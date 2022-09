Ce a făcut Oana Zăvoranu după ce i-a fost furată identitatea pe TikTok: “Mi se pare ceva degradant”

Oana Zăvoranu a dezvăluit că i-a fost furată identitatea de către o utilizatoare de TikTok, care și-a făcut cont cu numele ei și a câștigat și bani. În cadrul unui interviu, actrița a povestit cum a acționat în această situație.

Ce a făcut Oana Zăvoranu după ce i-a fost furată identitatea pe TikTok

Vedeta a aflat despre acest cont de TikTok, care există deja de ceva timp. Este vorba despre un cont fanpage, unde apăreau imagini și clipuri video cu . Inițial, actrița nu a fost deranjată de existența paginii.

ADVERTISEMENT

Lucrurile s-au complicat în urmă cu câteva seri. Internauții i-au scris în număr mare Oanei Zăvoranu, pe Instagram, că i-a fost spart contul de TikTok.

Astfel, Oana Zăvoranu a intrat pe TikTok și a văzut că totul era în regulă, însă internauții au informat-o că există o persoană care se dă drept ea pe platforma de socializare.

ADVERTISEMENT

Actrița a văzut atunci că persoana care se dădea drept ea avea videoclipuri cu milioane de vizualizări, în timp ce pe contul său real sunt mult mai puține.

“Eu în secunda următoare am intrat pe Tik Tok-ul meu și am văzut că e ok, așa că le-am spus oamenilor că e ok, iar ei mi-au spus:

ADVERTISEMENT

‘Nu, este un cont de Tik Tok, care sub masca unui fanpage pretinde că a intrat o fată de 16 ani care se lăuda că ți-a spart conturile bancare și contul de Tik Tok’.

Ok, intru și eu pe Tik Tok-ul acela și ce să vezi? Are filmulețe cu un milion și ceva, două milioane de vizualizări, ale mele.”, a explicat Oana Zăvoranu la Antena Stars, potrivit .

ADVERTISEMENT

Ce măsuri a luat vedeta

Oana Zăvoranu este deranjată de faptul că tânăra care i-a preluat imaginile și clipurile video câștigă bani pe spatele ei. Din acest motiv, bruneta a luat măsuri.

ADVERTISEMENT

“Ea câștigă bani cu nemiluita, nemunciți, pe spatele meu, pe numele meu! Ea se laudă că mi-a spart conturile bancare și contul de Tik Tok.

Are tupeul să se laude că diseară așteaptă oamenii în număr cât mai mare să explice glumița, că a făcut o glumiță acum două seri.”, a continuat Oana Zăvoranu.

Vedeta a spus că nu i-au fost sparte nici , dar nici contul de TikTok.

Fosta actriță din serialul Sacrificiul a rămas dezamăgită de ceea ce se întâmplă în mediul online. În plus, vedeta spune că nu are timpul necesar să facă filmulețe cu tot ce se întâmplă în viața ei.

“Nu mi s-a spart niciun cont bancar, contul meu de Tik Tok este acolo. Nu am timpul necesar să stau să fac filmulețe cu fiecare mișcare pe care o fac. Mi se pare ceva degradant, mizerabil și aberant.”, a mai precizat vedeta.

Oana Zăvoranu nu a lăsat lucrurile așa și i-a trimis un mesaj tinerei respective să șteargă toate videoclipurile postate în numele ei, altfel va lua alte măsuri și se va ajunge în instanță.

“I-am dat un singur mesaj individei și i-am spus: ‘Scoate toate filmulețele, pentru că o să te coste foarte scump avocații și plângerile penale pe care ți le voi face, pentru că am să te găsesc până la urmă’.

Este fraudă, furt de identitate.”, a mai declarat actrița în cadrul aceluiași interviu.

Vedeta i-a avertizat pe fani în legătură cu contul fake de TikTok și pe rețelele sociale. Oana Zăvoranu i-a îndemnat pe internauți să dea report contului respectiv.