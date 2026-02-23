Ce a făcut Rafael Nadal după 26 de ani: ”Ce senzație incredibilă”

Rafael Nadal s-a retras din sport la finalul lui 2024, dar nu poate sta departe de activitățile desfășurate în aer liber. Iată ce a făcut tenismenul de origine spaniolă, după 26 de ani. A primit o remarcă unică de la o concurentă de la Jocurile Olimpice de iarnă.
Are 39 de ani și este în continuare activ. Rafael Nadal nu renunță la obiceiurile sănătoase, chiar dacă pe unele dintre ele le-a pus pe pauză multă vreme. După o perioadă de 26 de ani a revenit la un sport foarte frumos.
Fostul mare jucător de tenis s-a declarat impresionat de o zi petrecută pe pârtie, după ce unchiul său ”l-a tras de urechi” pe Carlos Alcaraz, imediat ce tânărul în vârstă de 22 de ani a câștigat Australian Open 2026.
Prezent în stațiunea Baqueira Beret din Spania, fostul tenismen ajuns la 39 de ani a mărturisit că s-a bucurat de o atmosferă pe care aproape o dăduse uitării. S-a fotografiat direct pe pârtie, cu un peisaj desprins dintr-un basm de iarnă.
„După 26 de ani… Ce sentiment incredibil să schiezi din nou!”, a scris fostul sportiv, pe contul de Instagram. Apoi, a venit cu mulțumiri pentru un brand celebru de la care și-a achiziționat echipamentul sportiv.
De asemenea, a ținut să-i aducă aprecieri unui bărbat, cel mai probabil instructor de ski. Rafael Nadal consideră că acesta l-a ajutat să se bucure de o zi cu totul specială, dar și de o senzație pe care a mai avut-o în urmă cu 26 de ani.
„Trebuie să schiem împreună când o să mă fac bine”, i-a spus Lindsey Vonn, sportiva care s-a accidentat la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Schioarea americană a suferit mai multe intervenții chirurgicale, după ce a fost luată de pe pârtie de urgență.
Rafael Nadal a stârnit o serie de reacții în mediul online, ceea ce înseamnă că este un sportiv foarte apreciat. A fost unul dintre rivalii lui Novak Djokovic, acesta din urmă având un răspuns direct pentru fostul tenismen spaniol.
„Wow, ce experiență incredibilă, Rafa! Mă bucur să te văd zâmbind și bucurându-te de viață!”, „Ah, Rafa și cu mine ne-am ratat cu doar câteva săptămâni. Baqueira, o singură iubire”.
„Îmi place, Rafa! Dar Jocurile Olimpice de iarnă s-au terminat” sau „Vino să stai într-una din cabanele noastre data viitoare! Ai fost sportivul meu preferat timp de 20 de ani, ar fi o mare plăcere!”, sunt câteva mesaje lăsate de fani.
În altă ordine de idei, Rafael Nadal are în palmares 22 de trofee de Grand Slam. A fost timp de 209 săptămâni pe primul loc în lume. De asemenea, este deținătorul a 92 de titluri ATP, însă nu a cucerit niciodată trofeul de la Turneul Campionilor.
În schimb, a pierdut două finale, în 2010 şi 2013. De-a lungul timpului a suferit mai multe accidentări și probleme medicale, care l-au determinat să se retragă. Din păcate, ibericul suferă de sindromul Muller-Weiss.
A fost diagnosticat cu această boală în urmă cu mulți ani. Fostul tenismen a mărturisit că este vorba de o afecțiune rară și dureroasă a piciorului. Specialiștii susțin că este o necroză osoasă spontană a osului navicular, situat în partea superioară a piciorului.
Prin urmare, osul începe să se deterioreze și să-și piardă forma. Astfel, se ajunge la instabilitate, inflamație și dureri cronice. Rafael Nadal nu are un tratament standard, boala fiind una care nu are un remediu clar.