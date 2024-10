Ce a făcut prima dată Gigi Becali când a ajuns la hotel în Grecia. Luțu i-a ținut companie. Foto exclusiv

Gigi Becali (66 de ani) a ajuns primul la Alături de patronul campioanei României a fost nimeni altul decât omul său de încredere, Ionuț Luțu (49 de ani).

Ce a făcut Gigi Becali când a ajuns la hotelul din Grecia. Ionuț Luțu i-a fost alături

Reporterii FANATIK l-au surprins pe Gigi Becali ajungând la hotel cu mult înaintea fotbaliștilor. Alături de el s-a aflat mâna sa dreaptă, Ionuț Luțu. Cei doi au mers la restaurant pentru a lua masa.

FCSB e cazată la Hyatt Regency Thessaloniki, un resort de 5 stele situat la 13 kilometri de Toumba, arena pe care PAOK își dispută meciurile de acasă. În această perioadă, prețul unei camere în hotelul în care stă campioana României pornește de la 1200 de lei pe noapte.

Gigi Becali, după ce a ajuns în Grecia: „Am venit să câștigăm!”

Latifundiarul din Pipera debordează de încredere înaintea partidei care se va juca joi, 3 octombrie, de la ora 22:00, pe stadionul Toumba .

„De aia am și venit. Am venit la Sfântul Dimitrie, nu am venit pentru meci. Sfântul Dimitrie a făcut mari minuni. Vrei să îți spun viața lui? Sfântul Dimitrie a vindecat foarte mulți bolnavi, atunci era ciumă. Intrau în biserică, se atingeau și se vindecau de ciumă. Vomitau sânge.

Când a fost tragerea la sorți am zis ‘Sfinte Dimitrie, de vei da să jucăm cu PAOK la Salonic, voi veni la tine’. Și pentru că am promis am venit să-l vizitez. Jucătorii au programul lor, nu mă bag eu în programul lor.

Mâine o să trecem pe la Sfântul Paisie, după Sfânta Liturghie, o să trecem. E posibil chiar să mergem la Sfânta Liturghie la Sfântul Dimitrie. Aici s-au născut bunicii mei. Bunica și bunicul din partea mamei aici s-au născut, aici au învățat carte. Este o țară cu tradiție. Dar acum e mai multă credință în România ca la ei.

Ei au multe biserici, dar nu le mai populează ca noi. Noi le umplem pe alea pe care le avem. La noi oamenii se întorc la credință, în lume oamenii se îndepărtează de credință. Cel mai important în credință e Hristos. Ei nu mai au tradiția împărtășaniei”, a declarat Gigi Becali.