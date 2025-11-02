Sport

Ce a făcut Mirel Rădoi imediat după ce Rapid a marcat, deși Universitatea Craiova a avut o ocazie rarisimă. Video

Gestul lui Mirel Rădoi imediat după ce Rapid a deschis scorul pe „Oblemenco”. Ce reacție a avut antrenorul oltenilor, de fapt.
Mihai Dragomir, Tibi Cocora
02.11.2025 | 20:58
Ce a facut Mirel Radoi imediat dupa ce Rapid a marcat desi Universitatea Craiova a avut o ocazie rarisima Video
Universitatea Craiova – Rapid este derby-ul etapei cu numărul 15 din SuperLiga. Duelul se dă între cele două mari pretendente la titlu în acest sezon, iar atmosfera este una extrem de încărcată. Cum a fost surprins Mirel Rădoi după ce giuleștenii au deschis scorul.

Mirel Rădoi, reacție instantă după golul marcat de Rapid pe „Oblemenco”

Universitatea Craiova a început furibund meciul. Oltenii au fost aproape să deschidă ei scorul, chiar din secunda 30, când balonul expediat de Cicâldău a refuzat să intre în poartă și a ajuns în brațele lui Aioani din bara transversală.

Ulterior, Carlos Mora și Alexandru Băluță au luat poarta adversă la țintă, însă fără să marcheze. Giuleștenii au avut parte de un adevărat asediu. Totul s-a schimbat în minutul 15, când Christensen a deschis scorul contrar cursului jocului, după ce Petrila trecuse fără probleme de fundașii adverși.

Reporterul FANATIK, prezent pe „Ion Oblemenco”, l-a surprins imediat pe Mirel Rădoi, cel care i-a înțepat pe giuleșteni înaintea meciului, după golul marcat de oaspeți. Tehnicianul Universității Craiova a mers direct către banca de rezerve și și-a dat cu apă pe față.

Cum a reacționat Mirel Rădoi la golul egalizator al lui Adi Rus

După mai multe alte ocazii la ambele porți, oltenii au fost cei care au reușit să dea totuși lovitura. În minutul 29, Adrian Rus s-a înălțat în careu și a trimis mingea cu capul în poartă. Mirel Rădoi, însă, nu a avut niciun fel de reacție de această dată. Antrenorul a preferat totuși să îi dea câteva indicații lui Screciu.

Reacție Rădoi la golul egalizator Craiova

Gestul lui Mirel Rădoi după golul marcat de Rapid

