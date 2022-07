Ce a făcut Mircea Bravo cu primii bani câștigați din online. A durat doi ani să obțină profit

Mircea Bravo a început să publice videoclipuri în mediul online în 2014. A făcut asta din pasiune și a avut răbdare, astfel că primii bani au venit abia doi ani mai târziu. Vloggerul a dezvăluit în ce a investit profitul obținut.

Mircea Bravo a dezvăluit ce a făcut cu primii bani câștigați din social media

Mircea Bravo a terminat Facultatea de Drept, însă și-a dat seama că nu vrea să continue pe acest drum. În anul 2014, împreună cu un prieten, a hotărât că vrea să activeze în mediul online. A început prin a publica videoclipuri cu farse, o dată pe săptămână.

După un an , acesta fiind și punctul în care s-a aflat în impas, deoarece nu mai mai știau cum să atragă publicul. Nu au renunțat, iar după ceva timp a câștigat primii bani.

„Scopul nostru era sa facem video-uri pentru oamenii care mă urmăresc. De aici cred că vine constanța mea, video-urile n-au fost făcute ca să par eu șmecher. Am transformat totul într-un business după doi ani, în momentul în care am făcut primii bani.

Cu primii bani l-am plătit pe un prieten de-al nostru ca să vină ca și copywriter, să ne ajute cu idei. Și cred că asta e cea mai importantă resursă a noastră, ideile”, a dezvăluit Mircea Bravo în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Cum s-au cunoscut Mircea Bravo și soția lui?

, la un an după ce a făcut cunoștință cu Georgiana, prin intermediul unei cunoștințe comune. Soția vloggerului nu îl cunoștea și nu știa cu ce se ocupă, iar asta i-a ajutat să creeze o legătură fără a fi influențată de statutul lui.

„Ne-am cunoscut în 23 iunie și am fi vrut să facem nunta după un an. Am înțeles că era post, așa că am pus-o în 16. Pe Georgiana am cunoscut-o printr-o cunoștință comună, chiar prin artista care joacă rolul mamei în filmulețele mele.

Mi-a spus, ‘Mircea, am pentru tine o fată foarte simpatică, o fată cu bun simț’. Și mi-a făcut cunoștință cu ea. Nu mă știa dinainte. Am avut niște interacțiuni normale, naturale și m-am bucurat de ele”, a declarat Mircea Bravo.

Mircea Bravo, „tras de urechi”, în direct, de tanti Lenuța

Tanti Lenuța și-a luat în serios rolul de bunică și, dincolo de rolul interpretat în videoclipurile lui Mircea Bravo, cei doi au o relație foarte apropiată. Chiar dacă vorbesc destul de des la telefon, vloggerul a uitat să o anunțe că va apărea în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Totuși, tanti Lenuța a fost pusă în temă de echipa de la Pro TV, iar simpatica bătrânică a avut un mesaj pentru „nepotul” său.

„Ce faci, mă, la București? Te-am scăpat din ochi și ai fugit la Măruță. Păi, nu ți-e rușine să nu-mi spui unde umbli?”, a transmis tanti Lenuța printr-un clip video.