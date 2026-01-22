Ce a făcut Olimpiu Moruțan, imediat ce a ajuns în România! Viitorul jucător al Rapidului, mesaj direct pentru rivale. Foto

ADVERTISEMENT

Transferul lui Olimpiu Moruțan, de la , dezvăluit în exclusivitate de FANATIK, este aproape să fie oficializat de giuleșteni, asta după ce jucătorul pentru a semna contractul.

Olimpiu Moruțan, motivat să-și arate valoarea în România! Ce a făcut înainte de transferul la Rapid

Mijlocașul ofensiv crescut la Universitatea Cluj, dar care a debutat în SuperLiga pentru FC Botoșani, este dornic să arate ce poate și acest fapt se poate vedea din comportamentul pe care îl are. Jucătorul nu a pierdut timpul și vrea să fie sigur că este în cea mai bună formă fizică înainte de a debuta pentru giuleșteni.

Moruțan a mers la sală chiar în ziua în care a venit de la Salonic la București pentru a fi sigur că face un antrenament și chiar a avut un mesaj clar pentru fanii Rapidului: „Pregătit pentru următorul pas!”. Jucătorul arată astfel că-și dorește să fie pe teren imediat după ce semnează contractul cu Rapid, mai ales că el a fost parte din lotul Aris și chiar a jucat pentru greci în urmă cu doar câteva zile, lucru care arată că forma sa fizică este una bună în continuare.

Ce salariu va avea Olimpiu Moruțan la Rapid

Aducerea lui Olimpiu Moruțan la Rapid nu este una deloc ieftină pentru Dan Șucu. Acesta a avut nevoie să-i promită jucătorului un venit uriaș pentru a accepta propunerea venită din partea giuleștenilor, în contextul în care la Aris Salonic încasa nu mai puțin de 800.000 de euro pe sezon.

Din informațiile obținute de FANATIK, se pare că Olimpiu Moruțan va primi din partea celor de la Rapid nu mai puțin de 500.000 de euro pe an, fiind astfel unul dintre cei mai bine plătiți jucători ai campionatului intern.

De ce a întârizat transferul lui Olimpiu Moruțan

Anunțul oficial al transferului lui Olimpiu Moruțan este așteptat să fie făcut cât de curând, însă fanii Rapidului așteaptă ca mutarea să fie parafată de mai multe zile, mai ales că negocierile au fost confirmate chiar și de către șefii grupării giuleștene.

Motivul întârzierilor nu a fost legat de probleme din partea Rapidului, ci niște neînțelegeri între Galatasaray și Aris Salonic, cluburile de care aparținea Moruțan. Acesta va semna cu Rapid din postura de jucător liber de contract, conform , exclusiv la FANATIK SUPERLIGA.