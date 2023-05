Ce a făcut o mireasă chiar în ziua nunții. Soacra ei o să-și aducă aminte toată viața de această răzbunare

Ce a făcut o mireasă chiar în ziua nunții. ei o să-și aducă aminte toate viața de această răzbunare. Care a fost regula pe care femeia a încălcat-o, în ciuda faptului că a fost informată despre acest lucru dinainte.

Ce a pățit o mireasă în ziua cea mare. Cum a ajuns să se răfuiască cu mama partenerului de viață chiar la petrecerea de nuntă

O a povestit pe o platformă ce a pățit în ziua cea mare. Tânăra a dezvăluit cum a ajuns să se răfuiască cu mama partenerului de viață chiar la petrecerea de nuntă, unde nu a dorit niciun discurs din partea familiei și a prietenilor.

Din păcate, soacra sa nu a fost de acord cu această decizie și a ținut să spună câteva cuvinte despre unicul său fiu. Tânăra a văzut roșu în fața ochilor când femeia s-a ridicat în picioare, moment în care a luat atitudine.

A continuat să converseze cu domnișoarele de onoare care se aflau în preajma sa, ignorând-o total pe mama proaspătului ei soț. Toată lumea a fost șocată de gestul miresei care s-a prefăcut că nu se întâmplă nimic.

Prin atitudinea sa și-a umilit soacra, lucru care a supărat întreaga familie din partea partenerului de viață. Cumnatele și femeia au fost extrem de furioase, mireasa fiind conștientă că mariajul său a început cu un pas greșit.

Mireasa, gest controversat la adresa soacrei

„Soțul meu a fost atât de supărat încât i se citea pe chip, a refuzat să se uite la mine. Restul nopții a fost incomodă. Rudele soțului au stat îmbufnate pe scaun. Am vrut să mă asigur că nu am stricat totul.

Am ajuns să mă distrez de minune cu familia și prietenii. Soțul meu a spus că am procedat foarte greșit. Nu am putut să o forțez pe soacră să tacă naiba și știa că nu o va face indiferent cât de mult m-am opus.

Nu trebuia să o umilesc așa. Se pare că mariajul nostru a început pe picior greșit”, a povestit mireasa care a făcut gestul controversat la adresa soacrei sale la petrecerea de nuntă, notează .

În aceeași notă, tânăra nu este singura mireasă care a luat atitudine în ziua nunții. O altă femeie s-a răzbunat pe soacra sa pentru că a venit îmbrăcată într-o rochie albă, aproape identică cu a sa. Multe luni bune nici nu și-au vorbit.