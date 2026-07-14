Ce a făcut rău și ce a făcut bine Trump. Editorial Răzvan Ioan Boanchiș

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Îi apreciez pe oamenii bogați, dar nu-mi plac bogații pe care bogăția nu îi cizelează. Bogăția trebuie să te facă îngăduitor, nu să-ți accentueze vanitatea. Așa că nu sunt fanul lui Trump. L-am preferat, însă, înveninatei Kamala.

Ce a făcut rău și ce a făcut bine Trump

La acest campionat mondial, pe care și l-a dedicat cu un tupeu pe care nu l-a avut vreodată un președinte cu tendințe absolutiste, Trump a susținut naționalele cu tradiție în fotbal și echipa SUA. Să presupunem, însă, că la Casa Albă nu era miliardarul cu freză rabatabilă ca un cozoroc. Am mai fi avut oare niște semifinale în care să fie Anglia și Argentina, Spania și Franța? Cel puțin una dintre ele ar fi lipsit. Și n-ar fi jucat în locul ei Brazilia, Olanda sau Germania, ci o țară aflată în premieră (sau la a doua, a treia prezență) la Campionatul Mondial.

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A avantajat Trump, prin Infantino, Argentina lui Messi? Până la urmă, Trump și Infantino au fost băieți buni. La câte războaie sunt acum în lume, puteau să bage SUA și Elveția direct în finală, că e nevoie de bani. Și cea mai mare nevoie de bani o au, întotdeauna, ăia care au cei mai mulți bani. Ca orice afacere, sportul se pretează la blat.

Toate țările din semifinale sunt foste campioane mondiale și în toate patru au fost scandaluri legate de blaturi. Istoria lumii geme de blaturi. Napoleon spunea că ”istoria este o minciună pe care nu o pune nimeni la îndoială.” Războaiele s-au sfârșit în urma unor blaturi care se cheamă armistiții.

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Franța, favorita lui Răzvan Ioan Boanchiș

, e semifinala Franța – Spania. . Adică diseară nu țin cu nimeni. Parisul filmelor cu Alain Delon nu mai există. Parisul lui Victor Hugo cu atât mai puțin. Scriitorul național a iubit Parisul mai mult decât toți marii conducători ai Franței.

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Victor Hugo a fost un patriot adevărat pentru că a făcut cu ”pana” lui (n-avea bani de tastatură) ceva concret pentru țara sa. I-a redat demnitatea. De ziua națională a Franței, până și femeile de moravuri ușoare purtau jartiere și cocarde tricolore. Iar când a murit Victor Hugo, cocotele din Montmartre și-au pus fundițe în doliu și au refuzat să facă perversiuni.