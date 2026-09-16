Ce a făcut Olăroiu la debutul în Liga Europa a Asiei! Echipa românului trimisă în Tadjikistan

Al Jazira, echipă preluată de Cosmin Olăroiu în această vară, a debutat în Asia Champions League Two, echivalentul Ligii Europa în fotbalul asiatic. Aceasta a întâlnit Gol-Gohar Sirjan, din Iran., echipă care a terminat anul trecut pe locul 4 în campionat.
Întrucât conflictul din Golf nu permite echipelor iraniene să joace acasă, meciul s-a disputat tocmai în Tadjikistan, acolo unde Gol Gohar își va juca meciurile din această competiție continentală.
Partida disputată aseară s-a terminat 0-0, deși echipa lui Oli a avut o serie de ocazii mari, irosite de fotbaliștii tehnicianului român. Olăroiu îi are în echipă pe kosovarul Asllani (ex Inter Milano) și brazilienii Talisca (ex- Fenerbahce) și Malcom (ex-Barcelona, Zenit, Al Hilal).
Gol-Gohar și Al-Jazira sunt în grupa B din care mai fac parte Al-Muharraq (Bahrain) și Arkadag (Turkmenistan). Următorul meci al echipei lui Olăroiu va fi cu Arkadag, pe teren propriu. La finalul fazei grupelor, primele două clasate vor avansa în optimi.
La ultima sa participare în Champions League Two, în sezonul 2024-2025, Cosmin Olăroiu a cucerit trofeul, pe când era la Sharjah (Emirate). Al Jazira l-a angajat pe Oli cu intenția declarată de a câștiga campionatul. Cosmin Olăroiu are deja în palmares titlul de campion al Emiratelor Arabe Unite, pe care l-a câștigat cu Al-Ain (2011-2012, 2012-2013) și cu Al-Ahli Dubai/Shabab Al-Ahli (2013-2014, 2015-2016).
Românul are misiunea să reușească același lucru cu Al-Jazira, care, până la venirea lui Oli, în iunie 2026, a schimbat șase antrenori, de la campionatul luat în urmă cu cinci ani.
Aproximativ 100 de milioane de dirhami, echivalentul a circa 27 de milioane de euro, au fost alocate pentru întărirea echipei și aducerea jucătorilor doriți de Cosmin Olăroiu. Cu bugetul consistent avut la dispoziție, Cosmin Olăroiu a putut să-și remodeleze lotul.
În campionatul din Emirate, formația pregătită de Olăroiu a bifat pentru prima dată patru victorii în primele patru etape și e prima în clasamentul din Emiratele Arabe Unite. Pe podium se mai află campioana Al-Ain (12 puncte) și de Shabab Al-Ahli (9 puncte).