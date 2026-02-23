Ce a făcut Rafael Nadal după 26 de ani: ”Ce senzație incredibilă”

ADVERTISEMENT

Rafael Nadal s-a retras din sport la finalul lui 2024, dar nu poate sta departe de activitățile desfășurate în aer liber. Iată ce a făcut tenismenul de origine spaniolă, după 26 de ani. A primit o remarcă unică de la o concurentă de la Jocurile Olimpice de iarnă.

Rafael Nadal a revenit la o pasiune după 26 de ani

Are 39 de ani și este în continuare activ. Rafael Nadal nu renunță la obiceiurile sănătoase, chiar dacă pe unele dintre ele le-a pus pe pauză multă vreme. După o perioadă de 26 de ani a revenit la un sport foarte frumos.

ADVERTISEMENT

Fostul mare jucător de tenis s-a declarat impresionat de o zi petrecută pe pârtie, după ce , imediat ce tânărul în vârstă de 22 de ani a câștigat Australian Open 2026.

Prezent în stațiunea Baqueira Beret din Spania, fostul tenismen ajuns la 39 de ani a mărturisit că s-a bucurat de o atmosferă pe care aproape o dăduse uitării. S-a fotografiat direct pe pârtie, cu un peisaj desprins dintr-un basm de iarnă.

ADVERTISEMENT

„După 26 de ani… Ce sentiment incredibil să schiezi din nou!”, a scris fostul sportiv, pe contul de Instagram. Apoi, a venit cu mulțumiri pentru un brand celebru de la care și-a achiziționat echipamentul sportiv.

ADVERTISEMENT

De asemenea, a ținut să-i aducă aprecieri unui bărbat, cel mai probabil instructor de ski. Rafael Nadal consideră că acesta l-a ajutat să se bucure de o zi cu totul specială, dar și de o senzație pe care a mai avut-o în urmă cu 26 de ani.

„Trebuie să schiem împreună când o să mă fac bine”, i-a spus Lindsey Vonn, sportiva care s-a accidentat la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Schioarea americană a suferit mai multe intervenții chirurgicale, după ce a fost luată de pe pârtie de urgență.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Cum au reacționat internauții la postarea lui Rafael Nadal

Rafael Nadal a stârnit o serie de reacții în mediul online, ceea ce înseamnă că este un sportiv foarte apreciat. A fost unul dintre rivalii lui Novak Djokovic, acesta din urmă având un .

„Wow, ce experiență incredibilă, Rafa! Mă bucur să te văd zâmbind și bucurându-te de viață!”, „Ah, Rafa și cu mine ne-am ratat cu doar câteva săptămâni. Baqueira, o singură iubire”.

„Îmi place, Rafa! Dar Jocurile Olimpice de iarnă s-au terminat” sau „Vino să stai într-una din cabanele noastre data viitoare! Ai fost sportivul meu preferat timp de 20 de ani, ar fi o mare plăcere!”, sunt câteva mesaje lăsate de fani.

Trofee și probleme medicale

În altă ordine de idei, Rafael Nadal are în palmares 22 de trofee de Grand Slam. A fost timp de 209 săptămâni pe primul loc în lume. De asemenea, este deținătorul a 92 de titluri ATP, însă nu a cucerit niciodată trofeul de la Turneul Campionilor.

În schimb, a pierdut două finale, în 2010 şi 2013. De-a lungul timpului a suferit mai multe accidentări și probleme medicale, care l-au determinat să se retragă. Din păcate, ibericul suferă de sindromul Muller-Weiss.

A fost diagnosticat cu această boală în urmă cu mulți ani. Fostul tenismen a mărturisit că este vorba de o afecțiune rară și dureroasă a piciorului. Specialiștii susțin că este o necroză osoasă spontană a osului navicular, situat în partea superioară a piciorului.

Prin urmare, osul începe să se deterioreze și să-și piardă forma. Astfel, se ajunge la instabilitate, inflamație și dureri cronice. Rafael Nadal nu are un tratament standard, boala fiind una care nu are un remediu clar.