Ce a făcut Mircea Badea la un hotel de la granița cu Ucraina: ”Minunăție”

Mircea Badea s-a cazat zilele acestea, singur, la un hotel de la granița României cu Ucraina. De cum a ajuns la fața locului, realizatorul de la Antena 3 CNN a împărtășit admiratorilor săi, pe rețelele de socializare, ce și-a luat cu el.

dar și printre cei mai îndrăgiți. De asemenea, nu poate fi trecut cu vederea profesionalismul său. Zilnic îl vedem la Antena 3 CNN, în emisiunea sa, ”Sinteza Zilei”, iar când nu se află pe micile ecrane ține legătura cu fanii pe rețelele de socializare.

Totodată, dincolo de lumina reflectoarelor, Mircea Badea petrece timp cu familia. De peste două decenii este împreună cu nutriționista Carmen Brumă. Nu sunt căsătoriți nici până în prezent, în pofida relației îndelungate, dar

Mircea Badea s-a remarcat românilor ca un jurnalist foarte inteligent, dar și prin doza sa de ironie sau prin latura critică față de subiectele zilei. De curând, realizatorul TV și-a luat o pauză de la filmări și s-a cazat departe de agitația urbană din Capitală.

Prezentatorul de la Antena 3 CNN ”s-a retras” într-o zonă de la granița României cu Ucraina. De unul singur. Aici și-a găsit un hotel unde se poate destinde după munca din ultima perioadă, poate da uitării grijile cotidiene pe care le-a acumulat.

Mircea Badea, pus serios pe citit

Pentru timpul pe care îl va petrece la granița României cu Ucraina, Mircea Badea și-a pus în bagaj tot ceea ce are nevoie, inclusi cărți. Din acestea are de gând să citească, dar și să împărtășească din fragmente, fanilor, pe blogul său.

”Sunt într-un loc, la granița cu Ucraina. Am venit să filez pe cineva, operațiune clandestină. Am venit singur, stau singur, pe sihăstrie, dar am adus cărți ca să am ce să fac și vă paște și pe voi o lectură.

Am adus „Cărțile și noaptea”, conferințe ale lui Borges. Minunăție! Am adus cartea asta de nuvele, și o să vă citesc la un moment dat pe vlog, ”Cartea de nisip”, o nuvelă minunată. Și avem și Shakespeare.

Pe mine mă interesează mai ales „Richard al III-lea” din care, de asemenea, la un moment dat, pe vlog, o să vă citesc un fragment care ar fi prezentat în presa noastră colorată de astăzi: „Iată cum agață Richard al III-lea”. Vai de mine!”. A spus Mircea Badea