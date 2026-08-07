Ce a făcut Răzvan Lucescu în ziua în care PAOK Salonic a fost învinsă acasă, cu un gol primit în secunda 16

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Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK Salonic și a semnat cu qatarezii de la Al Sadd. Tehnicanul român a pus capăt unui mandat de cinci ani la echipa greacă, în care a reușit să câștige un titlu, al doilea pentru el la PAOK.

PAOK a pierdut acasă cu Anderlecht

și convulsiile de la echipă au dus la o ruptură între el și familia mangantului grec Ivan Savvidis. Cele două părți au ajuns la concluzia că singura soluție este despărțirea, ceea ce s-a și întâmplat.

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PAOK l-a numit antrenor pe italianul Alessio Lisci, fost la Osasuna, care a debutat cu dreptul. Grecii au eliminat Dinao Kiev, în turul doi preliminar al Ligii Europa, cu o dublă victorie, 2-0 și 3-2, care au propulsat-o mai departe.

Aseară însă, PAOK a fost învinsă acasă de Anderlecht, cu 1-0, printr-o gol marcat de un atacant sârb de 19 ani (Mihajlo Cvetkovic) în primul minut de joc. Acesta a marcat în secunda 16, unul dintre cele mai rapide goluri din istorie. Fosta echipă a lui Răzvan Lucescu a ratat un penalty în prima repriză.

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Al Sadd, egală cu Aris Limassoll

În ziua în care PAOK a jucat în Europa, Al Sadd, actuala echipă a lui Răzvan Lucescu, a disputat al patrulea meci amical de la venirea românului. Qatarezii au întâlnit, în Austria, echipa cipriotă Aris Limassoll, care l-a transferat de curând pe Juraj Badelj, de la U Craiova.

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Partida s-a terminat la egalitate, scor 1-1 Al Sadd a înregistrat o victorie (Trabzonspor), un egal (Aris) și două înfrângeri (Sigma Olomouc, Shabab Al Ahli). Trebuie menționat însă că jucătorii de la naționala Qatarului au venit la club abia la 1 august.

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Campionatul Qatarului începe pe 22 august, dar până atunci, Al Sadd va juca un amical de top, cu Zamalek, din Egipt, pe 15 august, la Doha.

Rezultatele din Liga Europa (turul trei preliminar)

Larne FC (Irlanda de Nord) – FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) 0-0

Shamrock Rovers FC (Irlanda) – KF Egnatia (Albania) 3-1

Ferencvarosi TC (Ungaria) – Gornik Zabrze (Polonia) 1-0

Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) – Omonia Nicosia (Cipru) 1-1

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KuPS Kuopio (Finlanda) – Universitatea Craiova (România) 1-1

KKS Lech Poznan (Polonia) – KI Klaksvik (Feroe) 1-0

FC Thun (Elveția) – Vikingur Reykjavik (Islanda) 3-0

FC Hradec Kralove (Cehia) – Beșiktaș Istanbul (Danemarca) 0-1

Jagiellonia Bialystok (Polonia) – Glasgow Rangers FC (Scoția) 2-1

PAOK Salonic (Grecia) – RSC Anderlecht (Belgia) 0-1

RB Salzburg (Austria) – FC Pafos (Cipru) 1-0

Benfica (Portugalia) – Heart of Midlothian FC (Scoția) 6-1