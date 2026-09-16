Sport

Ce a făcut Olăroiu la debutul în Liga Europa a Asiei! Echipa românului trimisă în Tadjikistan

Cosmin Olăroiu a început o nouă aventură continentală, cu Al Jazira, echipă pe care a preluat-o după ce a renunțat la naționala Emiratelor Arabe Unite, care a ratat calificarea la CM 2026
Catalin Oprea
16.09.2026 | 07:30
Ce a facut Olaroiu la debutul in Liga Europa a Asiei Echipa romanului trimisa in Tadjikistan
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Cosmin Olăroiu a preluat Al Jazira FOTO facebook
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Al Jazira, echipă preluată de Cosmin Olăroiu în această vară, a debutat în Asia Champions League Two, echivalentul Ligii Europa în fotbalul asiatic. Aceasta a întâlnit Gol-Gohar Sirjan, din Iran., echipă care a terminat anul trecut pe locul 4 în campionat.

0-0, la debutul lui Oli în Liga Campionilor Asiei II

Întrucât conflictul din Golf nu permite echipelor iraniene să joace acasă, meciul s-a disputat tocmai în Tadjikistan, acolo unde Gol Gohar își va juca meciurile din această competiție continentală.

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Partida disputată aseară s-a terminat 0-0, deși echipa lui Oli a avut o serie de ocazii mari, irosite de fotbaliștii tehnicianului român. Olăroiu îi are în echipă pe kosovarul Asllani (ex Inter Milano) și brazilienii Talisca (ex- Fenerbahce) și Malcom (ex-Barcelona, Zenit, Al Hilal).

Gol-Gohar și Al-Jazira sunt în grupa B din care mai fac parte Al-Muharraq (Bahrain) și Arkadag (Turkmenistan). Următorul meci al echipei lui Olăroiu va fi cu Arkadag, pe teren propriu. La finalul fazei grupelor, primele două clasate vor avansa în optimi.

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Românul a câștigat trofeul în 2025

La ultima sa participare în Champions League Two, în sezonul 2024-2025, Cosmin Olăroiu a cucerit trofeul, pe când era la Sharjah (Emirate). Al Jazira l-a angajat pe Oli cu intenția declarată de a câștiga campionatul. Cosmin Olăroiu are deja în palmares titlul de campion al Emiratelor Arabe Unite, pe care l-a câștigat cu Al-Ain (2011-2012, 2012-2013) și cu Al-Ahli Dubai/Shabab Al-Ahli (2013-2014, 2015-2016).

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Românul are misiunea să reușească același lucru cu Al-Jazira, care, până la venirea lui Oli, în iunie 2026, a schimbat șase antrenori, de la campionatul luat în urmă cu cinci ani.

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Al Jazira a investit 27 de milioane de dirhami

Aproximativ 100 de milioane de dirhami, echivalentul a circa 27 de milioane de euro, au fost alocate pentru întărirea echipei și aducerea jucătorilor doriți de Cosmin Olăroiu. Cu bugetul consistent avut la dispoziție, Cosmin Olăroiu a putut să-și remodeleze lotul.

În campionatul din Emirate, formația pregătită de Olăroiu a bifat pentru prima dată patru victorii în primele patru etape și e prima în clasamentul din Emiratele Arabe Unite. Pe podium se mai află campioana Al-Ain (12 puncte) și de Shabab Al-Ahli (9 puncte).

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