Ce a făcut Mirel Rădoi aseară, după meci! Dezvăluirea patronului FCSB: “Mi-a zis Meme Stoica”

FCSB a jucat în etapa cu numărul 5 din play-out în deplasare cu Farul, formație pe care a învins-o cu scorul de 3-2. Gigi Becali a intrat a doua zi în direct la FANATIK SUPERLIGA și a spus totul despre Mirel Rădoi. Cum s-a comportat antrenorul român, dar și ce a transmis după partida încheiată cu victorie.

Ce a făcut Mirel Rădoi după Farul – FCSB 2-3

FCSB continuă să lupte în play-out pentru a termina pe loc care să îi asigure disputarea barajului pentru Conference League. Bucureștenii au făcut un nou pas important în acest sens după , una dintre formațiile care aspiră la același obiectiv. . Gigi Becali a intrat în direct, a doua zi după meci, și a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce a făcut antrenorul român, de fapt.

„După meci n-am vorbit. N-am vorbit, dar a venit cu Mihai (n.r. MM Stoica). Adică au venit toată noaptea cu autocarul. Au venit împreună, au vorbit. Dacă era să fi fost ceva, îi spunea lui Mihai, uite asta, asta, asta. Dar a dat programul… Nu am vorbit. Ce să vorbesc? Ce rost are să vorbesc? Dacă omul a spus, sunt antrenor la FCSB. Dacă o să fie ceva, o să anunț clubul. A dat programul pentru toată săptămâna!”, a spus inițial Gigi Becali.

Motivul pentru care Gigi Becali nu vrea ca Mirel Rădoi să plece de la FCSB

Gigi Becali a explicat și de ce nu vrea ca Mirel Rădoi să o părăsească pe FCSB. Patronul campioanei României a fost impresionat de munca și dedicarea finului său față de fotbal și este convins că nu ar mai găsi un tehnician la fel de implicat.

„Deși îmi este fin, tu crezi că insistam atât dacă nu m-am interesat ce antrenamente face și cum lucrează? Nu mai insistam atât. Deși îmi este fin și-l iubesc, dar nu mai insistam. Dar eu insist atâta pentru că mă interesez, știu cum lucrează, știu cât muncește. Pentru el nu există altceva pe lumea asta, decât familia lui când o vede, dar el nu știe decât fotbal. Se închide în cameră și se uită pe monitoare de fotbal. El stă numai în monitoare de fotbal. El nu știe altceva, decât fotbal, fotbal, fotbal.

Un om din ăsta, de ce trebuie să tragi de el? Păi pentru că un om când te axezi pe ceva și îți dedici viața în ceva, Dumnezeu ți-e recunoscător pentru munca ta și vine și te ajută el. Adică nu te dezamăgește Dumnezeu. Dacă iei orice muncă, o iei superficial și o dai peste cap, atunci îți dă și Dumnezeu peste cap ție. Înțelegeți? Dacă iei munca așa de serios și toată viața ta o dedici pentru munca aia, apoi Dumnezeu pune și el mâna. Și de-aia eu insist, pentru că e greu să găsesc unul ca el. De unde să-l găsești? Și turcaleții vor acum să îl ia pe finul meu…”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali, convins că Mirel Rădoi nu îl poate dezamăgi

Gigi Becali a vorbit și despre eventuala plecare a lui Mirel Rădoi de la echipa sa, explicând de ce nu ar fi dezamăgit de o asemenea despărțire. Latifundiarul din Pipera a subliniat încă o dată că antrenorul are un caracter deosebit și că înțelegerea dintre cei doi făcută încă de la început nu lasă loc de interpretări.

„Nu ar fi nicio dezamăgire dacă ar pleca. Omul a venit să ajute, dacă are ofertă pleacă. Dezamăgire e când promiți ceva și nu te ții de cuvânt. Ce dezamăgire? I-am zis să facă ce e bine pentru el. Dacă are ofertă, îi zic eu să plece. Omul pleacă că are ofertă, ce dezamăgire? Voi toți comentați în toate felurile. El are nebuniile lui, dar e un caracter frumos. Caracter ca al lui Mirel, rar am întâlnit. Nu poate dezamăgi un om cu un asemenea caracter!”, a mai spus latifundiarul din Pipera.

Gigi Becali nu stătea la discuții cu alt antrenor. Ce a spus despre folosirea lui Vlad Chiricheș în primul 11 de la FCSB

Chestionat dacă i-ar fi tolerat unui alt antrenor să îl folosească pe Vlad Chiricheș în primul 11, contrar opunerii sale, Gigi Becali a spus clar că imediat după meci l-ar fi demis, fără să mai stea la discuții. Mirel Rădoi, însă, este un caz special.

„(n.r. – Dacă era orice alt antrenor în afară de Mirel Rădoi ieri și îl băga pe Chiricheș, ar mai fi fost antrenorul lui FCSB în această dimineață?) După meci, imediat. Nu mai era. Înțelegi? La Mirel e altceva. Cu Mirel nu-mi fac ambiția. Eu îl iubesc prea mult. Îmi este și fin, dar îl și iubesc. Îl știu de copil, de la 16 ani. Și-l iubesc prea mult și atunci cu el nu-mi fac ambiții. Bine, mă, fă tu cum vrei tu. Înțelegi? Dar dacă era oricine, nu permiteam. La nimeni nu permiteam. Putea să-l cheme și Mourinho, și Ferguson… Imediat, în secunda 2 pleca. Nu mai venea la București, îi plăteam avion să zboare de la Constanța”

Ce ar fi schimbat Gigi Becali la pauza meciului Farul – FCSB 2-3. „Poate pe el!”

Gigi Becali a vorbit și despre schimbările pe care le-ar fi făcut la pauza meciului cu Farul. Patronul „roș-albaștrilor” nu avut nimic de reproșat echipei sale, însă totuși l-ar fi înlocuit pe Ștefan Târnovanu, cel care a încasat cele două goluri în urma unor erori personale.

„Ce schimbări să faci. Nici nu aveai ce… Poate pe Târnovanu îl schimbam. Dar nu aveam ce schimbări să fac, echipa a jucat. Ocazii am avut, mingea numai la noi. Cum să faci schimbări când ai posesia 60%”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.