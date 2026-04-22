Mirel Rădoi i-a surprins pe turci încă din prima zi! Ce a făcut chiar înainte să semneze contractul

a acceptat propunerea pe care a primit-o din partea celor de la Gaziantep și a renunțat la contractul pe care îl avea la FCSB, până în vară, iar românul a ajuns deja în Turcia și urmează să semneze noua înțelegere.

Mirel Rădoi a reușit să-i impresioneze pe turci în prima zi a sa la Gaziantep

Mirel Rădoi nu a pierdut timpul și la câteva ore după ce a ajuns în Turcia, tehnicianul român a mers la stadionul celor de la Gaziantep pentru a fi prima dată prezent acolo. El a inspectat terenul de joc și pare că și-a intrat deja în rol de supervizor, chiar înainte de a semna contractul cu formația din Super Lig.

„Viitorul antrenor de la Gaziantep, Mirel Rădoi, a vizitat stadionul Metropolitan pentru a vedea cum se prezintă gazonul. A fost remarcat pentru comportamentul prietenos pe care l-a avut cu toată lumea”, a scris un jurnalist turc, Okan Celik, pe .

Rămâne de văzut dacă Mirel Rădoi o să poate conduce echipa încă de acum sau va îndeplini, așa cum FANATIK a anunțat, rolul de supervizor până la finalul sezonului. Tehnicianul român a fost deja sub contract cu două echipe în acest sezon și conform regulamentului din fotbalul turc el nu mai poate să pregătească o altă grupare în actuala stagiune.

Mirel Rădoi a dezvăluit cum a venit propunerea de la Gaziantep

La plecarea din România, și a dezvăluit că inițial el trebuia să ajungă în Turcia la finalul sezonului și nu acum.”Totul a decurs foarte repede. Situația era cumva de discuții pentru la vară, dar între timp și antrenorul de acolo (n.r. – de la Gaziantep) și-a dat demisia și s-au accelerat lucrurile. Înțelegerea era cumva în zona Golfului, dar încerc să rămân măcar un sezon în Europa. Am ținut cumva să pot să rămân la cluburi care pot fi o rampă de lansare pentru alte campionate.

(n.r. – O decizie grea să lași FCSB?) Și FCSB, și clubul în general, oamenii, jucătorii. Chiar dacă erau din punct de vedere mental afectați, felul cum s-a desfășurat activitatea nu am avut niciun impediment în a reuși. Lucrul de care îmi pare rău acum e că nu am reușit să câștigăm toate cele 15 puncte puse în joc. Din toate punctele de vedere, de la oamenii din bucătărie, până la jucători, până la patron nu am ce să reproșez din punctul ăsta de vedere”, a spus Mirel Rădoi la plecarea din România.