo Vallecano în Spania cu o gafă de...
Fanatik
Andrei Rațiu a îngropat-o pe Rayo Vallecano în Spania cu o gafă de proporții: „Teribil!”
Nu joacǎ la retur! Lovitură încasată de Universitatea Craiova cu Ararat! Un jucător...
Fanatik
Nu joacǎ la retur! Lovitură încasată de Universitatea Craiova cu Ararat! Un jucător de bază e out
Tags:
Parteneri
'Am văzut români prinși, bătuți'. Legenda Stelei, amintiri tulburătoare de la granița cu...
iamsport.ro
'Am văzut români prinși, bătuți'. Legenda Stelei, amintiri tulburătoare de la granița cu Iugoslavia
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!